Horoskopi 13 Shkurt 2024/ Jeni duke pritur për ngjarje, është koha të vëzhgoni me kujdes

DASHI

Jo gjithçka është në rregull në këtë periudhë. Është faji i një hëne disonante që shkakton pak bezdi. Prisni përpara në dashuri nëse marrëdhënia nuk funksionon ose përfundon. Një projekt ose diçka e re tashmë është gati, do t’ju duhet të punoni për të.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 13 shkurt 2024), keni qenë paksa i tensionuar kohët e fundit, por kjo Hënë do t’ju bëjë të gjeni qetësinë shpirtërore. Projektet e krijuara së fundmi do të duhet të përcaktohen deri në fund të majit. Pjesa e parë e shkurtit u përdor për të studiuar strategji për të fituar një betejë. Në dashuri ka pasur disa hutim mes çifteve.

BINJAKËT

Përpiquni të qëndroni optimistë. Me Jupiterin në shenjë, së shpejti do të nisin projekte të reja. Të bësh të njëjtat gjëra ju mërzit, në fund të fundit, jeni njerëz krijues. Do të jetë një sfidë të qëndroni të qetë, ata që kanë pasur probleme personale dhe fizike duhet të gjejnë qetësi.

GAFORRJA

Jeni shumë aktiv dhe i ndjeshëm, por edhe i prekshëm dhe i ndjeshëm. Faza e vështirë po përfundon. Së shpejti do të kalojmë në një situatë më të mirë. Jeni duke pritur për ngjarje, është koha të vëzhgoni me kujdes atë që ju rrethon. Fundi i shkurtit mund të jetë efektiv për të filluar t’i shihni gjërat përreth jush ndryshe.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 13 shkurt 2024), jeni krenarë dhe nuk ka gjasa të pranoni se keni bërë gabime. Ka pasur ndryshime që nga viti i kaluar që janë ende në vazhdim. Më në fund e keni kuptuar se e kaluara duhet lënë mënjanë për t’u fokusuar në menaxhimin e së ardhmes. Fundi i shkurtit sjell kundërshtime planetare që duhen menaxhuar me kujdes.

VIRGJËRESHA

Keni absolutisht nevojë për pak relaksim në pjesën e dytë të shkurtit. Deri tani keni qenë i përfshirë në shumë evente, ata që kanë biznesin e tyre dhe janë kthyer nga suksesi personal. Do të ketë ditë plot me gjëra për të bërë, mos e lironi këtë tension në dashuri, ndjenjat po rikuperohen.

PEHORJA

Në këtë periudhë shumë ide dhe projekte të mëdha po ju kalojnë në kokë. E marta ju gjen shumë dembel ose jo shumë të qetë për shkak të një Hëne disonante. Gjatë tre javëve të fundit, shumë prej tyre kanë përjetuar rënie fizike dhe kanë nevojë të rikuperohen.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 13 shkurt 2024), duhet të keni një vizion të qartë për të ardhmen. Kjo ditë ju ndihmon, por kushtojini vëmendje kontrasteve. Tranziti i ri i Venusit imponon ashpërsi në dashuri. Asnjë lajm nga vendi i punës; dy javët e ardhshme mund të ndikojnë në cilësinë e disa marrëdhënieve, do të ketë vonesa.

SHIGJETARI

Kënaquni në dashuri me këtë hënë të bukur e të favorshme. Evolucioni i një ndjenje varet nga lloji i marrëdhënies që po përjetoni: në marrëdhëniet afatgjata, mërzia duhet të kapërcehet. Mund të favorizoni disa shenja si Ujori dhe Peshorja.

BRICJAPI

Pavarësisht nga yjet në favorin tuaj, një Hënë e pafavorshme ju shkakton bezdi dhe shumë lodhje. Shumica nuk ankohen sepse gjërat po shkojnë keq, por vetëm sepse ka shumë përgjegjësi dhe pak kohë për t’u çlodhur apo kushtuar partnerit dhe familjes.

UJORI

sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 13 shkurt 2024), harrojini shpenzimet e panevojshme. E rëndësishme është të ndiheni mirë me veten; ka një dëshirë për të ndryshuar stilin e jetës, pamjen tuaj, ka edhe nga ato që mendojnë të bëjnë një operacion të vogël kozmetik ose thjesht të rrethohen me njerëz të lumtur.

PESHQIT

Duhet të analizoni ndjenjat në këto ditë shkurti. Fundjava do të jetë e rëndësishme dhe disa çifte do të përballen me një lloj rishikimi sentimental, që duhet të zbatohet sa më shpejt të jetë e mundur. Është gjithmonë e vështirë për ju të harroni një dashuri edhe pas një ndarje.