Horoskopi 10 Janar 2024, duhet të bëni shumë kujdes, njihuni me parashikimin e yjeve

DASHI

Të shumtë janë ata që po përgatisin një rikthim të madh në skenë, rrugën drejt shëlbimit pas një periudhe të ndërlikuar plot pengesa. Sa më shumë që i afrohemi pjesës qendrore të vitit, aq më të mëdha janë shanset për rikuperim…

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 10 janar 2024), nëse dikush nuk ju ka dhënë ende përgjigjet që prisni, mund të thoni “mjaft”: kjo është pjesë e procesit të prerjes së degëve të thara që ju kanë shoqëruar prej disa ditësh. Nuk mund të toleroni më atë që është bërë rutinë apo atë që ndoshta keni dashur deri para disa kohësh, prandaj është koha për lajme dhe ndryshim ritmi!

BINJAKËT

Në dashuri ka shumë pengesa ose pikëpamje të ndryshme për jetën. Ka ende disa çështje për të zgjidhur ose të përballeni me vonesa, keni mundësi t’i rregulloni gjërat, por do të duhet qëndrimi i duhur. Keni vërtet nevojë për qetësi.

GAFORRJA

Ndjen se mund të fitosh një sfidë dhe se mund të përballosh luksin për të hequr dorë nga diçka, je super i vendosur dhe shumë i ngarkuar edhe në nivel emocional! Yje të favorshëm për të dashuruarit dhe për ata që synojnë të bëjnë një premtim të rëndësishëm. Vetëm kushtojini vëmendje Hënës në kundërshtim, e cila mund të sjellë pak lodhje.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 10 janar 2024), Afërdita e favorshme shpërblen ata që u japin hapësirë ndjenjave dhe duan të bien në dashuri, por edhe ata që duan të distancohen nga diçka që nuk vlen më. Dy muajt e ardhshëm do të jenë terrene të shkëlqyera testimi për marrëdhëniet. Është koha të provoni veten edhe në punë!

VIRGJËRESHA

Jeni duke u përballur me vështirësi apo fatkeqësi në familje dhe nevojën për të shpenzuar më shumë para se sa pritej… megjithatë falë vullnetit të mirë do të arrini të kapërceni gjithçka, ata që duan t’ju bëjnë keq nuk do t’ia dalin. synimi i tyre!

PESHORJA

Lajme, kënaqësi dhe konsensus po vijnë për ata që punojnë dhe janë në kontakt me publikun. Megjithatë, do t’ju duhet të përballeni me pak lodhje, duke pasur parasysh energjinë e madhe që keni shpenzuar mes pranverës 2023 dhe sot… Përsa i përket dashurisë, një periudhë e mirë për takime dhe marrëdhënie të reja mund të ringjallin trupin dhe shpirtin.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 10 janar 2024), yje të rëndësishëm në dashuri: nga 23 janari Afërdita do të jetë sërish aktive në këtë kuptim dhe do të përshpejtojë procesin e transformimit që keni nisur, si në atë sentimental ashtu edhe në atë të punës. Ka nga ata që do të përpiqen të rriten dhe të bëjnë revolucione të vogla/të mëdha.

SHIGJETARI

Kënaqësia nga historitë e dashurisë që lindin në këtë periudhë, yjet dashamirës do t’i shpërblejnë njerëzit që duan të jetojnë një histori të vërtetë dhe intensive! Dikush së shpejti do të thirret për të bërë një zgjedhje!

BRICJAPI

Jeni duke përjetuar një periudhë të lodhshme në punë, ju presin ditë të tjera të vështira dhe plot tension. Rimëkëmbja në pamje në dashuri, me Venusin që do të hyjë në këtë shenjë dhe gjithashtu do t’ju ndihmojë të menaxhoni njerëzit që janë shumë llafazanë dhe fjalëpakë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 10 janar 2024), me afrimin e muajit shkurt do shtohen mundësitë për t’u shfrytëzuar. Bëhuni gati dhe mos bëni gabim të mbërrini të papërgatitur për takimin me fatin (ose me të ardhmen). Të gjitha situatat e punës dhe çështjet personale që kanë vlerë, dhe janë premtuese, duhet të shtyhen menjëherë.

PESHQIT

Jeni nervoz, sidomos ata që kanë nisur një lidhje në dy-tre muajt e fundit dhe prisnin shumë më mirë se realiteti i fakteve! Mund të dëshironi të vini në dyshim një ndjenjë dhe të kuptoni se si janë gjërat, veçanërisht me Virgjëreshën, Shigjetarin dhe Peshqit.