IDF-ja lokalizon dhe shkatërron fabrikën e armëve në Gazën qendrore

Rezervistët e brigadës Yiftah që operojnë në kampin Maghazi të Gazës qendrore, vunë re një fabrikë armësh dhe një raketahedhës të armatosur me raketa, tha IDF.

Sipas Forcave të Mbrojtjes të Izraelit, trupat bastisën një oborr në Maghazi, ku gjetën makineri të përdorura për të prodhuar armë zjarri.

Aty pranë është gjetur edhe një raketëhedhëse, raportojnë ata. Menjëherë pas kësaj, makineritë, armët, raketat dhe raketat u shkatërruan.

Gjatë operacionit anëtarët e Hamasit hapën zjarr ndaj tankeve me një RPG.

Gjatë operacionit është ofruar edhe mbështetje ajrore. Sipas IDF, disa nga anëtarët e Hamasit u vranë, ndërsa një tjetër anëtar i Hamasit u largua nga vendi i ngjarjes, por më vonë u vra nga zjarri izraelit.

