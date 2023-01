I kërkuar për mashtrim në Shqipëri, arrestohet në New York avokati shqiptar (Emri)

Autoritetet amerikane në qytetin e Nju Jorkut arrestuan avokatin shqiptar Gazmir Xhurxhi, më 9 janar. Xhurxhi pa nënshtetësi kishte kaluar vizën e tij në Shtetet e Bashkuara dhe kërkohet për mashtrim në Shqipëri.

Më 3 tetor 2018, Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA pranuan Xhurxhin në Shtetet e Bashkuara në Nju Jork si vizitor joemigrues me autorizim për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara për një periudhë të përkohshme që nuk kalonte 2 Prill 2019. Xhurxhi qëndroi në Shtetet e Bashkuara pas kësaj date pa autorizim.

Gjykata e Tiranës e dënoi Xhurxhin për mashtrim në bazë të nenit 142/2 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë dhe e dënoi me 1 vit e 4 muaj burgim, 8 maj 2019. Më 12 korrik 2022, ZRRE New York përgatiti një Njoftim për t’u paraqitur për Xhurxhin duke kërkuar heqjen e tij në përputhje me Aktin e Emigracionit dhe Shtetësisë, në atë që pas pranimit si jo-emigrant, ai qëndroi në Shtetet e Bashkuara për një kohë më të gjatë se sa lejohej.

ZRRE-ja e Nju Jorkut e arrestoi Xhurxhin pa incidente jashtë rezidencës së tij në Brooklyn, më 9 janar.

“Oficerët tanë duhen lavdëruar për ndjekjen dhe arrestimin e këtij të arratisuri të huaj nga drejtësia,” tha Ushtruesi i detyrës së Drejtorit të Zyrës në terren të ZRRE-së në Nju Jork, Kenneth Genalo. “SHBA nuk do të jetë një strehë për ata që kërkojnë t’i shpëtojnë drejtësisë për krimet e tyre.”

Avokati Gazmir Xhurxhi, 39 vjeç akuzohet se i ka marrë 17 milion lekë klientit të tij H.D duke i dalë garant se do t’i dorëzonte në bankë pasi të negocionte për të shtyrë afatin e kredisë që klienti i tij kishte marrë.

Me të marrë paratë nga klienti, Xhurxhi e siguroi këtë të fundit se marrëveshja me bankën ishte arritur dhe se pas pagesës së 17 milion lekëve klienti nuk kishte për të paguar këste për një vit.

Mashtrimin e avokatit klienti H.D, 59-vjeç nga Klosi e ka kuptuar vetëm në momentin që Përmbarimi shkoi për ti marrë pronën e lënë për kolateral.

Kujtojmë se mbi avokatin rëndojnë akuzat për “Mashtrim në shuma të mëdha”, “Fshehje të ardhurave” dhe “Falsifikim i dokumenteve”, ndërsa çështja është në dorën e prokurorisë së Tiranës për hetime të mëtejshme./BW/