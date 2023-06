“I alarmuar nga arrestimi i serbëve në veri”, Kurti i përgjigjet Borrell: Ky është dezinformim i rrezikshëm dhe i papranueshëm

Kryeministri i Kosvës, Alibin Kurti, i është përgjigjur deklaratave të bëra nga kreu i BE për plotikën e jashmte, Josep Borrell, i cili theksoi më herët se ndihej i alarmuar për arrestimet e serbëve në veri dhe për marshimin e ushtrisë në Mitrovicën e Jugut.

Në reagimin e tij në tëitter Kurti shkruan se ky ëhstë dezinformim i rrezikshëm dhe i papranueshëm.

Today’s exercises by the 3rd Regiment of @KSF_Kosova in South Mitrovica are a routine, annually planned activity, of which KFOR was fully informed. It consisted of 215 soldiers going from the “Minatori” garrison to Frashër and back. Disinformation is dangerous & unacceptable.

