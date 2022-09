Hoteli në formë hëne, një mrekulli arkitekturore në Dubai

Sipas tyre, strukturat e hoteleve do të jenë një rikrijim 360 gradë i hënës, kompletuar me kratere dhe pamje identike me këtë trup qiellor. Çdo “hënë” e rikrijuar mund të jetë e lartë 224 metra, megjithatë kjo do të jetë në varësi të vendndodhjes dhe lejeve të planifikimit.