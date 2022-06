Horoskopi 28 qershor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Edhe pse sot jeni impulsive ju që jeni në një marrëdhënie, në momente të caktuara do të ndaloni dhe do të mendoni mirë atë se çfarë do të bëni. Beqarët më në fund do arrijnë të gjejnë personin e duhur dhe do nisin një lidhje afatgjatë. Në planin financiar parashikohen probleme të njëpasnjëshme.

Demi

Sot edhe pse duhet të rrini shumë kohë në punë mos u shqetësoni, partneri/ja do e gjejë mundësinë për t’ju takuar. Është mirë të rikuperoni në kohë sepse do t’ju nevojitet. Beqarët duhet të mendohen mirë para se të vendosin diçka, sepse mund të lëndohen më vonë. Financat nuk do jenë aspak t mira, kujdes me shpenzimet.

Binjakët

Sot do të keni një dyluftim ndjenjash midis miqve tuaj dhe partnerit/es. Do t’ju vënë përballë një zgjedhjeje të vështirë. Beqarët do kenë një ditë plot ngjyra dhe do kenë mundësi pa fund për të ndryshuar të ardhmen. Financat do vazhdojnë të jenë delikate, kështu që bëni mirë të merrni disa masa.

Gaforrja

Edhe pse në përgjithësi jeni shumë egoist ju të dashuruarit, sot do t’ju duhet ti bëni ju zgjedhjet për familjen tuaj. Jeni në pozitë të vështirë. Beqarët do tregohen të hapur dhe mjaft të disponueshëm për t’ju përgjigjur ftesave për takime. Financat kujdesuni ti mbani gjatë gjithë kohës nën kontroll për të shmangur problemet.

Luani

Dita e sotme është mjaft me fat për të dashuruarit e kësaj shenje. Çdo gjë do të shkojë më mirë seç e keni menduar. Beqarët nuk duhet të nisen nga pamja e jashtme e personave që do takojnë, sepse jo të gjithë janë ashtu siç duken. Financat do vinë duke u përmirësuar falë menaxhimit tuaj të mirë që do bëni.

Virgjëresha

Një ngërç i momentit sot do të bëjë të ndryshoni gjithë programin e ditës ju që jeni në një lidhje dashurie. Pa zgjidhur këtë problem nuk mund të ndërmerrni asnjë veprim. Beqarët të mërzitur nga vetmia, do bëjnë gjithçka për të ndryshuar statusin e tyre. Në planin financiar do përballeni me disa vështirësi të vogla.

Peshorja

Sot ju që jeni në çift do të tregoheni mjaft të drejtë lidhur me këshillat që do t’ju kërkohen. Mund të pozicionoheni vetëm në ato raste që mendoni se është zgjidhja më e mirë. Beqarët ka mundësi të takojnë personin e duhur sot, pas ndihmës që do marrin edhe nga Venusi. Financat do vazhdojnë të mbeten në gjendje të ekuilibruar.

Akrepi

Keni kohë që keni filluar aktivitetet fizike dhe ndjeni që kjo gjë i bën shumë mirë shëndetit tuaj. Mos harroni t’i përkushtoheni me të njëjtin pasion edhe njeriut të zemrës të cilin e keni lënë pak pas dore. Beqarët do tregohen të paqëndrueshëm gjatë kësaj dite dhe mund të humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Financat do dini si ti menaxhoni.

Shigjetari

Kjo ditë do t’ju ofrojë emocione të forta dhe do të ndjeheni të përkëdhelurit e fatit ju që jeni në një marrëdhënie në çift. Bëni mirë ta shijoni. Beqarët do ndihen mjaft konfuzë gjatë kësaj dite dhe nuk do dinë çfarë hapash të ndërmarrin. Financat paraqiten të mira dhe pa probleme, do dini si ti menaxhoni.

Bricjapi

Sot dita paraqitet e qetë dhe ju të dashuruarit do të doni ta shijoni në çdo moment. Një surprizë e bukur në horizont nga partneri/ja. Beqraët do kenë ftesa për takime pa fund dhe jeta e tyre do marrë një tjetër ndryshim. Financat do jenë të mira, por gjithsesi duhet të tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet.

Ujori

Edhe pse doni të niseni në një udhëtim me partnerin/en e keni axhendën shumë të zënë këto kohë. Mjaft aktivitete duan patjetër bashkëpunimin tuaj. Beqarët do tërhiqen jashtë mase dhe do ju rrahë zemra fort ndaj një personi që do takojnë. Në planin financiar parashikohet një ditë e mbushur me fat.

Peshqit

Edhe pse duket sikur asgjë nuk po ecën siç ju dëshironi, mos u shqetësoni. Një surprizë nga partneri/ja do i çojë gjërat në rrjedhën e duhur. Beqarët pavarësisht se do realizojnë shumë takime, nuk do jenë ene gati për ndryshime në jetën e tyre. Në planin financiar situata paraqitet nën kontroll./albeu.com