Humbi sërish zgjedhjet në Greqi, Tsipras nuk dorëhiqet: E vendos veten në gjykimin e anëtarëve

Kreu i partisë më të madhe opozitare në Greqi, Alexis Tsipras në deklaratën e tij të parë pas rezultatit zgjedhor theksoi se “vetëkuptohet që do të vendos veten në gjykimin e anëtarëve të partisë”.

“SYRIZA merr nga sot përgjegjësitë që i ka ngarkuar vota popullore. Me procedura të koordinuara do t’i çojmë proceset për vendime përfundimtare. Anëtarët e partisë do të thirren të na gjykojnë të gjithëve dhe të hartojnë strategjinë”, theksoi presidenti i SYRIZA-s.

Kryetari i SYRIZA-s foli për “betejën më të vështirë dhe më të bukur elektorale”, teksa sqaroi se “rezultati zgjedhor është padyshim negativ për ta. Rreziku i kolapsit u evitua. SYRIZA mbetet opozita zyrtare.

“Megjithatë, besoj se rezultati zgjedhor është kryesisht negativ për shoqërinë dhe për demokracinë”, tha ai.

“Nuk ka pasur asnjëherë shoqata kaq negative për hapësirën progresive”, vuri në dukje Alexis Tsipras, i cili ia atribuoi fajin lidershipit të Demokracisë së Re, të cilën ai e akuzoi për “fjalim nacionalist dhe përçarës”.

Alexis Tsipras foli, në lidhje me frontin e brendshëm partiak, për nevojën e “rinovimit të potencialit ekzekutiv nga lart poshtë” dhe për nevojën “t’i jepet fund qëndrimeve që na kanë kushtuar shtrenjtë”.

“Të mbajmë rolin që qytetarët na kanë ricaktuar me votën e tyre për një opozitë vendimtare programore. Horizonti kohor i kthimit tonë janë zgjedhjet europiane”, shtoi zoti Tsipras.

“SYRIZA merr nga sot përgjegjësitë që i ka ngarkuar vota popullore. Me procedura të koordinuara do t’i çojmë proceset për vendime përfundimtare. Anëtarët e partisë do të thirren të na gjykojnë të gjithëve dhe të strategjikojnë”, shtoi ai.

Vetëkuptohet që në këtë proces do të vendos veten në gjykimin e anëtarëve të partisë”, përfundoi Alexis Tsipras.

Pas kësaj, fillojnë menjëherë mbledhjet e organeve të partisë SYRIZA-PS për të paracaktuar orarin e zgjedhjes së kryetarit dhe anëtarëve të komitetit qendror të partisë nga baza.

Konkretisht, sipas burimeve partiake, gjatë javës do të mblidhet Zyra Ekzekutive, më pas sekretariati politik dhe komiteti qendror.