I përmendin Luizin, Maestro shpërthen gjatë provave të “DWTS”

“Është i dashuruar me njeriun që e fitoi BBVIP, me Luizin”, kështu u shpreh balerina e Armaldo Kllogjerit, batutë e cila e ka bërë artistin të dalë nga vetja gjatë provave ditore në “DWTS”.

Në një moment teksa kërcenin, Armaldo dëgjohet teksa i thotë partneres së tij se nuk do më t’ja përmende Luizin, pasi u bë e disa herë, duke qenë se me atë person nuk flet dhe nuk do ta diskutojë më.

Po ashtu ai e kritikon për batutën që bëri, nisur nga komentet që ka marrë nga ndjekësit në rrjetet sociale, si pasojë e asaj batute, ndërsa thotë se ajo e ka ditur shumë mirë që nuk i kishin marrëdhëniet e mira.