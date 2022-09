Horoskopi 9 shtator 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Hënë interesante, por pika maksimale do të jetë në fundjavë, pikërisht të dielën me Hënën në shenjë. Duhet të lini një takim me dikë që duhet t’ju japë disa përgjigje. Ndoshta keni pasur shumë shpenzime në familje, për shembull, prandaj duhet marrë një vendim. Mos heshtni, doni të flisni, doni të thoni gjithçka që mendoni, sepse është gjithashtu e drejtë ta bëni këtë, por duhet të shmangni edhe zemërimin. Ata që nuk janë të kënaqur në dashuri do t’i bëjnë një kërkesë partnerit deri të dielën.

Demi

Ditë e mirë me një hënë të favorshme. Kohët e fundit ditët janë bërë më të lodhshme sepse është sikur çdo gjë nis nga e para. Horoskopi i Paolo Fox thotë se jeni duke kërkuar diçka të re, dëshironi të përjetoni ndjesi të ndryshme se në të kaluarën. Në punë duhet të përpiqeni të zgjidhni problemet. Është sikur dikush t’ju kishte hequr diçka, dhe se tani më në fund mund të provoni se ka pasur një gabim ose se ju është dhënë shumë pak. Në dashuri, yjet ju buzëqeshin: kushdo që ka një histori e konfirmon dhe vazhdon. Nga ana tjetër, ata që i kanë dhënë fund një lidhjeje, mund të kenë një person në krah. Keni ndryshuar shumë në krahasim me të kaluarën dhe ata që nuk përshtaten, ata që nuk ju pranojnë dhe mbështesin, do të shtyhen mënjanë.

Akrepi

Për horoskopin e Paolo Fox, hëna e bukur dhe e favorshme nuk bën gjë tjetër veçse rrit aftësinë tuaj për veprim. Jeni shumë kërkues, nuk kënaqeni lehtë. Në dashuri jeni shumë të vendosur. Gushti ishte një muaj i fortë, për çiftet. Vetëm ato çifte që nuk ngritën shumë çështje mbijetuan, ata u përpoqën të ruanin një ekuilibër të caktuar. Historitë e lindura gjatë festave janë të dobëta. Mundohuni të rivendosni një ekuilibër të mirë rreth vetes. Në krahasim me pjesën e parë të javës, megjithatë, jeni më të fortë dhe të gatshëm për punë. Në fushën profesionale po pyesni nëse do të rinovohet një kontratë e caktuar, apo do të vazhdoni me projekte të caktuara. Nuk është e drejtë të mendosh për këtë tani, këto çështje do të trajtohen midis shkurtit dhe prillit të vitit të ardhshëm.

Peshqit

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon se Hëna në shenjë është e rëndësishme dhe zhvillon një instinkt të bukur. Aftësia juaj për të ditur se si të lexoni zemrat e njerëzve është shpesh më e dobishme për të tjerët, sesa për veten tuaj. Jeni një këshilltar i shkëlqyeshëm, por kur bëhet fjalë për veten, ose e keni gabim ose jeni kapur nga vapa e momentit. Shtatori është një muaj në të cilin do të dëshironi të provoni një lidhje dashurie. Megjithatë, viti 2023 do të sjellë garanci të mëdha. Sa më shumë t’i afrohemi fundit të vitit, aq më të qetë do të ndihen për ata që kanë mbyllur një histori, kanë qenë të sëmurë, ose që nuk janë argëtuar gjatë verës. Shumë mendojnë se bëjnë gjithmonë shumë për të tjerët dhe pak për veten e tyre. Ata që faturohen për nevojat e të tjerëve pyesin veten se çfarë do të ndodhte nëse do të pushonin së punuari! Keni përshtypjen se çdo gjë e keni gjithmonë mbi supe.

Bricjapi

Kjo është periudha e fitoreve, e ndryshimeve, e risive, por momenti i forcës do të jetë aty në pranverën e vitit të ardhshëm, kështu që rruga midis këtij muaji dhe prillit, shërben për të mprehur armët, për të hyrë në një mjedis të ri. Përpiquni të bëni atë që mundeni për të mbajtur rolin tuaj, pa e lënë veten të kushtëzoheni nga kritika. Edhe nëse bëni diçka sfiduese, jini të përgatitur për luftë. Shumë prej jush janë të lodhur. Luna në sekstil parashikon se do të keni një kapacitet të mirë për veprim. Me shenjën e Peshqve dhe Akrepit keni shpesh ide të mira dhe ndarje zgjedhjesh. Megjithatë, jeni shumë të bindur dhe të vendosur, madje edhe nëse frekuentoni njerëz të ndryshëm, është e vështirë për këdo që të zhvendosë qendrën tuaj të gravitetit. Mendoni se keni gjithmonë idetë më të mira, dhe ndoshta ka ardhur koha tani!

Gaforrja

Për horoskopin e Paolo Fox, të premte e të shtunë, Hëna ju buzëqesh. Java filloi mjaft e vështirë, por po përmirësohet. Nëse ka pasur një ndalesë në punë, tani është e vështirë të imagjinohet se me kë të largohesh. Është e vështirë të gjesh se kush do të financojë një projekt të ri, ose ta mbështesë atë. Mos u dekurajoni nëse nuk keni konfirmime të mëdha për momentin, por viti 2023 do të jetë një vit me thellësi të madhe dhe kjo është pikërisht koha më e mirë për të kuptuar se çfarë duhet bërë. Disa çifte janë pak të shqetësuar për paratë, strehimin, shpenzimet e shumta për t’u përballur në muajt e ardhshëm dhe disa mund të kenë nevojë edhe për ndihmën e prindërve.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox thotë se qielli është interesant në pamje të së dielës, por mes të mërkurës dhe të enjtes mund të ketë pasur momente tensioni. Ndoshta dikush ka ngritur zërin, ka pasur një konflikt. Nuk doni më të keni pengesa, nuk i toleroni ata që ju thonë se nuk mund të bëni diçka dhe për këtë arsye reagoni keq. Gjithashtu pozicioni i Venusit i cili ishte shumë ndikues në gusht ju dha besim të madh. Por jo gjithmonë e jepni veten plotësisht, ndonjëherë ju pëlqen të kapni vëmendjen e të tjerëve, duke mos e lëshuar kurrë plotësisht. Jupiteri i favorshëm flet për bashkëjetesë, martesë dhe zgjedhje të rëndësishme. Ata që nuk janë të kënaqur me punën e tyre, janë gjithashtu të shqetësuar për çështjet e parave.

Binjakët

Paolo Fox për të premten 9 shtator 2022 thotë se është më mirë të shmangni konfliktet. Është sikur keni një provë për të kaluar. E premtja dhe e shtuna janë ditë intensive dhe ndiheni pak të stresuar. Bëni një hap prapa, nëse ka polemika dhe përleshje. Shumë kanë qenë të zënë në punë, mendojnë se kanë humbur aftësitë në punë sepse janë marrë me më shumë gjëra, tani duhet të bëjnë një zgjedhje dhe të kuptojnë se çfarë të bëjnë më pas. Brenda jush ka një hidhërim të thellë dhe nëse keni dikë pranë jush që ju njeh mirë, ai do të kuptojë nga shikimi juaj se diçka nuk shkon.

Virgjëresha

Paolo Fox rekomandon që t’i bëni gjërat me qetësi. Kur përpiqeni të arrini përsosmërinë e gjërave që bëni, rrezikoni të mos i realizoni fare! Virgjëresha kujdeset shumë për detajet, dhe humbni kohë në detaje, ndërsa ka ardhur koha të shqetësohemi për pikën kryesore të një problemi që do të jetë kryesorja vitin e ardhshëm. Merrni pak kohë, nëse shihni që ka konflikte në familje. Një këshillë: mos u merrni shumë me fjalën “pse”! Ka pyetje në jetë që jo gjithmonë arrijmë t’u përgjigjemi dhe në fund të fundit, mund të mos jetë as e nevojshme të vazhdojmë, kur pyesni në mënyrë paqësore. Më mirë të mos humbisni qëllimet tuaja dhe të shmangni përfshirjen në probleme të parëndësishme.

Peshorja

Për horoskopin e Paolo Fox, në këtë moment nuk është e përshtatshme për të larguar tensionet e vjetra. Afërdita së shpejti do të jetë në shenjën tuaj të zodiakut, ndaj shtatori është një muaj për t’u rikuperuar. Nëse ka pasur një ndarje, mund të ketë një person tjetër pranë jush tani. Nëse ka pasur një konflikt, tani mund të rikuperoni. Tani dëshironi të ndiheni më bukur dhe mund të mendoni edhe për ndryshime që ju bëjnë të ndiheni më simpatik. Deri në fund të javës duhet të përpiqeni të zgjidhni një mosmarrëveshje të vogël, që ka të bëjë me familjen. Nëse duhet të flisni për çështje të rëndësishme, ditët e së premtes dhe të shtunës do të jenë më të mirat.

Ujori

Gjëja e parë që duhet të bëjë është “qetësimi i ujërave”. Shumë kanë përjetuar një konflikt të vogël, nuk kanë qenë mirë me veten. Shumë akumulojnë vonesa dhe tani duhet të ecim përpara me ritmin e duhur, duke shmangur tensionet që mund të bëhen të rrezikshme në të ardhmen. Shumë duhet të fitojnë një sfidë. Janë ditë të dobishme, për të rikuperuar ndjenjat. Ujori është në udhëkryq: rikuperoni të kaluarën dhe filloni me situata të reja. Ose shkoni përpara dhe shikoni për të ardhmen. Jeni shenja e së ardhmes, është e vështirë të rikuperoni situata që nuk funksionojnë më, të mendoni për gjëra që nuk ekzistojnë dhe për rikuperimin e një marrëdhënieje me kontraste të forta. Gushti ishte si një pellg ujëmbledhës, disa e kanë kuptuar që një person në krah të tyre nuk është më i mirë dhe i kanë dhënë fund një historie. Ose të tjerët kanë filluar të bëjnë gjëra të reja, të tilla si rifillimi i një projekti të vogël që ishte lënë mënjanë.

Shigjetari

Wshtë një ditë që duhet marrë me një imtësi. Do të jeni ju që do të distancoheni nga njerëzit që ju mërzitin. Ka tensione që vijnë nga ambienti përreth, megjithatë, e premtja do jetë një ditë e lodhshme. Në dashuri është e rëndësishme të gjesh një brez krijues. Ata që janë martuar së fundmi, ndoshta sapo kanë krijuar një lidhje që vazhdon prej disa kohësh. Megjithatë, mos-përjetimi i emocioneve të forta dhe intensive, si ato të një pasioni të ri, mund të mos përfaqësojë një gjendje emocionale ideale për shumë Shigjetarë. Kur jeni të kënaqur në dashuri, mund të jepni më të mirën edhe në punë. Kini kujdes në nivel fizik, mund të keni shumë mendime në mendje dhe kjo ju bën të mos flini si duhet.