Hunter Biden deklaron pafajësinë, por marrëveshja për shmangien e dënimit mbetet pezull

Marrëveshja fillestare, në bazë të së cilës Hunter Bideni do të pranonte fajësinë për akuzat për mospagim taksash dhe mbajtje të paligjshme të një arme zjarri, në shkëmbim të shmangies së dënimit me burg, u rrëzua pasi gjykatësja shprehu shqetësim lidhur me një nga pikat e saj, që parashikonte shmangien e hetimit të zotit Biden për akuzat lidhur me armëmbajtje të paligjshme, njoftoi rrjeti Bloomberg.