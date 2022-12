Horoskopi 18 dhjetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Nën ndikimin e madh të planetëve sot do doni të lëvizni, të zbuloni gjëra të reja dhe të ndërmerrni sfida. Me pak fjalë do jetë një ditë shumë e veçantë. Nëse keni një lidhje do ndihen të lumtur pranë njëri-tjetrit. Do silleni mjaft mirë dhe nuk do ju mungojë aspak energjia për të provuar gjëra të reja. Nëse jeni beqarë nuk do keni dëshirë të dëgjoni thashethemet e të tjerëve dhe do ja shprehni ndjenjat dikujt. Në punë perspektivat do jenë të mira. Do jeni spontanë dhe shumë profesionistë në të njëjtën kohë. Me shpenzimet tregoni sa më shumë kujdes nëse nuk doni të mbeteni pa para nëpër xhepa.

Demi

Sot duhet të mësoni të bëni zgjedhje. Marsi do ju nxitë të jeni më largpamës, por gjithsesi do ndiheni të pasigurt dhe mund të hezitoni. Nëse keni një lidhje mëngjesi dhe mesdita do jenë të mbushura me divergjenca të njëpasnjëshme, pjesa më ë madhe të shkaktuara nga disa të ashtuquajtur ‘’miq’’. Merrni në dorë frenat dhe vendosini pikat mbi ‘’i’’. Ju beqarët edhe do josheni nga dikush edhe nuk do doni ta humbisni lirinë. Do jeni të pavendosur. Në punë do ju ndihmojë një familjar për të kaluar disa vështirësi. Financat nuk do jenë të shkëlqyera, por as katastrofike.

Binjakët

Përfitoni nga talenti që keni në komunikim për t’u afruar me të tjerët sot. Nëse keni një lidhje do merrni një propozim shumë të rëndësishëm nga partneri të cilin do bëni mirë ta pranoni. Vetëm ashtu lidhja juaj do stabilizohet dhe do kaloni në një fazë tjetër. Nëse jeni beqarë shikojeni edhe njëherë personin që keni takuar së fundmi sepse ai ka me të vërtetë vlera të patjetërsueshme. Në punë do i zgjidhni që të gjitha problemet. Urani do ju bëjë edhe më të logjikshëm kështu që do hidhni hapa të rëndësishme. Në planin financiar vështirësitë do shtohen sepse do ju kërkohet të shlyeni të gjitha borxhet.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite duhet të ndryshoni patjetër sjelljen për të shmangur sa më shumë problemet. Nëse keni një lidhje dialogu do mbizotërojë gjithë kohës. Shprehni çdo gjë që mendoni pa dorashka madje bëni edhe ndonjë kritikë pa pasur frik se mos lindin probleme. Po e dëgjuat tjetrin dhe po e mbështetët ai do iu ofrojë botën. Ju beqarët do jeni inteligjentë dhe do e dini mirë se cilin person të joshni për të pasur një të ardhme të ndritur. Në punë do dini gjithmonë si të veproni dhe si të mbroni interesat tuaja. Në planin financiar do jeni të logjikshëm dhe menaxhimin do e bëni me seriozitet të madh.

Luani

Sot nuk do ju mundojë për asnjë moment dinamizmi dhe jeta profesionale do jetë më e privilegjuara nga të gjitha. Nëse keni një lidhje do jeni shumë të kujdesshëm dhe nuk do krijoni asnjëherë situata të pakëndshme. Monotoninë dhe rutinën do e mbani gjithë kohës larg marrëdhënies që keni krijuar. Ju beqarët do keni dëshira të papërmbajtshme dhe mund të nxitoni të hidheni në krahët e dikujt pa e njohur mirë. Në punë çdo gjë do marrë një tjetër kuptim. Do hidhni hapat e duhura kurdoherë dhe të gjithë do ju marrin si shembull. Në planin financiar do guxoni shumë, do rrezikoni, por do ja dilni mbanë.

Virgjëresha

Ditë shumë e kënaqshme ka për të qenë kjo e sotmja. Logjika dhe maturia do ju shoqërojë gjithë kohës. Nëse jeni në një lidhje do ja shprehni edhe më shumë dashurinë partnerit dhe ai do gëzohet aq shumë saqë do ua plotësoje disa dëshira të mëdha që i keni shprehur. Lidhja mes jush do bëhet edhe më e fortë. Nëse jeni beqarët do hidhni hapat e para drejt një historie që do iu ndryshojë kuptimin e jetës në tërësi. Nëse në punë keni kohë që keni kërkuar një post të ri apo diçka tjetër, sot do merrni përgjigjet e shumëpritura e madje në mënyra që nuk i prisnit. Me shpenzimet do jeni më të rezervuar dhe situata do mbetet e stabilizuar.

Peshorja

Ambicia do jete me tepricë gjatë kësaj dite. Do rishikoni edhe disa projekte që keni bërë më parë dhe do ndreqni gjithçka. Nëse keni një lidhje do keni një ditë të rëndësishme nëse tregoheni realistë dhe nuk kërkoni gjëra të pamundura. Nëse partneri ju propozon diçka të re për të provuar mos ja prishni qejfin sepse ai do kërkojë dikë tjetër shumë shpejt. Ju beqarët do keni takime, por personat nuk do ju duken aq perfektë sa për të filluar një lidhje. Në punë sado të vështira t’iu duken gjërat nuk do dorëzoheni asnjë moment. Për fat të keq financat mund të pësojnë tronditje për shkak të shpenzimeve të konsiderueshme që do kryeni.

Akrepi

Marsi dhe Mëruri do jenë aleatët tuaj sot. Dita do jetë e mbushur me aksion, shpresë dhe rezultate fantastike. Nëse jeni në një lidhje nuk do kaloni aspak vështirësi, përkundrazi do merreni vesh mjaft mirë me njëri-tjetrin dhe do jeni të gatshëm të bëni edhe sakrifica për të ruajtur marrëdhënien plot ngjyra. Mbrëmja do jetë momenti më i përshtatur për të shprehur ndjenjat. Ju beqarët do jeni disi të ftohtë dhe nuk do pranoni të dilni me çdo person. Në punë do kaloni një ditë dinamike, plot të reja, me lodhje, por edhe me kënaqësi. Buxheti nuk do jetë i shkëlqyer, por as shumë i keq.

Shigjetari

Sot do i keni idetë shumë të qarta dhe do flisni sinqerisht me të gjithë ata që ju rrethojnë, Nëse keni një lidhje nuk do i shmangni dot debatet e vogla, por ato do jenë pa pasoja. Një marrëdhënie është e bukur pikërisht sepse nuk ka gjithë kohës qetësi absolute. Ju beqarët do bëni shumë përpjekje sot dhe do arrini të gjeni personin tuaj të ëndrrave. Në punë do filloni të afroheni me një koleg të ri, por që ka shumë njohuri dhe dhunti. Ai do iu japë edhe disa ide se si mund të zgjidhni disa çështje të mbetura pezull. Për financa me të mira mos e hapni shumë xhepin e shpenzimeve sepse do i vuani gjatë pasojat.

Bricjapi

Venusi dhe Mërkuri do iu japin shkëlqim syve tuaj gjatë kësaj dite dhe keni për ta parë sa shumë persona do duan t’iu kenë pranë. Jeta do ju buzëqeshë gjithë kohës. Nëse jeni në një lidhje do kaloni momente vërtet fantastike dhe do ju duket sikur gjithçka do jetë magjike. Zgjidhuni sepse në fakt çdo gjë do jetë realitet. Ju beqarët duhet të bëni pak durim deri në mbrëmje sepse atëherë keni për të marrë propozime. Në punë gjerat do ju ecin mirë, por për t’u perfeksionuar do mendoni të bëni një trajnim të ri. Buxheti do jetë në një gjendje të shkëlqyer.

Ujori

Do jeni shume pozitivë gjatë kësaj dite dhe do doni të ecni përpara me ritme të shpejta. Kujdes vetëm mos ëndërroni shumë sepse mund të lëndoheni. Nëse keni një lidhje do jeni më të vendosur për të hedhur hapa dhe do keni një vizion shumë më të qartë për jetën. Përherë do flisni me të vërteta dhe nuk do lindin konflikte. Nëse jeni beqarë mos e humbni shpresën për asnjë moment edhe sikur të merrni refuzime. Në punë shikojini mirë adresat e email-ve sepse mund të keni një surprizë fantastike. Dyer të tjera do ju hapen në karrierë. Në planin financiar do gjeni zgjidhjet me të mira për problemet që keni pasur.

Peshqit

Do jeni shumë nostalgjikë sot dhe kjo do ju bëjë të mërziteni në disa momente. Ju të dashuruarit mundohuni të mos izoloheni për asnjë moment sepse partneri do ju largohet pak nga pak dhe përgjithmonë. Ai do ketë vërtet nevojë për ngrohtësinë tuaj dhe për disa fjalë të ngrohta. Nëse jeni beqarë duhet t’i vini kapak së shkuarës për të përfituar nga mundësitë që jep e ardhmja. Në punë do i keni idetë të qarta, por pak mbështetje nga kolegët e besueshëm do ju nxitë të arrini edhe më shumë. Financat do dini si menaxhoni më shumë përkujdes dhe maturi.