I gatshëm për të krijuar Parti të re me Bashën? Ja si përgjigjet Alibeaj

Deputeti Enekelejd Alibeaj në një emision thotë se janë premisat për krijimin e një partie të re me ish-kryetarin e PD-së Lulzim Bashën, por duhet të shikohet me përgjegjësi.

Alibeaj shprehet gjithashtu se “kush do ta drejtojë kjo është e fundit, ka mundësi që të nxjerrim fytyra të reja, mënyrat për tu shfaqur janë nga më të ndryshmet”.

‘Besoj se secili do të matet me ato që ka bërë mirë dhe ka bërë keq. S’kam qenë për parti të individit. Secili duhet të shohë nga unë i pari, duhet të shohim nëse mund të jemi të krijojmë një shtjellë për një subjekt të ri politik. Si do të jetë çfarë formati dhe më radhe me përgjegjësinë më të madhe. Janë të gjitha premisat për të barë këtë projekt. Kush do ta drejtojë kjo është e fundit, ka mundësi që të nxjerrim fytyra të reja, mënyrat për tu shfaqur janë nga më të ndryshmet. Secili prej nesh duhet të marrë përgjegjësi. A mos duhet thjeshtë të shërbej, një koncept i ri elektoral synimin e vet duhet të ketë për tu rritur dhe të jetë faktor në 2025. Aftësia jonë duhet të jetë e tillë që të kapi këtë pjesë. Duhet të jetë moment sakrificë për secili, duke nisur nga unë i pari.’- tha Alibeaj.