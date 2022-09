Horoskopi 28 shtator 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Tani që Hëna nuk e keni më përballë, mund të largoni kënaqësi të mëdha. Ndoshta mund të jetë një kohë e mirë për të gjetur një shpirt binjak. Periudha i kushtohet rikuperimit. Në punë mund të mbështeteni te Jupiteri, që do t’ju ndihmojë të realizoni një projekt.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 28 shtator 2022), Hëna është në opozitë dhe kjo nuk është kurrë një shenjë e mirë. Në dashuri ka shumë konfuzion dhe shumë stres. Në punë duhet të jeni të qetë dhe të qetë të paktën deri në fund të muajit! Atëherë gjërat do të përmirësohen.

BINJAKËT

Në tetor do t’ju pushtojë pasioni. Partneri do të jetë i lumtur, nëse keni një të tillë, sepse do të keni netë intensive dhe të zjarrta. Nëse, nga ana tjetër, jeni beqarë, mund të kënaqeni me një natë me një të dashur të rastësishëm. Në punë duhet të merrni vendime delikate, të krahasoni veten me ata që ju rrethojnë.

GAFORRJA

Në dashuri mos u nxito dhe mos u zemëro. Mendoni më shumë përpara se të veproni. Në punë mos u zemëroni pa nevojë. Ju rrezikoni të bëni gabime serioze. Atëherë do të pendoheni. Arma juaj më e mirë mbetet e qetë. Ruani qartësinë e duhur.

LUANI

I dashur Luan, sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 28 shtator 2022), me Hënën disonante është e lehtë të nervozoheni dhe të humbni durimin edhe për gjëra të vogla. Mundohuni të flisni më shumë dhe të jeni diplomatikë, veçanërisht në dashuri. Në punë, rikuperimi më i mirë do të vijë muajin e ardhshëm.

VIRGJIRËSHA

E dashur Virgjëreshë, gjërat paraqiten veçanërisht mirë në dashuri, veçanërisht me të lindurit në shenjën e Akrepit. Në punë mund të mendoni për të ardhmen, me siguri dhe entuziazëm më të madh. Në punë mendoni më shumë për të ardhmen dhe përpiqeni të përmirësoni gjendjen tuaj me përkushtim.

PESHORJA

Peshore e dashur, në dashuri duhet ta lini veten për më shumë, përndryshe rrezikoni të mbeteni beqarë për gjithë jetën. Thjesht duhet të gjesh një pikë të qartë referimi dhe ta ndjekësh atë. Në punë, kujdes shpenzimet: së fundmi keni shpenzuar përtej mundësive tuaja, duhet t’i jepni vetes një rregull.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 28 shtator 2022), me Hënën kaq pozitive, nuk mund të bësh gjë tjetër veçse të arrish gjëra të mëdha. Filloni të jeni më të sinqertë me ata që ju rrethojnë. Në punë mundohuni të rikuperoni pak qetësi, e cila ju ka munguar së fundmi. Sidomos nëse keni nevojë të filloni një projekt të ri.

SHIGJETARI

Në dashuri keni suksese të vogla, por domethënëse. Yjet ju mbrojnë edhe në punë. Mundësi të shkëlqyera për ata që duhet të fillojnë një projekt të ri. Me pak fjalë, ka kufij të shkëlqyeshëm për negociata dhe rritje, ju takon juve të shtyni përshpejtuesin.

BRICJAPI

Mundësi të mëdha në dashuri. Nëse e kaluara ishte e dhimbshme dhe keni dhimbje, ndoshta duhet të ktheheni në rrugën e duhur dhe të mos qani shumë për “qumështin e derdhur”. Në punë çdo gjë do jetë më e lehtë nga viti i ardhshëm: mjafton të bëni pak durim dhe të përgatiteni në kohë.

UJORI

I dashur Ujor, sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 28 shtator 2022), me Venusin që kthehet në krahun tuaj, mund të largoni kënaqësi të mëdha. Kështu që lëre veten të dashurohesh. Në punë ka nga ata që duan të ndryshojnë diçka: jeni të lodhur nga rutina e zakonshme.

PESHQIT

Më në fund mund të kapërceni një krizë në dashuri dhe të rikuperoni marrëdhënien me partnerin. Flisni me njëri-tjetrin dhe sqarohuni. Në punë ka shumë projekte për të nisur dhe kjo ju vë në agjitacion dhe ankth. Në vend të kësaj, keni nevojë për më shumë qartësi për të marrë vendimet e duhura.