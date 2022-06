Horoskopi 26 qershor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi: Një e diel që do të sjellë shumë lajme, juve ju duhet vetëm që të mbani qëndrimin e duhur, me maturi. Puna me siguri mund të presë deri të hënën.

Demi: Kjo e diel është pushim dhe relaksim! Nuk ka justifikime: kështu ju them unë, astrologu juaj i dashur. Në punë, diçka fillon të lëvizë në një drejtim të qëllimshëm. Sytë katër!

Binjakët: dashuria nuk do të vonojë, muajt e verës që po ju presin dhe janë në prag të derës, janë më të mirët. Keni shumë harmoni në punë me kolegët tuaj.

Gaforrja: emocionet janë paksa të ndrydhura, e megjithatë do të rikuperoni fundjavën e ardhshme. Ka kaq shumë lodhje rrotull jush dhe pakgjë ju ngushëllon, por mos u dorëzoni.

Luani: emocionet duket sikur do tua bëjnë me sy gjatë gjithë ditës këtë të diel. Në punë, megjithatë, përpiquni të përmbaheni, së shpejti do të vijnë pushimet e shumëpritura.

Virgjëresha: dashuria tashmë ju ka bërë shumë dëm, por nuk është një justifikim i mirë për të mos i dhënë vetes një shans tjetër. Një ndryshim në punë mund të vijë së shpejti.

Peshorja: çfarë prisni për të nisur një aventurë të re? Sigurisht që ka diçka që ju pengon. Kolegët tuaj po e admirojnë shumë punën që bëni.

Akrepi: Keni pasur intuitën e duhur në aspektin emocional, tani, ju duhet vetëm që t’i konkretizoni piketat e ngritura. Lajme në horizont në fushën profesionale.

Shigjetari: ndjenjat janë pak të ngatërruara këtë të diel, më mirë t’i shtyni vendimet për të hënën. Puna më në fund po shpërblehet.

Bricjapi: Pritjet shpesh janë zhgënjyese, por nuk është një rregull universal. Nga ana tjetër po ju pëlqen rutina e punës dhe nuk jeni aspak të stresuar.

Ujori: përpiquni të sqaroni situatat e jashtëzakonshme, për ju dhe për të tjerët. Puna do të vijë së shpejti me kënaqësi të reja.

Peshqit: keni pak besim në dashuri dhe ca më pak në veten tuaj, por duhet të ndryshoni qëndrim që të krijoni më shumë siguri. Puna po ecën mirë, por ju dëshironi edhe më shumë.