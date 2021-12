Horoskopi 12 Dhjetor, çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Sot duhet të mbroni marrëdhëniet vë mjedisin tuaj shoqëror. Për më tepër, nëse planifikoni të bëni një udhëtim të rëndësishëm, sigurohuni të jeni të qëndrueshëm dhe të organizuar, në mënyrë që të mos ketë vonesa dhe pengesa.

Gjithashtu duhet t’i kushtoni vëmendje bisedave, mesazheve dhe telefonatave, të cilat mund të fshehin gracka.

Demi

Mos harroni, fjalët e mëdha nuk janë gjithmonë të sinqerta, kushtojini rëndësi veprimeve e jo fjalëve sot.

Duhet të jeni të kujdesshëm në vlerësimet tuaja, pasi mund të gjykoni pa të drejtë disa persona.

Binjakët

Disa situata do ju detyrojnë të rishikoni marrëdhëniet me personat e rrethit tuaj miqësor. Kujdes me fjalët, pasi mund të keqkuptoheni.

Në punë çmitizoni imazhin që keni për bashkëpunëtorët dhe kolegët. Në planin financiar disa gjëra nuk i vlerësoni si duhet dhe në këtë mënyrë bëni veprime të gabuara.

Gaforrja

Sot mund të ndiheni pak të stresuar nga përditshmëria juaj! Duhet të mblidhni forcat dhe t’i përgjigjeni sa më mirë e detyrimeve tuaja të shtuara, në mënyrë që të rregulloni të gjitha çështjet tuaja praktike.

Kjo nuk është një ditë ideale për ndryshime në pamje. Fusha e karrierës ka nevojë për vëmendje, ndaj sigurohuni që të ruani paqen mes jush dhe kolegëve tuaj. Në planin financiar do bëni shpenzime për gjëra të vogla.

Luani

Sot nxirrni në pah shpirtin tuaj krijues dhe artistik. Megjithatë, për shkak të besimit të tepërt në veten tuaj, mund të tërhiqeni nga sjelljet arrogante dhe të bëheni më kërkues, duke pasur pritshmëri të larta nga vetja dhe persona përreth jush.

Qëndroni me këmbë në tokë dhe mos u mbështetni në komplimente dhe fjalë të mëdha.

Virgjëresha

Sot duhet të tregoni kujdes në çështjet që kanë të bëjnë me familjen dhe shtëpinë. Mund të zhgënjeheni nga të afërmit, veçanërisht për ndryshimin e sjelljes së tyre. Në mjedisin tuaj familjar duhet të përdorni patjetër arsyen dhe gjakftohtësinë.

Peshorja

Mos u besoni supozimeve të mendjes dhe përfundimeve të bazuara vetëm në fjalë të mëdha, sepse mund të zhgënjeheni. Përveç kësaj, përpiquni të mos përfshiheni në thashetheme, shmangni çdo lloj fillimi të ri dhe tregohuni sa më të kujdesshëm në lëvizjet tuaja.

Emocioni sot, mposht logjikën , me rezultat që disa nga vendimet tuaja rezultojnë të gabuara.

Akrepi

Sot ndjeni nevojën të mbronin punën dhe arritjet tuaja profesionale. Mos u mbështetni në intuitën tuaj, mendoni 2 herë para se të veproni.

Nëse jeni të lidhur mos e merrni të mirëqenë partnerin apo partneren tuaj.

Shigjetari

Mbani rezervat tuaja për situatat dhe personat që ju rrethojnë, kujdes mos binin pre e iluzioneve.

Nëse jeni të lidhur, shmangni diskutimet serioze me partnerin, sepse me shumë mundësi nuk do të dalin ashtu siç prisni.

Nëse jeni beqarë, mos ëndërroni me sy hapur, nga situatat romantike kalimtare, sepse mund të zhgënjeheni.

Bricjapi

Intuita mund t’ju “tradhtojë” sot. Ashtu siç bëni zakonisht, sot duhet të ndiqni vetëm logjikën tuaj. Injoroni fobitë dhe pasiguritë që keni, në mënyrë për t’iu shmangur mos-qendrueshmërive psikologjike.

Nga ana financiare vijnë shpenzimet e papritura nga hiçi.

Ujori

Me formacionin Diell-Neptun, sot mund të përballeni me zhgënjime të vogla kalimtare, që kanë të bëjnë me rrethin tuaj miqësor.

Në karrierë, thuajini jo grindjeve dhe keqkuptimeve të pakuptimta! Në planin financiar mos bëni shpenzime impulsive para se të përdorni logjikën.

Peshqit

Nuk duhet tu besoni verbërisht peronave që ju rrethojnë. Është mirë t’i mbani letrat të mbyllura në mënyrë që të mos ekspozoheni.

Ruani imazhin tuaj të mirë shoqëror, duke shmangur vlerësimet e gabuara dhe sjelljet sipërfaqësore, veçanërisht në ndërveprimet tuaja sociale.

Në sektorin financiar mos rrezikoni me shpenzimet, sidomos me blerje të mëdha.