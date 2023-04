Humbi të dashurën në aksidentin e trenave në Greqi, partneri i shqiptares prek me fjalët: Thjesht ulem dhe ditët kalojnë

Studentja shqiptare Klaudia Lata ishte ndër viktimat e aksidentit tragjik të trenave në Tempe të Greqisë dhe familja dhe partneri i saj i presin në zi këto Pashkë.

21-vjeçarja e lindur dhe e rritur në Larisa, humbi jetën në Tempi, në atë natë të errët të 28 shkurtit për në Greqi. Me lajmin për vdekjen e saj prindërit dhe partneri i saj mbeten të shkatërruar.

Për të renë që po planifikonte të kalonte Pashkët 2023 me të dashurën e tij Klaudia, aksidenti në Tempe ndërpreu ëndrrat e tyre të përbashkëta. Vassilis Netheridis, partneri i vajzës së ndjerë që mbeti i vrarë nga përplasja fatale mes dy trenave, thotë se është i shkatërruar.

“Nuk kam plane. Nuk kam asgjë. Thjesht ulem dhe ditët kalojnë. Nuk më pëlqen të shoh askënd, as të bëj asgjë, as të largohem nga shtëpia, asgjë. Thjesht gjithçka u prish”, thotë z. Netheridis, duke folur për Alpha-n, i shkatërruar nga aksidenti që e privoi nga Klaudia.

“Ngjalljen dhe Pashkët do t’i kaloj vetëm. Do ta fik celularin për pak dhe do të ulem këtu në shtëpi. Çfarë të bëj tjetër që më prishën gjithçka gjithsesi. Nuk kam çfarë të festoj. As e dashura ime nuk është duke festuar tani, as ajo nuk mund të bëjë asgjë, sa herë që jam me të”, trondit partneri i Klaudias.

“Ai donte si dhe si dhe fëmijët dhe propozimin për martesë të paktën ta dëgjonin dhe të mos ndodhte në kishë e të tilla. Por nuk e dëgjoi…”, thotë i prekur.

“Kam lënë pak kohë nga Greqinë. Erdha këtu për të marrë vesh për veten time por nuk më ndihmon aspak. Mendova se do të ishte më mirë por nuk kam asnjë shok këtu për të folur dhe po mbyllem në veten time. Mendoj shumë për atë që ka ndodhur dhe nuk është mirë. Shumicën e kohës jam në shtrat dhe thjesht qaj”, thotë partneri i Klaudias. /albeu.com