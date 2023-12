Horoskopi 11 dhjetor 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Dite e kënaqshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do jeni shume besnike ndaj partnerit tuaj dhe nuk do tundoheni aspak nga disa persona qe do iu joshin. Beqaret nuk duhet ta humbin kohen kot me aventura kalimtare, por te bëjnë edhe pak durim për dashurinë madhe. Ne planin material do e konsolidoni situatën dhe do jeni me te qete.

Demi

Nëse keni pasur mosmarrëveshje me partnerin tuaj duhet t’i zgjidhni sa me pare sot. Sa me shume t’i lini ato pas dore, aq me shume situata do ndërlikohet. Beqareve do iu shkojnë gjerat me se miri. Te gjitha dëshirat qe kane pasur për jetën sentimentale do iu plotësohen. Ne planin financiar nuk do keni as problemin me te vogël. Mund te bëni pa frike ndonjë shpenzim me tepër.

Binjaket

Merkuri do iu nxite te tregoheni me te disponueshem ndaj partnerit dhe do keni durim ta dëgjoni atë gjithë kohës. Marrëdhënia mes jush do filloje te përmirësohet ndjeshëm. Beqaret nuk duhet te nxitohen për asgjë sepse mund te përballen me zhgënjime. Sektori i financave do vazhdoje te mbrohet nga yjet. Nëse keni menduar për ndonjë investim, është momenti i duhur.

Gaforrja

Do e mbani gjithë kohës te zgjuar sot zjarrin e pasionit dhe emocionet ne çift do jene shume te forta. Shfrytëzojeni çdo minute dhe çdo sekonde. Beqaret do kenë disa takime interesante dhe do arrijnë te bëjnë për vete një person interesant. Ne planin financiar duhet te shmangni transaksionet e mëdha sepse situata nuk do jete fort e përshtatshme.

Luani

Venusi do jete planeti me i favorshëm për jetën tuaj ne çift sot. Do kuptoheni me se miri me partnerin tuaj dhe nuk do i mbani aspak mëri njeri-tjetrit. Beqaret ka shume gjase ta gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do ndihen te plotësuar. Do ia vleje gjithë pritja jua e gjate. Financat do jene shume te paqëndrueshme. Shmangni sa te mundni shpenzimet e tejskajshme.

Virgjeresha

Do jeni shume te shpërqendruar gjate kësaj dite dhe nuk do i kushtoni vëmendjen e duhur jetës suaj ne çift. Nëse me te vërtetë keni ndonjë çështje te rëndësishme për te zgjidhur flisni me partnerin dhe sqaroja situatën. Beqaret nuk do kenë asnjë ndryshim ne jetën sentimentale. Ne planin financiar duhet te tregoheni te matur dhe me largpamës.

Peshorja

Edhe nëse i keni kaluar problemet ne çift gjate kësaj dite, duhet te vazhdoni te tregoheni vigjilente. Mos kërkoni qe te rikthehet menjëherë pasioni i dikurshëm. Beqaret do kenë një takim shume te rëndësishëm i cili shume shpejt mund t’ua ndryshoje rrjedhën e jetës. Financat do jene shume me te mira se disa kohe me pare. Do jeni te qete ne këtë sektor.

Akrepi

Nen ndikimin e Merkurit do ruani një komunikim te mire me partnerin tuaj sot dhe nuk do ketë asnjë rrezik për debate e konflikte. Beqaret nga ana tjetër do ndihen mire edhe ashtu si janë, megjithatë nuk do iu thonë jo disa ftesave joshëse qe do iu bëhen. Asnjëherë nuk i dihet çfarë ndodh. Ne planin financiar nuk ehte koha për te bere çmenduri. Situata do jete delikate.

Shigjetari

Klima ne jetën tuaj ne çift do jete shume ngrohte gjate kësaj dite. Çdo gjë do e bëni ne bashkëpunim me personin qe keni ne krah dhe kjo do iu beje te mendoni me tepër për një te ardhme bashke. Beqaret nuk duhet te thurin shume ëndrra sepse realiteti mund t’i zhgënjejë. Neptuni do iu ndihmoje te vendosni pak rregull ne planin financiar.

Bricjapi

Edhe pse keni shume kohe qe jeni ne një lidhje, ka gjasa qe te keni një konkurrente shume te forte sot. Përkujdesuni me tepër për partnerin sepse po e late pas dore dikush tjetër do ua rrëmbejë përgjithmonë. Beqaret do kenë mundësi me shumice për te pasur njohje te reja, prandaj duhet t’i shfrytëzojnë sa te mundin ato. Financat fatmirësisht nuk do jene problematike.

Ujori

Jetojeni çdo moment si t’iu vije sot pa menduar fare për ditët ne vijim. Duhet me patjetër ta përmirësoni marrëdhënien ne çift dhe te riktheni entuziazmin e dikurshëm. Beqaret nuk do jene shume te qarte se çfarë duan sot dhe për këtë arsye me mire te mos dalin neper takime. Financat do jene delikate dhe nuk do e dini as vete sesi do ia dilni. Kërkoni ndihme!

Peshqit

Gjerat do shkojnë edhe me mire sesa e kishit menduar sot ne jetën tuaj ne çift dhe emocionet do jene me te vërtetë te forta. Gjithë dita do jete ne harmoni te plote. Beqaret do mbeten serish vetëm edhe pse nuk do mungojnë takimet. Asnjeri nuk do iu duket aq i përshtatshëm sa për te filluar një lidhje. Situata financiare do jete përgjithësisht e qëndrueshme.