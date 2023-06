Horoskopi 29 qershor 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

GAFORRJA

Sot do jeni në humor të shkëlqyer dhe të gatshëm për të bërë edhe gjëra të veçanta. Në disa fusha do arrini suksesin e shumëpritur. Ju qe keni një lidhje do jeni pafund bashkëpunues me partnerin dhe do bini dakord për të provuar diçka të re që mund t’ua zbukurojë jetën.

Për ju beqarët zemra do flasë sot dhe do ju drejtojë të hidhni hapat e duhura. Dëgjojeni atë sepse nuk do ju zhgënjejë. Në punë të gjithë do kërkojnë këshilla nga ju sepse jeni më të vërtetë të zotët. Shfrytëzojini arritjet për të kërkuar më shumë nga shefat. Sektori i financave nuk do jetë problematik kështu që mund të vazhdoni t’i kryeni shpenzimet.

LUANI

Sot do i shprehni akoma më shumë ndjenjat dhe do mundoheni t’i bëni ata që keni pranë të ndihen më mirë. Ju të dashuruarit nuk do ndaleni së bëri surpriza për partnerin dhe ai do ju dashuroje me më shumë pasion. Çdo çast pranë tij do jetë si në një ëndërr të bukur. Në mbrëmje mund t’iu ndodhë edhe diçka që as e kishit imagjinuar të ndodhte kaq shpejt. Zemra do rrahë si asnjëherë më parë.

Ju beqarët nuk do e keni prioritet ndryshimin e statusit, por çdo gjë do ju ndodhë si me magji. Në punë ndryshime do ketë, por të gjitha do jenë në favorin tuaj. Financat do kalojnë një periudhe goxha të vështirë.

VIRGJËRESHA

Perspektivat duken goxha të mira sot për ju, por gjithsesi duhet të keni vullnet dhe dëshirë për t’u bërë gjërat si duhet. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia më partnerin do funksionojë më mirë se me parë. Do hiqni dorë nga disa zakone të këqija dhe do i prani edhe kritikat e partnerit.

Ju beqarët do prekeni nga një sëmundje e mirë e zemrës, e cila quhet dashuri. Shumë gjëra do i shihni ndryshe që sot. Në punë asgjë nuk do ju pengojë të realizoni të gjitha planet që keni bërë. Me shpenzimet mos e ekzagjeroni që të mos keni probleme në vazhdimësi. Duhet pasur kujdes përherë.

PESHORJA

Ndërlidhni imagjinatën me energjinë dhe asgjë nuk do ju rezistojë dot gjatë kësaj dite. Gjërat kanë për t’iu ecur mirë kudo, por në punë do shkëlqeni edhe më shumë. Nëse jeni në një lidhje do ju lindin plot ide si ta bëni çdo çast edhe më të bukur. Do filloni të bëni plane e mund të mendoni edhe për sakrifica që gjithçka të jetë sa më e bukur.

Ju beqarët do afroheni edhe me shume më një person të rrethit shoqëror. Marsi dhe Plutoni do jenë planetët që do ju mbështesin më së shumti në punë. Do keni ide inovative, do jeni këmbëngulës dhe do keni gjithë arritjet e shumë dëshiruara. Sipas Horoskopi.vip , në planin financiar maturia nuk do ju lejojë të gaboni.

AKREPI

Ide të reja do lindin sot dhe arrini ta bëni ditën akoma më të bukur. As intuita nuk do ju lejojë të gaboni. Nëse jeni në një lidhje dhe keni gjëra për t’i thënë partnerit apo kritika për t’i bërë gjeni momentin dhe fjalët e duhura. Nëse nuk tregoheni të matur gjithçka do shpërtheje si vullkan dhe nuk do e merrni veten lehtësisht.

Ju beqarët do favorizoheni mjaft nga yjet dhe gjërat do ju ecin fiks ashtu si i kishit ëndërruar. Në punë do iu jepen detyra të reja të cilat do ju shtojnë stresin ama edhe do ju kënaqin. Quajeni vlerësim atë që do bëjnë shefat. Shpenzimet me zor do arrini t’i kontrolloni dhe mund t’iu dalë ndonjë problem i vogël.

SHIGJETARI

Bashkëpunimi i Diellit me Hënën do bëjë që jeta juaj të jetë e mrekullueshme sot. Do jeni magnetikë, të përshtatshëm dhe optimistë. Nëse keni një lidhje ka mundësi të bini dakord për gjithçka dhe mund të merrni edhe vendimet e duhura. Nuk do ketë aspak re në qiellin tuaj të dashurisë.

Ju beqarët do jeni plot sharm dhe do arrini të bëni për vete cilindo person që do ia vini syrin. Dita do përfundoje ashtu si e keni ëndërruar gjithmonë. Në punë do keni edhe më shumë sukses nga sa kishit menduar. Nuk do keni druajtje as për të shprehur idetë tuaja. Financat fatmirësisht do fillojnë të normalizohen pas periudhës shumë të vështirë.

BRICJAPI

Hëna e re do ketë ndikimin më të madh tek jeta juaj sot dhe do jene financat ato që do privilegjohen më tepër nga të gjitha. Nëse jeni në një lidhje nuk do i shmangni dot debatet, por për fatin e mirë gjithçka do përfundojë si duhet. Durimi dhe heshtja do ju ndihmojnë mjaft.

Ju beqarët do filloni të ndieni shumë për një mik të afërt që në fakt e ka tashme një lidhje. Më mirë mbajini ata sa më larg që të mos bëni gabime. Në punë yjet do ju ndihmojnë dhe do keni ndryshime goxha pozitive. Do jeni përherë më të mirën nga vetja. Financat nuk kanë qenë ndonjëherë më të mira sesa sot.

UJORI

Ideja për të ndryshuar drejtim sot do bëhet edhe më ë fortë. Marsi do ju bëjë të reflektoni më gjatë para se të hidhni hapa. Nëse jeni në një lidhje mbyllja në vetvete për disa momente për te reflektuar për hapat që do hidhni do ju bëjë shumë mirë. Në fund të ditës priten surprizat më të mëdha.

Për ju beqarët dita nuk ka për të qenë ekzaktësisht si e keni dëshiruar, por gjithsesi nuk do jetë aspak e keqe. Nëse jeni në kërkim të një pune prej kohësh sot më në fund do arrini ta gjeni atë. Nëse e keni një të tillë zhvillimet kanë për të qenë pozitive. Shpenzime mund të kryeni, por vetëm me llogari.

PESHQIT

Sot do jeni gjithë kohës në kërkim të një jetë ideale dhe të mbushur me qetësi, por bujaria do jetë pika e dobët. Nëse keni një lidhje bëjini sytë katër dhe mos besoni verbërisht tek ato që do iu thotë partneri. Dashurojuni me të, por ruani gjithmonë një fije mosbesimi për ato që do ju thotë.