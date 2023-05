I dështuari i madh i këtyre zgjedhjeve

Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë marrë rezultatet e tre bashkive që patën votim elektronik në këto zgjedhje duke pësuar një humbje të thellë në Kamzë dhe Vorë, ndërsa gjërat nuk duket të ndryshojnë edhe gjatë orëve në vijim në Elbasan, duke bërë që maxhoranca të fitojë tre bashkitë.

Edhe pse në Elbasan, Vorë dhe Kamzë pati votim elektronik dhe rezultati nxirrej me një buton, ai nuk ka dalë ende edhe pse kanë kaluar tre orë nga mbyllja e kutive të votimit, ndrësa KQZ po hedh tek e tek kutitë në sistem me shpejtësinë e breshkës.

Në fakt do të duhej që rezultati të kishte dalë gjysmë orë pas mbylljes së kutive të votimit në këto bashki, por siç u justifikua Celibashi në disa QV në zona të thella nuk paska valë internet dhe rrjedhimisht vonohet dërgimi i të dhënave.

Në fakt duket një dështim total i KQZ-së pavarësisht se janë harxhuar miliona euro për organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe Ilirjan Celibashi ka patur “kartë të bardhë” në organizimin e tenderave në shërbim të infrastrukturës zgjedhore.

Pyetja është: Nëse janë kaq rrëmujë me vetëm tre bashki, ccfarë do të ndodhte nëse votimi elektronik do të ishte kryer në të gjitha bashkitë?

Ndërkohë, edhe pse kanë kaluar tre orë nga mbyllja e kutive të votimit, nuk ka asnjë njoftim për fillimin e numërimit në bashkitë e tjera.

Dështimi i Celibashit u pa që në mëngjes ku një numër i madh qendrash votimi u detyruan që të bënin identifikimin e votuesve me regjistër fizik pasi pajisjet nuk punonin. Kjo ngadalësoi procesin e votimit në këto QV.

Po ashtu, gjatë ditës pati denoncime për fshirjen e bojës që vendoset në gishtin e atyre që kanë votuar.

Me rezultatin e tre bashkive, Berisha dhe mund të quhen humbës për këto të treja, ndërsa i dështuari i madh i këtyyre zgjedhjeve është Ilirjan Celibashi, i cili pati në dispozicion një buxhet të jashtëzakonshëm dhe burime njerëzore të pakufijshme sërish organizoi një proces votimi dhe numërimi si ky. /albeu.com