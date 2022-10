Horoskopi 1 nëntor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Sot nuk do ndiheni të sigurt për asgjë dhe do keni frikë të hidhni hapa. Nëse jeni në një lidhje do keni përshtypjen se nuk do jeni në lartësinë e duhur ndaj partnerit tuaj dhe do mbylleni në vetvete. Ky është gabimi më i madh që do të bëni. Mundohuni më mirë të flisni me partnerin tuaj. Ju beqarëve do iu peshojë më shumë se kurrë vetmia. Mos u dekurajoni, sot do njihni një person interesant. Në punë nuk do merrni përgjigjen që prisnit nga shefat dhe kjo do ju gëzojë pafundësisht. Të paktën diçka do ju ecë mirë. Do tregoheni të matur me shpenzimet në mënyrë që të rrisni financat.

Demi

Gjatë kësaj dite do jeni shumë kreativë dhe në humor. Askush nuk do arrijë t’iu kundërshtojë dhe disa do e kenë privilegj t’iu kenë pranë. Nëse jeni në një lidhje do keni nevojë për intensitet dhe partneri do jetë në gjendje t’ua plotësojë dëshirat. Ambienti në përgjithësi do jete i mirë për të gjithë. Edhe ju beqarët do e ndieni shumë peshën e të qenit vetëm. Kësaj here do takoni personin ideal në një moment të papritur. Përgatituni shpirtërisht. Në punë do jetë një ditë e qetë. Mos nxitni asnjë konflikt të panevojshëm as me shefat dhe as me kolegët sepse në një moment do ua keni nevojën. Shmangni shpenzimet e panevojshme, përndryshe do keni probleme të mëdha me financat.

Binjakët

Marsi nuk do ndikojë shumë pozitivisht tek jeta juaj gjatë kësaj dite dhe mund t’iu nxitë të futeni edhe nëpër debate. Reflektoni dhe mundohuni ta komandoni veten sepse gjërat mund t’iu ndërlikohen. Nëse jeni në çift duhet të bëni kujdes nga ndryshimet e humorit. Kjo mund të ndikojë tek lidhja juaj. Mundohuni edhe të mos provokoni xhelozinë e partnerit. Ju beqarët do tërhiqeni shumë pas dikujt sot dhe do shpenzoni shumë lek për të qëndruar pranë tij apo për t’i tërhequr vëmendjen. Në punë do keni ide shumë të mira dhe do ia dilni mbanë të realizoni disa nga projektet që keni bërë më herët. Me financat do keni fat, por gjithsesi mos ndërmerrni më shumë rreziqe sesa duhet.

Gaforrja

Sot do jenë problemet financiare ato që do ju shqetësojnë dhe nuk do ju lejojnë të jeni të qetë. Dëgjojini këshillat e disa miqve sepse nuk do ju çojnë në rrugë të gabuar. Nëse jeni në një lidhje tregohuni sa më realistë dhe mos kërkoni nga partneri gjëra që ju vetë nuk i keni bërë. Ju beqarët do hyni në debat me disa miq dhe do humbni kohën e çmuar që kishit menduar t’ia kushtonit gjetjes së dashurisë. Në punë në disa momente do jeni të paqartë për ato që duhet të bëni dhe nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Pasditja do jetë më e favorshmja. Buxheti ka për të qenë shume delikat dhe problematik.

Luani

Dita do fillojnë stuhishëm sot, por me kalimin e orëve gjithçka do normalizohet. Nëse keni një lidhje do jeni gati të bëni edhe çmenduri të vogla vetëm që emocionet dhe pasioni të rikthehen si më parë. Dëgjojeni zemrën sa më shumë që të mundeni. Atyre që do ju thonë të tjerët mos ua vini shumë veshin. Nëse jeni beqarë nuk do keni besim të plotë tek vetja dhe nuk do guxoni të joshni. Në punë mundohuni të mos nxitoheni për asgjë. Po ecët me plane dhe parashikime çdo gjë ka për t’iu ecur mirë. Me shpenzimet do keni më të matur kështu që gjendja e financave nuk do ketë tronditje.

Virgjëresha

Disa çrregullime të vogla do ndodhin sot në jetën tuaj, por shpesh ato nuk do ju lenë të qetë. Nëse keni një lidhje tregohuni më të vëmendshëm ndaj partnerin, shprehjani ndjenjat në mënyra të veçanta dhe përgatitini ndonjë gatim të shijshme. Me këto mënyra do e bëni atë më shumë për vete. Mbrëmja ka për të qenë edhe më harmonike. Ju beqarët nuk do qëndroni indiferentë ndaj disa personave të rinj që do ju kalojnë pranë, por as të tjerët nuk do rinë pa ju bërë komplimente. Në punë nuk do jeni shumë të motivuar dhe nuk do i arrini të gjitha objektivat që i kishit vënë vetes. Në planin financiar nuk do jeni shumë të organizuar dhe gjendja nuk do jetë perfekte.

Peshorja

Jeta juaj do përballet me stuhi dhe furtuna të njëpasnjëshme sot. Mundohuni sa më parë t’i vini kapak së shkuarës sepse ajo do ju sjellë herë pas here probleme. Këshillat e të afërmve duhet t’i dëgjoni me kujdes. Nëse jeni në një lidhje do keni gjatë gjithë kohës debate dhe tension. Asnjëri prej jush nuk do hapë rrugë dhe marrëdhënia do destabilizohet. Ju beqarët duhet të ndryshoni rutinën e jetës dhe duhet të dilni sa më shumë. Vetëm ashtu do gjeni personin e përshtatshëm. Në punë ka mundësi t’iu propozohet një mundësi shumë e mirë të cilën nuk duhet ta humbni. Financat do mbeten të mira vetëm nëse shmangni shpenzimet e pallogaritura.

Akrepi

Do keni disa pengje për të shkuarën sot, megjithatë do mundoheni t’i fshihni dhe do shfaqni humor të mirë. Lëreni pas të shkuarën. Nëse jeni në një lidhje partneri do ua bëjë çdo moment fantastik dhe do ju duket sikur jeni në qiellin e shtatë. Sytë do ju shkëlqejnë gjithë kohës. Ju beqarët do e adhuroni pavarësinë dhe nuk do ndiheni gati për të sakrifikuar lirinë. Do merrni ftesa nga disa persona të rrethit profesional, por nuk do i pranoni. Në punë nuk do keni besim të plotë tek vetja dhe nuk do arrini dot t’i realizoni objektivat. Gjendja e financave do jetë gjithë e më shumë delikate sepse do investoni pa marrë parasysh rrezikun.

Shigjetari

Kundërshtime në punë dhe situata të vështira për të zgjidhur do keni sot. Tregohuni shumë të kujdesshëm dhe besojini me shumë vetes. Nëse jeni në një lidhje kujdes me flirtimet me personat e tretë sepse edhe tradhtinë me shikime partneri nuk do ua falë. Mos shkatërroni gjithçka të bukur që keni ndërtuar për një dëshirë momentale. Nëse jeni beqarë do futeni në mendime dhe nuk do jeni të sigurt nëse doni apo jo të hidhni hapa. Në punë duhet të ndërmerrni iniciativa dhe te flisni edhe për problemet që do ju dalin me kolegët apo shefat. Çdo gjë e lënë pas dore do ndërlikohet edhe më shumë. Financat për fat do jenë më të mira dhe nuk do ju sjellin probleme disa investime që do bëni.

Bricjapi

Mundohuni të organizoheni më mirë gjatë kësaj dite dhe të jeni të sigurt kur të hidhni hapa. Ju që jeni në një lidhje nuk do keni ditëm më të mirë të mundshme. Pasioni do zbehet dhe gjithçka do fillojë të duket e mërzitshme. Nuk do ndieni më emocionet e dikurshme. Venusi do jetë planeti dominues tek ju beqarët dhe do iu bëjë më joshës dhe flirtues. Nuk do humbisni asnjë mundësi që do iu jepet, por rezultatet do i shihni më vonë. Në punë do keni një vizon më të qartë të situatës dhe do e rimerrni veten. Edhe sektori i financave mund te fillojë të normalizohet nga pasditja.

Ujori

Sot do ndiheni si të burgosur dhe nuk do dilni dot nga strofulla ku jeni futur. Nëse jeni në një lidhje do jetë një ditë përgjithësisht e qetë dhe pa emocione të forta. Do ëndërroni ndonjë surprizë e ndonjë fjalë të ëmbël, por për fat të keq sot nuk do e merrni. Ju beqarët në të kundërt do realizoni një takim mbresëlënës që do ju hipnotizojë plotësisht. Në punë problemet e së shkuarës mund t’iu bëjnë të stepeni për të hedhur hapa. Sektori i financave do jetë problematik dhe do ju stresojë pafund. Gjendja nuk do jetë aspak e mirë dhe do ndiheni të zbrazët.

Peshqit

Kujdes me egon gjatë kësaj dite sepse mund t’ua çojë gjërat në anë të kundërt. Do ju mungojë objektivizmi dhe në disa momente mund të ndiheni vërtet keq. Nëse jeni në një lidhje partneri do ju mbrojë më shumë sesa duhet dhe ndonjëherë kjo për ju do jetë e padurueshme. Në disa momente tensioni do jete i madh. Ju beqarët duhet të tregoni pak më të përkujdesur për pamjen në mënyrë që të bini më tepër në sy dhe të tërhiqni sa më shumë persona. Në punë do flisni shumë mirë në publik dhe do gëzoni simpatinë e shefave. Gjithsesi mos u bëni mendjemëdhenj. Financat do dobësohen goxha sepse do shpenzoni për produkte luksi.