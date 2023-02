Horoskopi 18 shkurt 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Kur duhet vendos të bësh diçka, del nga rruga për ta bërë atë. Ju duhet ta arrini qëllimin tuaj me çdo mjet, edhe nëse të gjithë rreth jush ju thonë të mos jeni kokëfortë. Por tani shmangni luftën me mullinjtë e erës.

Demi

Momenti pozitiv vazhdon, këto ditë jeni plot energji. Periudhë e shkëlqyer sidomos për dashurinë, në fakt dikush do ta rizbulojë një të tillë. Ndoshta konfliktet në shtëpinë përpara që mund t’ju shqetësojnë, por asgjë për t’u shqetësuar.

Binjakët

Disa probleme që nuk janë zgjidhur në vitin 2023 do t’ju rikthehen përsëri në shqetësim në javët në vijim, do të jetë një fazë jo e shkëlqyer e vitit. Jini të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët. E shtuna dhe e diela do jenë ditë të mira për të pasur diskutime në dashuri.

Gaforrja

Keni mendime për shkak të Hënës disonante, por jeni ende në një fazë rikuperimi. Brenda muajit mars do të keni një test të rëndësishëm për të kaluar dhe do të jeni të aftë për të.

Luani

Në përgjithësi je shumë bujar, por në çdo rast mos bëj gabim të ekspozohesh shumë financiarisht. Gjatë orëve në vijim, përpiquni të shmangni diskutimet, t’i çoni përpara ose t’i shtyni për disa orë.

Virgjëresha

Kohët e fundit ju është dashur të kaloni ndarje të mëdha dhe ndaj tani nuk doni të dini për dashuri të vështira apo lidhje të kota. Po mësoni të jeni më këmbëngulës dhe realistë, dhe kjo mund t’ju bëjë shumë të hapur në mënyrën tuaj.

Peshorja

Në këto ditë mes shkurti jeni kontrovers ata që kanë kohë që punojnë në një realitet menduan të largoheshin në janar sepse janë në kushte armiqësore. Me Saturnin disonant, kjo fazë nuk është në të vërtetë një krizë, jeni ju që keni pak energji për t’i bërë gjërat.

Akrepi

Nuk do të ndiheni në krye shumë gjëra për të bërë. Por ju mund ta mbyllni një projekt me fitim. 2023 do të jetë një vit që do t’ju çlirojë nga shqetësimet dhe gjërat që nuk janë më në rregull.

Shigjetari

Ju dashuroheni lehtë megjithatë, lodheni po aq lehtë. Nëse në dashuri ka pasur konflikte të përsëritura, duhet të jeni të kujdesshëm. Momente tensioni mund të lindin sërish në fundjavën e ardhshme.

Bricjapi

Jeni një shenjë e fortë dhe e vendosur, por mbani mend se është gjithashtu mirë të dëgjoni herë pas here se çfarë thonë të tjerët. Mos e bëni gjithmonë vetëm. Kushdo që është mbyllur në vetvete do të duhet të ndryshojë qëndrim.

Ujori

Këto janë ditë të rëndësishme, herë pas here do të dëshironit të ndryshonit diçka në jetën tuaj, mos bëni revolucion, por të paktën shikoni horizonte të tjera. . Është e vështirë për ju të mos programoni diçka të re dhe stabiliteti ju shqetëson.

Peshqit

Dashuria e papritur është në rrugë e sipër, për ata që janë beqarë, apo plane të mëdha me ata që tashmë i doni, ndoshta një fëmijë apo një bashkëjetesë. Nga ana juaj ka një dëshirë të madhe për të përfunduar në një kontekst sentimental.