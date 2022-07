Horoskopi Javor: Plane të reja dhe pushime, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Situatat konfuze nuk duhet të krijohen në javën e dytë të korrikut. Edhe pse disa plane mund të kërkojnë rregullim dhe rishikim. Nëse mendoni se puna nuk po përparon, bëni një pushim.

Në fillim të javës, me Diellin në shenjën e Gaforres, rritet përqendrimi i vëmendjes dhe përmirësohet memoria. Nëse keni frikë se mos mbeteni prapa profesionalisht, horoskopi javor ju këshillon të bëni vetë-edukim. Me shumë mundësi, rreth jush ka njerëz që janë të gatshëm ta mbështesin këtë iniciativë.

Nga mesi i javës, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me menaxhmentin. Kur Mërkuri është në Gaforre, të menduarit dhe kujtesa aktivizohen. Nëse më herët keni humbur në një bisedë me shefin tuaj, nuk mund të formuloni një mendim, tani do të jeni në gjendje të krijoni një dialog. Do të ishte mirë që marrëdhëniet e biznesit të transferoheshin në një ambjent tjetër, më mirë miqësor.

Dashi

Energjia e javës së dytë të korrikut mund t’ju shtyjë drejt veprimeve të gabuara. Jini më të kujdesshëm kur punoni me dokumente, mos nxitoni të besoni premtimin. Me largpamësinë tuaj do të shmangni humbje të rënda. Megjithatë, stresi mund të ndikojë negativisht në shëndetin. Kryeni ushtrime të frymëmarrjes për të ruajtur tonin.

Kalojini ditët e para të javës në paqe me veten tuaj. Dielli në Gaforre nxjerr në pah cilësitë shpirtërore sa më me shkëlqim. Horoskopi javor i Dashit beson se jeni e bukur, unike dhe e dëshirueshme. Ndërsa jeni të zënë, gjeni kohë për të shkuar në kinema, kafene ose vizitoni miqtë tuaj. Ndoshta do të ketë një takim interesant.

Nga mesi i javës, Dashi do të forcojë dëshirën e tij për një ndryshim peizazhi. Kur Mërkuri është në Gaforre, ëndrrat e paqarta marrin formë reale. Ka mundësi që të merrni lajme të rëndësishme ose të ketë një pushim. Mos e humbisni këtë mundësi për të kaluar një kohë të mirë. Merrni pjesë në një ngjarje, shkoni në një ekskursion interesant.

Në fund të javës, mund të relaksoheni dhe të ndaloni së menduari shumë. Hëna tek Peshqit i bën njerëzit të pafuqishëm përballë realitetit të jetës. Nëse synoni diçka të madhe, mund të humbni. Horoskopi javor për Dashin siguron: e vetmja gjë ku mund të mbështeteni është intuita. Ndiqni zërin tuaj të brendshëm dhe përpiquni të pushoni më shumë.

Demi

Java fillon mirë nëse nuk e injoroni zërin tuaj të brendshëm. Dielli në shenjën e Gaforres zgjon mundësi të fshehura, forcon intuitën. Nëse i besoni vetes, horoskopi javor i Demit premton ndryshime për mirë në fushën e financave, çështjet e punësimit. Nëse befas jeni në një grindje me të dashurin tuaj, do të gjeni shpejt një kompromis.

Në mes të javës, Demi mund të jetë shumë kërkues për veten dhe rrethinat e tyre. Kur Mërkuri është në Gaforre, është e vështirë të qëndroni të qetë: gjithçka që ndodh shkakton emocione të forta. Për të mos u njohur si një person i kufizuar, i mërzitshëm, mos shkoni shumë larg. Edhe nëse ka probleme të vogla, të gjitha llojet e mbivendosjeve, kjo nuk është një tragjedi. Jini më të qetë.

Çështjet e zemrës nuk do të shkojnë mirë gjatë fundjavës, por nuk ka njeri për të fajësuar. Hëna tek Peshqit jep një prirje për thashetheme dhe fjalë. Nëse nuk doni t’i ngatërroni gjërat, horoskopi javor për Demin kërkon mendje të shëndoshë. Në një sulm xhelozie, mund të thoni shumë, gjë që do ta përkeqësojë shumë situatën. Vetëm marrëdhënia e sapokrijuar dhe një aleancë e fortë janë nën sulm.

Binjakët

Në javën e dytë të korrikut mund t’i kryeni lehtësisht deri në fund detyrat e planifikuara. Presioni, entuziazmi, fati, të gjitha me ju, por megjithatë përpiquni të jeni të kujdesshëm. Për shkak të një rastësie rrethanash, një strategji e strukturuar mirë mund të dështojë. Besojini më shumë intuitës suaj, duke përfshirë edhe çështjet e zemrës. Mos i kundërshtoni të dashurit tuaj, jini më të sjellshëm me ta.

Në çështjet që lidhen me strehimin, në ditët e para të javës ndiqni sugjerimet e intuitës. Me Diellin në Gaforre, mund të ndodhin gjëra që kundërshtojnë shpjegimin logjik. Horoskopi javor i Binjakëve këshillon të bëni një blerje me një shtrirje të gjatë. Situata juaj martesore dhe financiare ka gjasa të ndryshojë. Duke u fokusuar në ndjenjat tuaja të brendshme, nuk mund të gaboni.

Binjakët nuk duhet të jenë jashtë shtëpisë për një kohë të gjatë në mes të javës. Nën ndikimin e Mërkurit në Gaforre, rrjedha e jetës ngadalësohet pak. Edhe nëse jeni gati të punoni me një ritëm marramendës, kaloni shumë kohë duke udhëtuar, përpiquni të bëni një pushim. Mundohuni të kaloni më shumë kohë me familjen tuaj, të vizitoni prindërit ose të afërmit tuaj të largët.

Dedikojani fundjavën relaksimit dhe bisedës me të dashurin tuaj. Nën Hënën në shenjën e Peshqve, njerëzit pushtohen nga një humor soditës. Horoskopi javor për Binjakët beson se koha e relaksimit do të ndihmojë në rikthimin e forcës. Nëse nuk jeni indiferentë ndaj aromave, adhuroni masazhin, sigurohuni që të vizitoni SPA-në.

Gaforrja

Mundohuni të mos mërziteni nëse diçka nuk shkon në ditët e para të javës. Dielli në shenjën e Gaforres zgjon forcat e brendshme, jep besim në të ardhmen. Horoskopi javor i gaforres sugjeron që gjithçka të merret me qetësi. Grindje të vogla, probleme në punë, e gjithë kjo është e parëndësishme dhe kalimtare.

Nga mesi i javës Gaforret do të jenë larguar nga problemet që i rëndojnë prej kohësh. Kur Mërkuri është në Gaforre, ka një kuptim se si të arrihet rezultati i dëshiruar. Do të ketë një mundësi për të fituar para, shefi do t’ju takojë në gjysmë të rrugës, dhe në jetën tuaj personale ju pret një triumf. Kur bëhet fjalë për shëndetin, trajtimet mbështetëse dhe aromaterapia janë të përshtatshme.

Largohuni nga çdo gjë që ju mërzit në fundjavë. Nën Hënën tek Peshqit, është e dobishme të kaloni kohë në natyrë, mundësisht në bregun e një rezervuari. Lëreni të grumbullohet masa e punëve, të afërmit dhe miqtë po copëtohen, horoskopi javor për Gaforren bën thirrje për vetmi. Mundohuni të dilni nga qyteti për disa orë, nëse moti nuk ju lejon, shkoni në pishinë.

Luani

Mos e nisni javën me dyshime, për të mos përkeqësuar problemet ekzistuese. Me Diellin në shenjën e Gaforres, njerëzit mund të përndiqen nga ndjenjat e ankthit dhe panikut. Nëse ju mungon besimi, horoskopi javor i Luanit ju këshillon të fitoni lidhje të dobishme biznesi. Negociatat e zhvilluara me sukses do të bëhen fillimi i bashkëpunimit afatgjatë dhe të frytshëm.

Në mes të javës, Luanët do jenë pak të hutuar nga situata aktuale. Ndikimi i Mërkurit në Gaforre manifestohet në një qëndrim të qetë, meditues ndaj jetës. Nëse në shtëpi është grumbulluar shumë punë dhe të dashurit mbyten me kërkesat e tyre, fokusohuni në aspektet pozitive. Edhe punët e shtëpisë mund të jenë të këndshme kur familja është bashkë.

Një udhëtim në fundjavë do të jetë shumë argëtues. Nën Hënën tek Peshqit, talentet manifestohen qartë dhe gjenden zgjidhje për problemet. Nëse jeta ka humbur ngjyrat e saj, horoskopi javor për Luanin rekomandon të mbani mend ëndrrat tuaja të fëmijërisë. Shkoni në rrugë për të zbuluar diçka interesante. Ju presin aventura, një shok i rastësishëm mund të bëhet mik.

Virgjëresha

Për sa i përket shëndetit, ditët e para të javës mund të jenë paksa të tensionuara. Dielli në shenjën e Gaforres i bën njerëzit dyshues, të pambrojtur ndaj frikës së tyre. Nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, horoskopi javor i Virgjëreshës këshillon forcimin e sistemit nervor. Për shkak të një sëmundje psikosomatike, mund të humbni pushimin e shumëpritur.

Virgjëreshat në mesjavë janë veçanërisht të kujdesshëm, sikur po shkelin mbi “akull të hollë”. Me ndikimin negativ të Mërkurit në shenjën e Gaforres, njerëzit irritohen lehtë, bëhen të padurueshëm. Përmbahuni nga zemërimi, kërkoni frymëzim në komunikim. Diskutoni planet e përbashkëta me partnerin, mos kini frikë të synoni diçka madhështore. Edhe idetë fantastike janë të realizueshme.

Për të dashuruarit, fundjava do të jetë një festë e vërtetë pasioni. Hëna në shenjën e Peshqve zgjon sensualitetin, jep energjinë e dashurisë. Horoskopi javor për Virgjëreshën rekomandon organizimin e një takimi romantik. Për ta lidhur edhe më fort partnerin me ju, zhyteni në një atmosferë kënaqësie të pafundme. Mund të porosisni një pushim të përbashkët në qendrën SPA.

Peshorja

Filloni javën tuaj me grushte shteti dhe ndryshime nëse jeni të sigurt në veten tuaj. Me Diellin në Gaforre, njerëzit duket se qëndrojnë në një udhëkryq, të paaftë për të përcaktuar drejtimin. Horoskopi javor i Peshores ofron një rinovim të plotë imazhi. Ndriçoni imazhin tuaj, hiqni qafe njerëzit toksikë dhe zakonet e këqija. Ju vetë do të habiteni se si jeta do të trazohet dhe zihet.

Në një lidhje dashurie, Peshorja do të hapë një faqe të re në mes të javës. Mërkuri në Gaforre është i pajisur me një imagjinatë të gjallë dhe një ndjenjë delikate proporcioni. Nëse nuk e keni takuar ende shpirtin tuaj binjak, mund të gjeni një rrugëdalje të zgjuar nga situata. Mos hezitoni të ftoni personin që ju pëlqen në një takim, do të jetë më mirë nëse do të zhvillohet në një vend krejtësisht të pazakontë.

E gjithë energjia juaj në fund të javës do t’i kushtohet analizës së ndjenjave tuaja. Hëna tek Peshqit ndihmon për të sqaruar situatën. Horoskopi javor për Peshoren rekomandon t’i kushtoni kohë zhvillimit tuaj, rritjes shpirtërore. Kjo është një periudhë e përshtatshme për studimin e veprave filozofike, meditimit. Përveç kësaj, ju mund të kontaktoni fallxhorët dhe magjistarët.

Akrepi

Miqtë e mirë do t’ju ndihmojnë të kaloni problemet e ditëve të para të javës. Me Diellin në shenjën e Gaforres, njerëzit janë të përgjegjshëm ndaj fatkeqësisë së dikujt tjetër. Nëse jeni nervoz për problemet e zyrës, horoskopi javor i Akrepit premton se lidhjet afatgjata do të jenë të dobishme. Është e mundur që ju të merrni një punë të ëndrrave tuaja. Në dashuri, mos jini kokëfortë dhe egoistë: tregoni më shumë butësi.

Duke treguar kujdes në mes të javës, Akrepat do të mbrohen nga surprizat e pakëndshme. Nën ndikimin e Mërkurit në Gaforre, njerëzit bëhen më dallues, të zhytur në vetvete. Situata nuk do të dalë jashtë kontrollit nëse dëgjoni intuitën tuaj. Në çdo gjë që ka të bëjë me punën dhe dashurinë, zëri i brendshëm do të jetë i vetmi këshilltar i vërtetë.

Kaloni fundjavën ashtu siç dëshironi. Me Hënën në shenjën e Peshqve, manifestohen talentet e qenësishme të një personi. Nëse dyshoni në potencialin tuaj, horoskopi javor për Akrepin është qetësues: zbulimet nuk do të vijnë ende. Jepini vetes lirinë e plotë të zgjedhjes: muzikë, pikturë, punime artizanale, peshkim, ekskursione virtuale.

Shigjetari

Mund të shmangni situatat stresuese në fillim të javës nëse besoni në veten tuaj. Me Diellin në Gaforre, intuita e udhëheq një person në rrugën e duhur. Horoskopi javor i Shigjetarit sugjeron të jeni selektiv në biznes. Nëse shpirti nuk gënjen, hiqni dorë nga ideja. Në jetën tuaj personale, besoni zemrën tuaj, abstrakte nga faktorët e jashtëm janë vetëm dy në dashuri.

Dashuria do t’i mësojë Shigjetarit durimin në mes të javës. Mërkuri në Gaforre i bën njerëzit më të butë dhe më mbresëlënës. Nëse prindërit ose fëmijët vendosin të testojnë nervat tuaja për forcë, përuluni. Nuk duhet të ketë pakënaqësi, asnjë ndjenjë bezdi, por vetëm krenari. Besimi i njerëzve të dashur dëshmon për rëndësinë e personalitetit tuaj: sundoni mbi shpirtrat e tyre.

Në fund të javës do të zhvilloni një aktivitet të vrullshëm. Hëna në shenjën e Peshqve nxit reagimin dhe mëshirën te njerëzit. Horoskopi javor për Shigjetarin beson se bamirësia nuk kërkon shumë forcë mendore. Mos u ndalni, jini të lumtur të ndihmoni të tjerët. Së shpejti do të bindeni se e mira kthehet trefish.

Bricjapi

Në ditët e para të javës, mund të përmirësoni imazhin tuaj. Me Diellin në Gaforre, njerëzit janë të dhembshur me njëri-tjetrin. Për t’u ndjerë të sigurt në rrethet e biznesit, horoskopi javor i Bricjapit ju këshillon të shtrëngoni vazhdimisht nivelin tuaj profesional. Gjithashtu, sigurohuni që kostumi, manikyri dhe rrobat tuaja të jenë të përsosura. Merrni kohë për t’u kujdesur për veten.

Duke mos pasur frikë të ndryshojnë jetën e tyre, Bricjapët në mes të javës do të binden për korrektësinë e veprimeve të tyre. Kur Mërkuri është në Gaforre, një person bëhet emocionalisht i papërmbajtur. Nëse diçka nuk ju përshtatet në një marrëdhënie, provoni të veproni ndryshe nga zakonisht. Organizoni një datë romantike, bëni një udhëtim të paplanifikuar, jetoni me ndjenja.

Fundjava do të mbahet në një atmosferë të këndshme sofistikimi. Hëna tek Peshqit jep ndjeshmëri, aftësi për të vlerësuar bukurinë. Horoskopi javor për Bricjapin beson se do të jeni në gjendje të shprehni veten në art. Nëse nuk ndjeni një zjarr krijues, një takim me përfaqësues të botës së teatrit, kinemasë dhe pikturës do t’ju japë shtysën e nevojshme. Me shumë mundësi do të zbuloni talente të reja në veten tuaj.

Ujori

Në fillim të javës mos i merrni problemet personalisht, sepse së shpejti do të zgjidhen. Dielli tek Gaforrja shkakton konfuzion në shpirtrat e njerëzve, i bën ata të dyshojnë në vetvete. Për të mos humbur kontrollin e situatës, horoskopi javor i Ujorit këshillon të paraqesë skenarët më të këqij. Me shumë mundësi, frika juaj do të ekzagjerohet.

Nga mesi i javës, Ujori mund të bëhet më i bindur se është koha për të ndryshuar zakonet e tyre. Kur Mërkuri është në Gaforre, njerëzit shfaqin preferenca të paqëndrueshme. Përpara se të filloni të luftoni atë që duket se po ju ndalon, përpiquni të vendosni mendimet tuaja në rregull. Për të përmirësuar performancën mendore, gjeni ekuilibrin, meditoni, bëni ushtrime të frymëmarrjes.

Nuk duhet të ketë ndonjë marrëveshje të madhe në fundjavë. Nën Hënën tek Peshqit, njerëzit janë mendjemprehtë, rënkues dhe kapriçioz. Horoskopi javor për Ujorin rekomandon të shkoni në kërkim të lumturisë. Thjesht paketoni disa gjëra, merrni dokumentet e nevojshme dhe shkoni në një aventurë. Vende të reja, peizazhe të bukura dhe njerëz interesantë do t’ju ndihmojnë të përballoni humorin tuaj të keq.

Peshqit

11-17 korrik: Intuita do ju mbajë larg telasheve në fillim të javës. Me Diellin në shenjën e Gaforres, mendja ndërgjegjeshëm funksionon veçanërisht në mënyrë aktive. Horoskopi javor i Peshqve beson se falë instinktit natyror mund të shmangni telashet e mëdha. Nëse keni dyshime, ndaloni, edhe nëse keni shkuar larg. Ju mund të bëni një ndryshim, gjëja kryesore është t’i qëndroni besnik vetes.

Në mes të javës, Peshqit do të jenë në dialog të vazhdueshëm me të tjerët. Mërkuri në Gaforre pajis me impresionueshmëri të thellë dhe imagjinatë të gjallë. Ndoshta vetmia është kundërindikuar për ju: heshtja shtyp, shurdhon. Mundohuni të jeni rreth njerëzve gjatë gjithë kohës. Në procesin e komunikimit, mund të zbuloni informacione të rëndësishme, të merrni një nxitje për veprim.

Për rehatinë tuaj, kaloni fundjavën në përtaci të lumtur. Hëna në Peshqit i bën njerëzit të përkulshëm, të paaftë për t'i bërë ballë forcës. Për të shmangur problemet, horoskopi javor për Peshqit rekomandon të kaloni kohë duke lexuar një libër ose duke parë një film interesant. Këshillohet që i dashuri juaj t'ju kompozojë. Mos harroni të rezervoni ushqime të shijshme.