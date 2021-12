I ftohti siberian pushton vendin! -9 gradë temperaturat, ngrijnë rrugët e Shqipërisë

Ashtu siç edhe pritej moti I keq nuk ka ndërmend të kalojë lehtë. Fundjava pritet të jetë me reshje shiu gjatë natës të së shtunës ndërsa pritet që e diela të ketë një përmirësim të lehtë.

Sinoptikania Lajda Porja në një komunikim me “Vila24” tha se java parashikohet me temperatura shumë të ulëta, për shkak të kthimit të të ftohtit siberian në Balllkan.

Ajo vëren se temperaturat e ajrit do bien në -9 gradë në zonat e thella malore, ndërsa Shkodra e Lezha do kenë temperatura deri në -1 gradë C.

Sinoptikania bën të ditur se ditën në vijim do kenë mot të kthjellët, e sipas saj probleme do shkaktojnë ngricat në akse të ndryshme. /albeu.com/