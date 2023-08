I duan të gjitha për vete! Xhelozët e Horoskopit ndaj motrave dhe vëllezërve

Këto shenja kur janë të vegjël i trajtojnë mjaft keq vëllezërit e motrat. Ata janë xhelozë, konkurrues dhe pretendojnë prindërit e tyre vetëm për ta. Prindërit e tyre duhet të përballen çdo ditë me debate dhe ankesa në shtëpi, ndërkohë që nuk janë të pakta rastet kur duhet të veshin kaskën e forcave paqeruajtëse dhe të japin një zgjidhje. Le të shohim për cilat katër shenja po flasim:

DASHI

Nëse Dashi është fëmija i parë në familje, problemi është edhe më i madh. Dhe kjo sepse ai e sheh vëllanë e tij të vogël si shumë më konkurrues. Kush je ti që të heqësh lavdinë, parësinë dhe vëmendjen? Dashi është egoist dhe dëshiron gjithçka për vete. Ai nuk di të ndajë dhe nëse vëllai i tij nuk është i bindur, bamirës etj., atëherë do të ketë një problem të madh në shtëpi.

AKREPI

Akrepi është edhe xheloz edhe posesiv. Ai i dëshiron të gjitha për vete. Dhe për të qenë të saktë, ai i do të gjitha ose… asgjë. Ai do të bëjë gjithçka për të lënë mënjanë vëllain e tij të vogël. Ai do të nxjerrë në pah ligësinë e tij të nevojshme dhe nuk do të ndalet së dhënia e telasheve. Ai është posesiv dhe mendon se prindërit i përkasin atij dhe qartësisht nuk dëshiron t’i ndajë me askënd.

DEMI

Demi funksionon njësoj si Akrepi. Ai është gjithashtu posesiv dhe xheloz. Ai i dëshiron të gjitha për vete dhe as nuk dëshiron të ndajë. Vetëkuptohet se edhe ai dëshiron gjithë vëmendjen tek ai. Të mos flasim për shtëpinë, dhomën apo lodrat… Më mirë akoma…

LUANI

I katërti në listën tonë përkatëse, Luani. E vendosim të fundit, por mos mendoni se është më pak konkurrues apo xheloz se shenjat e tjera të përmendura më sipër. Sidomos nëse është i parëlinduri, ai nxjerr edhe më shumë keqdashje ndaj vëllait të tij. Dhe kjo sepse ai ndjen se froni i tij në shtëpi është i kërcënuar. Kush jeni ju që hyni në familje dhe papritmas të gjithë po merren me ju? Sidomos nëse vëllai i tij i vogël është i bukur, i lezetshëm dhe tërheq vëmendjen, gjërat janë shumë keq…