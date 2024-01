Horoskopi, dashuria, puna dhe fati, njihuni me shenjat që do shkëlqejnë këtë vit

Horoskopi 2024 për Dashin

Asnjë planet kundër dhe kjo mund të nënkuptojë se nuk do të ketë pengesa. Shenja e Dashit, megjithatë, është gjithmonë e gatshme të sfidojë fatin, të përfshihet, kështu që do të varet nga ajo që dëshironi të bëni, nëse do të martoheni apo do të bashkwjetoni. Keni një projekt të rëndësishëm? Mos hezitoni. Muajt ​​e parë të vitit do të jenë të rëndësishëm. Do të keni një dëshirë të madhe për të lëvizur, për të bërë njohje të reja, për të pasur pika referimi në dashuri. Prilli do të jetë një muaj vendimtar, Afërdita do të prekë shenjën tuaj. Koha mes prillit dhe qershorit do të jetë gjithashtue rëndësishme për rinovimin e një marrëveshjeje dashurie, për të menduar për një fëmijë. Marrëdhëniet në vendin e punës janë të rëndësishme. Pjesa e parë e vitit do të jetë e dobishme për të planifikuar atë që do të ndodhë në të dytën. Nga qershori Jupiteri do të jetë interesant, periudha e fatit në prill dhe qershor. Lajmet po vijnë për ju.

Horoskopi i Demit 2024

Jupiteri do të jetë në shenjë dhe Saturni do jetë i favorshëm. Demi ka një dëshirë të madhe për të filluar diçka të re dhe për ta vazhduar atë, por kohët janë të pakta. Nëse duhet ta sqaroni se çfarë duhet të bëni, bëjeni deri në pranverë. Sidomos nëse ka mosmarrëveshje të hapura, nëse duhet të vendosni çështjet ekonomike në vend të tyre. Kushdo që kujdeset për rolin e tij ose ka nevojë të rikonfirmohet një marrëveshje, do të duhet të veprojë deri në maj. Pjesa e dytë e vitit nuk do jetë e vështirë, por do të ketë nevojë për mbrojtje, sidomos në marrëdhënie. Afërdita në maj do të jetë vendimtare, nga pikëpamja sentimentale korriku do të jetë një muaj në të cilin ata që nuk janë treguar të vëmendshëm apo të sjellshëm me ju mund t’ju mërzitin. Në pjesën qendrore të vitit merren vendime të mëdha në punë, edhe nga ana kontraktuale. Muaj të rëndësishëm mars, korrik dhe nëntor.

Horoskopi i Binjakëve 2024

Parajsa do të imponojë një zgjedhje që është gjithashtu e rëndësishme nga pikëpamja profesionale. Do të jetë e rëndësishme të verifikoni stabilitetin e disa marrëdhënieve. Jupiteri do të hyjë në shenjë nga qershori, do të jetë disi i prekur nga Saturni. Disa vendime biznesi do t’ju kushtojnë shtrenjtë, ose do t’ju duhet të rregulloni disa gjwra nga e kaluara. Marrëdhëniet më të bukura mund të lindin gjatë pranverës. Binjakët mes qershorit dhe korrikut do të jenë në gjendje të bwjnw llogarisi edhe për ndjenjat, për ata që duan të martohen ose të jetojnë së bashku. Vjeshta do të bëhet e çuditshme për punë, jo për dashuri. Do të ketë rrugë të reja për të ndjekur ose braktisur një ide në favor të një tjetri.

Horoskopi i Gaforres 2024

Ky është një vit i rëndësishëm. Jupiteri dhe Saturni do të jenë gjithmonë të favorshëm, po flasim për një periudhë dyvjeçare fuqie dhe interesi. Gjithçka që bëni është e rëndësishme. Do të ketë zgjedhje të dobishme për histori dashurie. Maji, qershori, korriku dhe gushti do të jenë muajt më të mirë. Jeni të kapur nga e kaluara: fshini emocionet negative të përjetuara dhe vazhdoni. Bëni projekte të reja. Këta muaj do të jenë të dobishëm edhe për punë dhe fat, do të ketë mundësi për t’i kapur papritur. Dashuria mund të trokasë në derën tuaj edhe në maj.

Horoskopi i Luanit 2024

Ekziston një dëshirë për t’u çliruar nga disa kufizime. Që nga shkurti i vitit 2023, Luanët kanë përjetuar shqetësime ose janë përfshirë në mjedise të tjera. Shumë herë do të pyesni veten nëse në dashuri, personi që keni vendosur pranë jush është autentik. Nuk do përjetoni krizë sentimentale por duhet të jeni të kujdesshëm nga pikëpamja e marrëdhënieve, sidomos në muajt e parë të vitit. Për takimet, prilli do të jetë një muaj i rëndësishëm. Ka diçka të mirë në korrik kur Venusi do të jetë në shenjën tuaj. Mos thoni gjithmonë po ose jo në muajt e parë të vitit. Dashuria mund të bëhet problem por do të zgjidhet nga qershori e në vazhdim. Pas një fillimi të lodhshëm, puna do të ecw shkëlqyeshwm nga qershori. Muajt ​​e parë të vitit do të përdoren për të planifikuar muajt në vijim. Qielli i fatit, i kuptuar si mundësi, mes korrikut dhe shtatorit është shumë interesant.

Horoskopi i Virgjëreshës 2024

Virgjëresha e gjen veten përballë një dileme. Ka një analizë se çfarë të hedhim dhe çfarë të mbash. Keni të bëni me një Saturn në opozitë i cili tashmë po ju krijon probleme. Shumë Virgjëresha muajt e fundit e kanë gjetur veten fataliste, kanë përjetuar shumë emocione. Ne duhet të kuptojmë se çfarë të çojmë përpara dhe nga çfarë të heqim dorë. Saturni do të jetë i kundërt në 2024. Nuk do të jetë një qiell privimi, por zgjedhjesh. Ata që kanë frikë nga ndryshimi i planeve mund të ndihen keq, ka të ngjarë që të jetoni në slitë për disa muaj të tjerë. Ju që doni të ndihmoni të tjerët, mund të thoni edhe “bëni veten”, nuk dëshironi të mbani më mbi supe përgjegjësitë e të tjerëve. Janari është një muaj që nuk premton mirë, do të jetë një muaj rregullimi, nga shkurti në maj dashuria do të jetë në rritje, sidomos për ata që janë vetëm. Korriku, gushti dhe shtatori do të jenë muaj të rëndësishëm, Afërdita do të jetë në shenjë. Për punën: Saturni në opozitë ju vë në kaos, pjesa e parë e vitit është më e mirë se e dyta. Mes shkurtit dhe marsit mund të ketë nevojë për mbylljen e situatave që nuk po shkojnë mirë. Pjesa e fundit e 2024-ës paraqet detyrime, limite, ndoshta do të jeni ju ata që do të vendosni limite. Fati do të përqendrohet mes marsit dhe majit.

Horoskopi i Peshores 2024

Është koha që zëri juaj të dëgjohet. Do të jetë një vit pa planetë kundër. Muajt ​​e parë do të jenë përgatitorë, për pjesën e dytë të vitit që do t’ju japë kënaqësi. Do të ketë mundësi të mira midis majit dhe korrikut. Këtë vit duhet të mendoni për veten dhe të gjeni një majë egoizmi. Për ndjenjat do jetë një fillim viti jo interesant. Nga qershori në shtator do të përjetoni muajt më të mirë, shtatori do të shohë Venusin në shenjën tuaj. Nuk do mund të bëni asnjë ndryshim në punë para qershorit. Midis gushtit dhe shtatorit do të pyesni veten nëse dëshironi një ndryshim peizazhi. Qielli do të jetë i rëndësishëm me fat në korrik.

Horoskopi i Akrepit 2024

Kërkohet pasion, durim, emocione. Në pjesën e parë të vitit do të jeni me Jupiterin përballë, do të ketë punë të papërfunduara dhe çështje pune për të zgjidhur. Çiftet që kthehen nga kriza do të duhet të kenë kujdes nga disa provokime. Ata që janë vetëm do të mund të përjetojnë ndjesi të veçanta nga muaji gusht. Nga qershori deri në gusht do të jenë muaj të rëndësishëm për ndjenjat. Puna do t’ju japë një shtysë të jashtëzakonshme. Saturni do të jetë i shkëlqyer nga vera e tutje. Do të ketë lajme kur Jupiteri të ndryshojë shenjë. Nëse filloni me dyshime midis shkurtit dhe marsit, konfirmimet do të vijnë midis shtatorit dhe dhjetorit. Maji do të jetë muaji për të bërë zgjedhje të rëndësishme.

Horoskopi i Shigjetarit 2024

Optimizëm, kjo është cilësia juaj më e mirë. Ka shumë gjëra për të rishikuar, momente pakënaqësie. Yjet e mbrojtur deri në maj, pas verës ju këshilloj të mos bëni hapa më gjatë se sa mund të përtypni. Ndoshta nuk është ide e mirë ta lëmë të sigurtën për të pasigurt, sidomos pas verës. Muajt ​​e parë të vitit janë ata që kanë rëndësi. Në dashuri bëni kujdes nëse ka pasur dyshime, nëse keni tensione në çift apo nëse keni dy histori në mendje. Fillimi i vitit do të jetë i mbrojtur, nga pikëpamja e punës, muaji mars deri në maj do të jenë muaj të rëndësishëm. Pjesa e vështirë do të vijë mes qershorit dhe gushtit. Do të ketë një rënie në marrëdhënie, qoftë edhe nga pikëpamja fizike. Do të duhet të kapërceni një bezdi të vogël.

Horoskopi i Bricjapit 2024

Qiell emocionues. Shenja e Bricjapit do të ketë shumë planetë në favor të saj edhe në vitin 2024. Viti që vjen do të konfirmojë atë që tashmë është konfirmuar. Yjet do të ndihmojnë në një rikuperim të mirë, edhe për çështjet e dashurisë. Viti do të nisë mbarë, pjesa qendrore në dashuri do jetë e turbullt, por i jepni më shumë hapësirë ​​çështjeve të punës. Gushti do të jetë i dobishëm për të njohurit e shenjës. Nëntori do të jetë një muaj kryesor me Venusin aktiv në shenjë. Puna është në anën tuaj. Ky mund të jetë viti i rikthimit në skenë për ata që kanë ndenjur. Nuk do të mungojë konsensusi, prilli dhe maji do të jenë muajt më të mirë për të bërë zgjedhje të shkëlqyera. Prilli dhe nëntori do të jenë muajt më të mirë për fat dhe takime.

Horoskopi 2024 për Ujorin

Do ju duhet të vuani pak. Jupiteri do të nënshtrohet në fillim të vitit. Para majit, disa situata të lodhshme dhe të mërzitshme nuk mund të ndërpriten. Muajt ​​e parë të vitit do të duhet të hedhin dritë të madhe, mbi të ardhmen. Sfida të rëndësishme do të jetë kapërcimi i blloqeve të lidhura me të kaluarën dhe disa hidhërime të përjetuara në dashuri. Qielli i vitit 2024 nis mirë për marrëdhëniet, por më e mira do të jetë në pjesën e fundit të vitit. Nga muaji janar deri në mars muaj reflektimi për dashurinë. Në mars, planetët Marsi dhe Venusi do të jenë në shenjë. Kini kujdes në maj, do t’ju duhet të jeni të kujdesshëm me Jupiterin kundër. Do të jetë një verë mundimesh, duhen bërë zgjedhje edhe në planin sentimental. Rimëkëmbja nga tetori deri në dhjetor. Në punë, mes qershorit dhe korrikut, programet dhe projektet do të ndryshojnë. Korriku dhe dhjetori do të jenë muajt më i mirë për fat.

Horoskopi 2024 për Peshqit

Keni intuitë për të ndjekur. Është një qiell i rëndësishëm, sjell rizbulimin e ëndrrave tuaja, të mbyllura në një sirtar. Do të ketë edhe ditë të këqija, ose javë të diskutueshme. Mos harroni se 2024 është me ju, edhe për të bërë të gjallë flakën e ndjenjave. Në shkurt do të keni në favor Mërkurin, Venusin, Marsin, Jupiterin dhe Saturnin. Shkurti deri në prill janë muajt më të mirë për një marrëdhënie. Afërdita do të jetë në shenjën tuaj, në muajin mars, ndaj edhe do të mund të përjetoni takime të shkëlqyera. Shtatori dhe tetori do të jenë muaj të mirë për dashurinë. Për punën: luani lojën tuaj në pjesën e parë të vitit, pjesa e dytë nuk do të jetë aq efikase. Nëse keni nevojë të konfirmoni një marrëveshje, do të keni mundësitë më të mira midis marsit dhe majit. Fati do të tregohet në prill.