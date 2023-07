Horoskopi 8 korrik 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Për ju po formohet një e shtunë që do të hapet mjaft efektivisht. Në përgjithësi do të jetë një fundjavë interesante për ata që duan të rinisin një sfidë dhe të përjetojnë ndjesi të reja dhe të këndshme.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 8 korrik 2023), kjo fundjavë e korrikut duhet t’i kushtohet dashurisë. Ju jeni një person që duhet të ketë hapësirën e tij për reflektim, por që është gjithashtu i gatshëm të japë gjithçka nga pikëpamja sentimentale.

BINJAKËT

Të kesh Hënën në kundërshtim nuk do të thotë domosdoshmërisht se gjërat duhet të shkojnë keq… Këshilla është të mos e humbisni durimin nëse lindin diskutime të vogla me ata që ju rrethojnë.

GAFORRJA

Gjatë orëve në vijim do të keni disa avantazhe më shumë se zakonisht. Dy ditë me ndikim ju presin. Duke pasur Venusin në shenjën tuaj jo vetëm që përfaqëson rritje, por mund të sjellë diçka më shumë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 8 korrik 2023), yjet e orëve të ardhshme janë aq të rëndësishme sa do të jetë e mundur të fitoni një sfidë dashurie ose ndoshta të rizbuloni një ndjenjë. Këto janë ditë ideale për dashuri, lidhje dhe udhëtime në përgjithësi.

VIRGJËRESHA

Çdo gjë që nuk funksionon do të vihet në pah të dielën. Ju mund të jeni ai që do të ngrini kapakun, do të ngrini bujën një herë e përgjithmonë. Dëshironi të shihni qartë në disa situata sentimentale, por jo vetëm…

PESHORJA

Ju duhet ta lini mendjen tuaj të endet. Ka shumë çështje për t’u marrë me të në këtë moment të jetës suaj. Është e vërtetë që mund të vijnë edhe disa lajme të mira, por fakti që keni ndryshuar shumë në jetën tuaj dhe keni lënë pas diçka që ju intereson është vërtet i rëndë për shumë prej jush.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 8 korrik 2023), kini kujdes me portofolin këtë fundjavë dhe përpiquni të mbani gojën mbyllur. Në fakt, mund të keni disa probleme ekonomike, por edhe të lindni disa diskutime të bezdisshme.

SHIGJETARI

Disa ditë të gjalla janë përpara. Gjatë orëve të ardhshme do të keni ndjesinë e qartë të të jetuarit më mirë, të ecjes pak më shumë me kohën. Yjet lejojnë një të ardhme më të mirë, veçanërisht për ata që kanë mbyllur një histori të rëndësishme në të kaluarën e afërt.

BRICJAPI

Jeni zakonisht shumë të qëndrueshëm dhe gjithashtu shumë kokëfortë… Kur ka një krizë në dashuri, veçanërisht nëse ajo nuk është e dëshiruar por e vuajtur, nuk mund ta kuptoni pse ndodhi dhe kjo rrezikon t’ju bëjë të humbni mendjen. I qetë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 8 korrik 2023), këtë fundjavë do t’ju duhet të silleni me të tjerët në një mënyrë më të qetë. Për t’u kujdesur pak më shumë për punët tuaja personale. Jo pak janë prekur nga ndonjë bezdi sentimentale.

PESHIT

Nëse në të shkuarën e afërt ka pasur konflikte, duhet gjetur një zgjidhje pa bërë dramë. Arrini një pikë. Ndonjëherë nuk mund të arrish një marrëveshje, sepse ose silleni si shumë arrogant ose ke të bësh me njerëz shumë mendjemëdhenj…