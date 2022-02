Humbja e peshës, si kafeja ju ndihmon të digjni yndyrën

Kafeja është një nga pijet më të njohura në botë, e cila mund të ketë të bëjë me përmbajtjen e saj të kafeinës. Por përveçse na jep pak energji shtesë në mëngjes, studiuesit, sipas healthdigest.com, sugjerojnë se mund të na ndihmojë gjithashtu të djegim më shumë yndyrë .

Sipas një studimi të vitit 2016 të publikuar në Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, studiuesit arritën në përfundimin se kafeina kishte një ndikim të fortë në shpenzimin dhe marrjen e energjisë.

“Kafeina është zbuluar se ndikon në balancën e energjisë duke rritur shpenzimin e energjisë dhe duke reduktuar marrjen e energjisë, kështu që mund të jetë potencialisht e dobishme si një rregullator i peshës”.

Studiuesit zbuluan gjithashtu se oksidimi i yndyrës u përmirësua përmes procesit të termogjenezës përmes kafeinës.

Edhe pse ky hulumtim tingëllon premtues, studime të tjera kanë gjetur rezultate të ngjashme. Një studim i vitit 2021 i publikuar në Physiological Research zbuloi se kafeja mund të zvogëlojë rezervat e yndyrës në trup duke mbështetur mikroflorën e zorrëve.

Më konkretisht, studimi theksoi se “Rezultatet shkencore konfirmojnë aplikimin e ekstraktit të kafesë për humbje peshe dhe trajtimin e disa çrregullimeve metabolike (diabeti, obeziteti, etj.)”. Dhe ndërsa ky studim shpjegon efektet e rëndësishme dhe të drejtpërdrejta të kafesë në yndyrën e trupit , studime të tjera tregojnë gjithashtu efekte indirekte në humbjen e yndyrës./albeu.com