Horoskopi 12 dhjetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi: Qëndrimi juaj bujar do të jet një bekim. Ka mundësi për debat me bashkëshortin për çështje të lidhura me paratë. Mund të shqetësoheni për shkak të sjelljes së ndonjë anëtari të familjes. Jeta e dashurisë do jetë e mrekullueshme. Do të merrni mirënjohje për punën që keni bërë. Mund të kaloni kohë duke parë televizor ose lundruar në celular. Partneri juaj do të dhurojë më shumë dashuri mbi ju.

Demi: Shmangni ushqimin jashtë. Mos merrni stres të panevojshëm. Ju mund të duhet të shpenzoni para për edukimin e fëmijëve. Dikush mund të përpiqet t’ju dëmtojë. Shmangni konfrontimet. Mos premtoni asgjë derisa të jeni të sigurt se mund ta përmbushni atë. Ju do të gjeni kohë për veten tuaj mes orarit të ngarkuar. Jeta në çift do jetë e mrekullueshme.

Binjakët: Komplimenti i një miku do t’ju japë lumturi. Investoni me mençuri. Kushtojini vëmendje fëmijëve tuaj. Ata që bëjnë pushime me të dashurit do të kalojnë një moment të paharrueshëm. Ju do të jeni në gjendje t’i përballoni problemet pa asnjë mundim. Çështjet e taksave dhe sigurimeve do të kenë nevojë për vëmendje. Bashkëshorti do t’ju thotë fjalë të bukura për vlerën tuaj në jetën e tij/saj.

Gaforrja: Meqenëse Hëna është në Gaforre, është një kohë fantastike për të krijuar kontakte sociale. Do të bëni një udhëtim me të dashurin tuaj, një udhëtim të gjatë. Fuqia juaj e vullnetit do të shpërblehet. Mos e humbni kokën kur merrni një vendim emocional. Ka të ngjarë të fitoni nga burime të papritura. Mund të jeni të zhgënjyer në dashuri. Por mos e humbni zemrën. Vendimet tuaja do të sjellin shpërblime të favorshme.

Luani: Do të rifitoni forcat dhe do të jeni gati për të përballuar çdo pengesë në jetë. Do të merrni një lajm të mrekullueshëm. Edhe pse njerëzit shpesh nuk pajtohen me ju, ata ju pëlqejnë shumë për drejtësinë dhe qëndrimin tuaj të hapur me zemër. Do të keni gjakftohtësi për shkak të disa presioneve në vendin e punës. Investimi në gjëra antike dhe bizhuteri do të sjellë fitime dhe prosperitet. Romanca është në plan, por do të jetë jetëshkurtër.

Virgjëresha: Ju do të jeni në gjendje të bëni gjykime të rëndësishme me lehtësi. Do të zgjidhni shumë çështje në jetën tuaj. Do të shkoni në një udhëtim kënaqësie me miqtë dhe anëtarët e familjes. Mendoni dy herë përpara se t’i huazoni para njërit prej vëllezërve tuaj, pasi mund t’i përkeqësojë vështirësitë tuaja financiare. Vizitorët mund të mbushin shtëpinë tuaj në mbrëmje. Do të merrni një pushim nga puna dhe do të gjeni rehati në krahët e të dashurit tuaj. Duke qenë të zhgënjyer me të gjithë rreth jush, mund të takoni një udhëheqës shpirtëror.

Peshorja: Natyra juaj fëmijërore do të dalë në sipërfaqe dhe do të jeni në humor lozonjar. Fitimet financiare nga disa burime të paplanifikuara ka të ngjarë të ndriçojnë ditën tuaj. Fëmijët mund të sjellin disa lajme emocionuese. Do të jeni në sinkron me rrahjet e zemrës së partnerit. Shmangni angazhimin në ndonjë sipërmarrje të re të përbashkët dhe kërkoni këshillën e njerëzve të afërt, nëse është e nevojshme. Ju mund të ktheheni nga zyra dhe të kënaqeni me disa nga hobet tuaja të preferuara.

Akrepi: Shëndeti juaj pritet të mbetet i mirë. Për shkak të shëndetit të mirë, mund të planifikoni të luani me miqtë tuaj. Çdo pronë juaj e luajtshme mund të vidhet prandaj, duhet të kujdeseni mirë për to. Koha e mirë për të hyrë në një aleancë bashkëshortore. Dëgjoni ndjenjën tuaj të brendshme përpara se të angazhoheni për ndonjë partneritet. Një lajm i mirë ka shumë të ngjarë t’ju vijë nga një vend i largët, në mbrëmje vonë. Do të ndjeni ngrohtësinë e dashurisë së partnerit tuaj të jetës.

Shigjetari: Do të gjeni lehtësim nga një sëmundje e zgjatur. Ata që janë të martuar mund të duhet të shpenzojnë shumë para për edukimin e fëmijëve të tyre. Mos u tregoni të pasjellshëm me mysafirët tuaj. Sjellja juaj jo vetëm që do të shqetësojë familjen, por mund të krijojë edhe një boshllëk pasi dyshimet e panevojshme prishin marrëdhëniet. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të dyshoni kurrë tek i dashuri juaj dhe në rast se ndiheni fort për diçka që po ju ha, atëherë uluni me të dhe përpiquni të gjeni një zgjidhje.

Bricjapi: Duhet t’i përmbaheni qasjes suaj optimiste ndaj gjërave. Gjendja juaj financiare mund të mbetet e fortë. Megjithatë, nuk duhet të shpenzoni shumë. Ju mund të merrni bashkëshortin tuaj në një takim për kinem dhe për darkë. Një udhëtim i bërë për perspektivat e punës mund të japë rezultate pozitive. Nëse shkoni për intervistë, duhet të ruani qetësinë. Mund të jetë një nga ditët më të mira të jetës suaj.

Ujori: Përfshirja në punë bamirësie mund t’ju sjellë paqe mendore dhe rehati. Mund të ketë përfitime financiare për disa. Nëse jeni prind, fëmijët tuaj mund t’ju bëjnë krenarë. Dashuria do të jet e drejtë dhe bujaria mund t’ju dhurojë të mira. Mund të lidheni më mirë me kolegët tuaj në vendin e punës. Bashkëshorti juaj mund të bëjë diçka vërtet të veçantë për ju.

Peshqit: Sjellja juaj simpatike mund të tërheqë vëmendjen. Shëndeti i keq i prindërve tuaj mund t’ju shqetësojë dhe faturat e spitalit mund të shtohen. Kjo mund të trondisë sigurinë tuaj financiare. Pikëpamjet tuaja do të mbështeten nga anëtarët e familjes. Kolegët tuaj mund të jenë të humorit nëse gjërat nuk shkojnë siç duhet. Jeta juaj bashkëshortore do të jet e mrekullueshme.