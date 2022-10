Horoskopi 16 Tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Do iu mungoje koha per t’ia kushtuar dashurise sot dhe kjo do e perkeqesoje lidhjen tuaj. Partneri nuk do jete i kenaqur prej jush. Beni cfare te mundni qe ta ndryshoni sa me pare situaten. Beqaret nga ana tjeter do kenen je dite me te bukur fale takimeve interesante qe do iu sjelle venusi. Ne planin financiar cdo gje do shkoje ashtu si e kishit planifikuar, mos u shqetesoni.

DEMI

Saturni do favorizoje qendrueshmerine dhe besnikerine ne cift sot. Nuk do keni probleme te medha keshtu qe shfrytezojeni sa te mundni diten. Per sa iu perket beqareve ata do jene me te perkedhelur nga yjet dhe do takojne persona te vecante. Mos lini asnje mundesi t’iu ike nga duart. Ne planin financiar do jeni me te organizuar fale Saturnit dhe nuk do keni tronditje.

BINJAKET

Dite plot emocione dhe kenaqesi kjo e sotmja per ciftet. Do ia kaloni me se miri dhe do flisni hapur me partnerin edhe per tema delikate. Beqaret duhet te pergatiten per ndryshime rrenjesore. Hapeni zemren dhe do e keni me te lehte ta gjeni dashurine. Me ne fund do ta ekuilibroni edhe buxhetin. Pas nje periudhe te veshtire dhe nje atmosfre te zymte do te rilinde dielli.

GAFORRJA

Nese mbylleni ne vetvete do keni probleme te medha gjate kesaj dite. Partneri ka shume gjasa qe te kerkoje dike tjeter me te hapur dhe me te komunikueshme sesa ju. Beqaret jo vetem qe do kene takime por do hedhin menjehere hapa me tej. Disa do i fillojne gjerat menjehere seriozisht. Te ardhurat do permiresohen nese tregoheni te matur me shpenzimet.

LUANI

Asnje planet nuk do ndikoje tek jeta juaj ne cift. Pjesa me e madhe nuk do kene probleme dhe debate. Gjithsesi nese jetoni bashke do benit mire t’i ndani punet dhe detyrat e shtepise. Urani iu premton beqareve dashurine e shumepritur. Disa mund te terhiqen se tepermi edhe nga nje mik i vjeter. Financat nuk do kene ndryshime te medha. Ruajeni kete ekuiliber.

VIRGJERESHA

Merkuri iu keshillon te shtoni dozat e fantazise sot ne jeten tuaj ne cift. Shmangni sa te mundni rutinen dhe do ndiheni me mire. Pozicionimi i Venusit ne qiellin e beqareve do jete i favorshem per takime te rendeishme. Mos lini pas dore asnjerin prej tyre sepse do pendoheni. Kudjesuni me teper per shpenzimet nese nuk doni te keni tronditje te medha financiare.

PESHORJA

Gjate kesaj dite lejohen edhe cmenduri ne jeten tuaj ne cift vetem e vetem qe te perjetoni emocione. Te gjitha mosmarreveshjet do zhduken si me magji. Beqaret nuk duhet ta nderlikojne me doren e tyre jeten. Yjet keshillojne t’ia lene cdo gje kohes dhe te mos kerkojne asgje me ngulm. Ne planin financiar kerkohet sa me shume maturi. Mendohuni mire para se te shpenzoni.

AKREPI

Ne jeten ne cift mund te kete disa probleme te vogla gjate kesaj dite, por nese keni vullnet do i zgjidhni shpejt ato. Tregohuni te gatshem te beni edhe

tolerime. Beqaret duhet t’i merrin takimet me seriozisht sepse koha iken dhe gjerat nuk kthehen pas. Ne planin financiar do e keni te veshtire t’i rezistoni tundimit per te shpenzuar. Mos e filloni vitin me probleme financiare.

SHIGJETARI

Nese jeni ne cift do bashkepunoni mjaft me partnerin tuaj gjate kesaj dite dhe te dy so jeni si nje ekip i forte qe askush nuk do iu mposhte dot. Beqaret edhe pse nuk do jene ne kerkim te dashurise, nje person i vecante do i beje t’iu rrahe zemra fort. Mos e lini kete mundesi t’iu ike. Per financat kujdesuni me teper nese nuk doni te ngeleni pa asnje lek ne xhep.

BRICJAPI

Ju qe jeni ne cift do ndiheni shume mire prane njeri tjetrit dhe do perkedheleni shume nga ai qe keni ne krah. os harroni te shprehni ne cdo moment ndjenjat. Nese jeni ende beqare, ka mundesi te ndodhe nje takim mbreselenes. Shfrytezojeni diten deri ne minuten e fundit. Ne planin financiar do jeni me te qarte per situaten ne te cilen ndodheni dhe do shpenzoni me maturi.

UJORI

Jeta juaj ne cift do jete me pasionante se ditet e fundit. Shfrytezojeni sa te mundni kohen kur te jeni rane atij qe dashuroni dhe hiqni cdo kompleks. Nese zemra juaj eshte ende e lire, mos u nxitoni te krijoni lidhje vetem per te qene si miqte. Jepini kohen e duhur periudhes se njohjes. Financat nuk do jene te keqija megjithate pak maturi do iu bente shume mire.

PESHQIT

Do e perforconi lidhjen me partnerin tuaj gjate kesaj dite dheemocionet do jene me te medha. Nga ana tjeter mund te filloni edhe projekte te medha se bashku. Klima yjore do sjelle takime per beqaret, megjithate mire do ishte te mos nxitoheshit dhe te fillonit nje histori dashurie. Zgjidhini sa me shpejt problemet financiare nese nuk doni te bini shpejt ne gremine.