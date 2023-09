HORROR! Incest në familje, babai lë shtatzënë vajzat, pas lindjes vrisnin foshnjat

Një histori e tmerrshme e incestit mes një babai dhe dy vajzave të tij është zbuluar në Poloni, pasi trupat e tre foshnjave të porsalindura u gjetën në bodrumin e një shtëpie në rajonin Czerniki të Polonisë veriore.

Piotr Gerasik, 54 vjeç dhe vajza e tij 20-vjeçare, Polina, u arrestuan pas zbulimit të tmerrshëm dhe tani të dy po përballen me burgim të përjetshëm për vrasje dhe inçest.

Trupat e foshnjave u zbuluan në varre të improvizuara dhe të mbështjella me qese plastike.

Sipas Prokurorisë së Qarkut Gdansk, “gruaja u akuzua për dy akuza për vrasje dhe një akuzë për inçest me babain e saj. Burri u akuzua për tre akuza për vrasje, një akuzë për incest me vajzën e tij 20-vjeçare dhe një akuzë për incest me një vajzë tjetër”.

Dy nga foshnjat e vrara ishin nga marrëdhënia incestuese e Gerasik me vajzën e tij 20-vjeçare, e cila ishte konsensuale me të, ndërsa foshnja e tretë ishte nga një marrëdhënie që kishte me një vajzë tjetër, pasi e kishte detyruar të kryente marrëdhënie seksuale.

Prokurorët shtuan se dyshojnë se ai ka vrarë foshnjën e tretë.

I shpërngulur në fshat rreth 15 vite më parë, 54-vjeçari kishte mbetur i vetëm me fëmijët pas vdekjes së gruas.

Një nga kolegët e 20-vjeçares kishte dyshuar se ajo ishte shtatzënë kur e pa të veshur me rroba të mëdha dhe të gjera.

Më pas ajo mori tre javë pushim nga puna, por u kthye një javë më vonë.

“Të gjithë supozuam se ajo ishte shtatzënë. Kur u kthye herët nga pushimet, ndryshimi ishte i dukshëm. Ajo ishte shumë më e hollë, e dobët dhe vazhdimisht e lodhur. Kur e pyetëm për fëmijën, ajo bëri sikur ishte e habitur dhe e mohoi.”

Një tjetër vendas i tha gazetës Fakt: “Ata jetonin si çift. Ajo e quajti atë me emrin e tij të parë. Ata ecnin dorë për dore. Para disa muajsh ajo rruajti kokën që djemtë e tjerë të mos e shikonin.”

Një nga kolegët e 20-vjeçares thuhet se lajmëroi shërbimet sociale pasi pa një mesazh shqetësues që ajo i kishte dërguar babait të saj.

Prokurorët tani janë duke pritur për autopsi për të përcaktuar se si foshnjat vdiqën, dhe policia po kontrollon shtëpinë për kufoma të tjera./Albeu.com.