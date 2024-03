Horoskopi 1 Mars 2024, surprizat e yjeve për sot

Dashi

Atmosfera ne çift do jete përgjithësisht e mire gjate kësaj dite. Te dy se bashku do bashkëpunoni mjaft me njeri tjetrit dhe do arrini te zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet. Yjet do favorizojnë takimet impresionuese për beqaret, por ata vete duhet te tregohen paksa me te hapur. Ndikimi i planetëve do jete kontradiktor ne planin financiar. Beni kujdes me çdo shpenzim.

Demi

Do kuptoheni mire me partnerin tuaj sot dhe se bashku do i kuptoni te gjitha vështirësitë qe ju kishin dale me pare. Nga ana tjetër do jeni mjaft besnike dhe askush nuk do iu tundoje. Beqaret me mire te qëndrojnë edhe sot vetëm sepse mundësitë me te mira do shfaqen disa dite me vone. Ne planin financiar do mbizotërojë ekuilibri. Nuk do keni për çfarë te shqetësoheni.

Binjaket

Nëse jeni ne një lidhje do ju duhet te bëni disa zgjedhje jo fort te lehta sot. Merrni gjithë kohen e duhur për t’u menduar sepse nuk do ketë me kthim mbrapa. Beqaret do argëtohen mjaft me miqtë dhe personat e rinj qe do njohin, por nuk do mendojnë te krijojnë asnjë lidhje. Ne planin financiar do përballeni me një situate goxha te vështirë. Kujdes!

Gaforrja

Do keni shume divergjenca me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe atmosfera ne çift nuk do jete aspak e qete. Kujdes me ato qe do thoni sepse gjerat mund te marrin një kthese jo te mire. Beqaret do kenë mundësi vetëm për aventura, sagje me tepër sesa aq. Ne planin financiar mund te kryeni investimet qe kishit menduar sepse situata do jete e favorshme.

Luani

Do përjetoni aq shume emocione sot ne jetën tuaj ne çift saqë here pas here do iu duket vetja si ne një ëndërr te bukur. Ne fakt çdo gjë do jete reale. Edhe beqaret do jene me shume fat na dashuri. Ata do e gjejnë me ne fund personin qe aq shume kane kërkuar. Ne planin financiar duhet te verifikoni njëherë situatën e me pas te kryeni shpenzimet qe doni.

Virgjeresha

Jeta juaj ne çift do ketë ndryshime rrënjësore gjate kësaj dite. Do flisni me seriozisht me partnerin tuaj dhe do mendoni t’i çoni gjerat me tej. Priten shume shpejt angazhime serioze. Beqaret do ëndërrojnë me shume sesa duhet dhe realiteti do i zhgënjejë pa mase. Plutoni do ndikoje pozitivisht tek financat dhe do iu ndihmoje ta stabilizoni situatën e vështirë ne te cilën ndodheshit.

Peshorja

Për pjesën me te madhe te atyre qe janë ne një lidhje, dita do jete pa probleme. Do e ruani komunikimin me partnerin dhe nuk do i mbani atij asnjë te fshehte. Beqaret do jene ne kërkim, por nuk ka asnjë shprese qe ta gjejnë shpirtin e tyre binjak. Ne planin financiar situata do përmirësohet fale mbështetjes qe do iu japin disa te afërm. Do jeni me te qete tashme.

Akrepi

Beni kujdes me sjelljen tuaj gjate kësaj dite sepse një veprim i gabuar mund t’iu kushtoje shtrenjte. Partneri nuk do jete shume ne humor për te dëgjuar broçkullat tuaja gjithë ditës. Beqaret do fillojnë një histori dashurie pasiononte e cila do i drithërojë. Plani financiar do kërkojnë pas me tepër vëmendje. Mos lejoni qe gjerat te marrin tatëpjetën.

Shigjetari

Jeta juaj ne çift mund te marre një kthese jo te mire gjate kësaj dite dhe do duket sikur vështirësitë dhe problemet do jene te pafundme. Mundohuni te ruani qetësinë dhe te tregoheni te duruar. Beqaret do kenë një takim te veçante me një person qe ka shume cilësi. Financat do jene serish delikate. Mos shpenzoni me shume sesa ua mban xhepi.

Bricjapi

Jeta juaj ne çift do ketë edhe gjate kësaj dite disa vështirësi. Nuk do arrini te kuptoheni mire me partnerin dhe do debatoni shume ashpër me te. Beqaret, nen ndikimin e disa planetëve do ketë vetëm disa takime pa te ardhme. Shfrytëzojini nëse doni te përjetoni emocione momentale. Financat për pjesën me te madhe do jete pa probleme. Gjithsesi maturia duhet pasur.

Ujori

Dita pritet te jete mjaft e bukur për gjithë te dashuruarit sot. Venusi do jete i pozicionuar mire dhe do iu nxite t’i shprehni edhe me tepër ato qe ndjeni. Beqaret duhet te dalin dhe te njihen me sa me shume persona sepse vetëm kështu do mund te krijojnë një lidhje. Ne planin financiar mund te kryeni edhe ndonjë transaksion te rëndësishëm sepse situata do jete e favorshme.

Peshqit

Nëse doni qe lidhja juaj ne çift te jete sa me e mire gjate kësaj dite duhet te bëni pak me tepër lëshime ndaj partnerin dhe te ruani një komunikim sa me te mire me te. Beqaret nuk duhet te nxitohen nëse njohin persona interesante. Merrini gjerat shtruar dhe do dilni me te fituar. Ne planin financiar mos ndërmerrni rreziqe te mëdha sepse do humbni shume.