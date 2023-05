I lyeni flokët në shtëpi? Disa rregulla të thjeshta që duhet të zbatoni

Ndërsa shumë stilistë nuk rekomandojnë lyerjen e flokëve në shtëpi, ndonjëherë është alternativa më e mirë. Nëse vendosni të lyeni flokët në shtëpi, me siguri do të dëshironi ta bëni atë siç duhet për të arritur rezultatet më të mira të mundshme. Realsimple.com foli me stilistë dhe ata ju tregojnë hapat e duhur për të lyer flokët në shtëpi dhe për të arritur rezultate të përsosura dhe mbulim të përsosur.

Lexoni udhëzimet

Shumica prej nesh lexojnë udhëzimet për pajisjet elektrike, por kur bëhet fjalë për ngjyrosjen e flokëve, zakonisht e neglizhojmë këtë hap. Është e rëndësishme të dini se si ta përzieni produktin si dhe për sa kohë ta lini atë.

Mos ndërroni markat

“Asnjëherë mos përdorni një markë të ndryshme ngjyrash nëse keni rezultate të mira,” thotë stilisti i famshëm Anthony Pazos për realsimple.com. Qëndrimi në të njëjtën markë do t’ju ndihmojë të arrini një ngjyrë më të qëndrueshme të flokëve. Pra, nëse dyqani ku blini bojën ju mbaron ngjyra, është mirë të shkoni në një dyqan tjetër për të marrë atë të duhurin, ose të keni një kuti shtesë për çdo rast.

Asnjëherë mos aplikoni bojë pa dy pasqyra

Parukierja Brittany Gharring vëren se ju nevojiten dy pasqyra për të aplikuar siç duhet ngjyrën vetë. “Të lyesh pjesën e pasme të kokës mund të jetë e vështirë. Përdorni një pasqyrë dore për të kontrolluar pjesën e pasme të kokës në pasqyrën e banjës ndërsa lyeni flokët në mënyrë që të mos humbisni asnjë pikë”, thotë ajo.

Asnjëherë mos blini vetëm një paketë

Nëse keni flokë të gjatë ose të trashë, kjo është e panegociueshme. Bleni një kuti shtesë. “Asnjëherë nuk e dini se sa poroze do të jenë flokët tuaj, dhe shumica e ngjyrave janë për flokë të shkurtër dhe të hollë, kështu që planifikoni në përputhje me rrethanat”, këshillon Gharring.

Mos harroni të mbroni lëkurën tuaj

Është e rëndësishme dhe e lehtë për të mbrojtur lëkurën tuaj ndërsa ngjyrosni flokët tuaj. “Nuk ka asgjë më të keqe se sa të përfundoni me vija të dukshme ngjyrash në ballin tuaj”, thotë Gharring. “Aplikoni një rrip të vogël rreth vijës së flokëve dhe veshëve”, rekomandon ajo.

Mos i shpëlani me ujë të nxehtë

Ju mund të tundoheni të shpëlani flokët me ujë të nxehtë sepse ndiheni më mirë se uji i ftohtë. Megjithatë, kjo nuk është një ide e zgjuar. “Uji i nxehtë ngre shtresën e jashtme të ngjyrës së flokëve, duke bërë që ngjyra të zbehet më shpejt”, thotë stilisti i famshëm Cody Renegar. “Shpëlajini flokët me ujë të ftohtë për tu bllokuar në ngjyrën e re”.

Mos e lani të nesërmen

A laheni çdo ditë? Nëse po, mund të jetë një sfidë, por është më mirë të shmangni larjen e flokëve për një ose dy ditë. Renegar rekomandon të prisni 48 deri në 72 orë para se të lani flokët. “Kjo i jep lëkurës kohë të mjaftueshme për t’u mbyllur dhe ngjyrën për t’u vendosur.”

Shmangni mjetet e nxehta pas lyerjes së flokëve

Ndërsa profesionistët mund t’i stilojnë flokët tuaj me mjete të nxehta pas ngjyrosjes, është më mirë të prisni disa ditë përpara se të përdorni një hekur për kaçurrela ose drejtim. “Nxehtësia shtesë nga një mjet mund të zbejë dhe gjithashtu t’i bëjë flokët tuaj të trajtuar kimikisht më të brishtë dhe të thatë. Mund të përdorni mjete ngrohëse, por nuk do t’ju rekomandoja t’i përdorni menjëherë pas lyerjes së flokëve dhe përsëri nuk do t’i përdorja shpesh. Nëse do t’i përdorni, sigurohuni që të përdorni gjithmonë një mbrojtës ndaj nxehtësisë”, thotë Renegar.