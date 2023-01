Horoskopi i datës 27 janar 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Në orët në vijim do të arrini të zgjidhni një çështje që ju është për zemër. Për sa i përket punës, do të ketë mundësi të bëni diçka më shumë. Nga mesi i vitit do të mund të keni edhe një konfirmim të mirë. Një dashuri e lindur në këto ditë do të mund të evoluojë edhe më mirë nga data 20 shkurt. Prandaj keni një muaj për të përjetuar ndjenjat më intensivisht.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 27 janar 2023), janë të mundshme disa diskutime familjare për çështje ekonomike. Kujdes edhe nga një ish. Jupiteri do të hyjë në shenjën tuaj më 16 maj, ndaj sa më shumë t’i afroheni asaj dite, aq më mirë. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve me shenjat e Luanit dhe Peshores, sepse mund të lindin disa keqkuptime që do të shmangeshin më mirë. Afërdita ka nisur një tranzit të rëndësishëm në shenjë që mund t’ju ndihmojë edhe nëse dëshironi të pushtoni dikë.

BINJAKËT

Ka një hije në këto orë…. Jo të gjithë janë në anën tuaj. Situata e përgjithshme ju tensionon pak, do të jetë detyra juaj të përpiqeni të mos e derdhni këtë tension edhe në sferën sentimentale. Deri në fund të muajit do të jetë më mirë të shmangni gabimet…

GAFORRJA

Gjatë orëve të ardhshme do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje çështjeve praktike. Dikush mund të jetë paksa tepër bujar ose i hutuar. Kini kujdes se ku i lini çelësat e shtëpisë, ose portofolin tuaj. Afërdita është sërish në anën tuaj dhe do të përmirësohet në ditët në vijim. Diçka është gati të rritet në dashuri.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 27 janar 2023), situata e punës në këtë fazë paraqet një pikë të dobët. Kujdes në familje nëse keni ndonjë mosmarrëveshje… Më pas maturia duhet të dyfishohet në marrëdhëniet, me të lindurit në shenjat e Binjakëve dhe Ujorit. Do të keni kohë për të vendosur për një rinovim në punë. Nëse keni diçka në mendje, sillni atë në ditët e para të majit.

VIRGJËRESHA

Brenda muajit shkurt mund të mbërrijë një kënaqësi e madhe. Në këto 24 orë, i vetmi moment negativ do të jetë mëngjesi, kur tashmë mund të ndiheni të lodhur për shkak të shumë gjërave për të bërë. Mundohuni të gjeni një moment për të qenë vetëm të dielën. Venusi është kundër, por mos e humbni durimin në dashuri.

PESHORJA

Ditë rikuperimi. Gjatë fundjavës mund të ketë edhe një pajtim dhe çiftet më të forta do të bëjnë zgjedhje të vështira. Këto janë orë për t’iu kushtuar familjes dhe dashurisë. Marrëdhëniet me shenjat e Ujorit, Binjakëve dhe Shigjetarit janë të mira. Ata që i kanë dhënë fund një historie dashurie do të vazhdojnë të fajësojnë veten që ndoshta nuk janë as të vërteta.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 27 janar 2023), kënaqësia mund të arrijë të dielën. Me siguri nuk ju mungon vullneti për të bërë dhe vullneti i mirë. Tranziti i ri i Venusit është i favorshëm dhe do t’ju japë mundësinë të kuptoni se cilët janë njerëzit që duhet të hiqni nga jeta juaj. Yjet janë të favorshëm dhe mund t’ju ofrojnë mundësi për të mos u humbur.

SHIGJETARI

Duhet të dalloni çështjet sentimentale nga ato të punës. Për fat të mirë Jupiteri vazhdon t’ju favorizojë dhe për këtë arsye do të jetë e vështirë të mos keni rikonfirmime deri në verë. Vlerësoni çdo ofertë pune. Nuk këshillohet t’i refuzoni paraprakisht. Debatet që lindin në dashuri nuk mund të zgjidhen gjithmonë me një buzëqeshje.

BRICJAPI

Edhe Venusi i është kthyer në favor. Ka kaq shumë njerëz për të takuar këto ditë. Ndonjëherë ndiheni shumë të zënë, ndoshta për shkak të përgjegjësive të tepërta që keni marrë mbi supe. Shmangni të jeni shumë vonë në mbrëmje. Gjithashtu duhet të pushoni ndonjëherë. Ka disa lajme për ndjenjat.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 27 janar 2023), puna juaj së shpejti do të vlerësohet. Të rinjtë e shenjës suaj do jenë edhe më të favorizuar dhe në përgjithësi të gjithë ata që duan të përfshihen. Pjesa e parë e vitit do jetë më e bukur se e dyta dhe kjo periudhë do të ndihmojë në zgjidhjen e disa problemeve të vogla.

PESHQIT

Ata që kanë përjetuar një krizë në të kaluarën mund ta kompensojnë atë. E mira e kësaj periudhe është se do të keni mundësi të largoheni nga ata që ju kanë ndikuar shumë në të kaluarën. Afërdita është në shenjë dhe sjell edhe disa emocione të mira. Pas disa javësh, Saturni do të jetë në shenjë dhe do të rrisë ndërgjegjësimin tuaj.