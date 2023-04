Holanda ndërpret importet e gazit natyror të lëngshëm nga Rusia

Qeveria holandeze po punon për t’i dhënë fund të gjitha importeve të gazit natyror të lëngshëm nga Rusia, sipas ministrit të Energjisë Rob Jetten. Holanda ndaloi nënshkrimin e kontratave të reja për importet e LNG nga Rusia këtë vit, pa e shpallur vendimin, dhe po punon për mbylljen e kontratave para-ekzistuese, tha ai në një intervistë në zyrën e tij në Hagë.

“Ne duhet të bëjmë atë që mund të bëjmë për t’u siguruar që nuk ka energji fosile ruse në sistemin tonë dhe ne kemi qenë të suksesshëm në qymyrin, gazin e tubacionit dhe naftën,” tha Jetten.

“Ne jemi duke zhvilluar shumë biseda me kompanitë për të mbyllur gradualisht marrëveshjet para-ekzistuese të LNG, shtoi ai.

Pushtimi rus i Ukrainës vitin e kaluar shkaktoi një krizë historike energjetike në Evropë, me furnizuesin Gazprom PJSC që kufizoi shumicën e furnizimeve të gazsjellësit në rajon mes sanksioneve perëndimore.

Për të mbushur boshllëkun, Evropa është mbështetur në importet e LNG-së, kryesisht nga SHBA-ja dhe Katari, por edhe nga Rusia, ish-ofruesi kryesor i gazit. Tani, disa vende po kërkojnë t’i japin fund atyre lidhjeve me Moskën.

Vendimi holandez shkon më tej se një lëvizje e ngjashme nga Spanja, blerësi më i madh evropian i LNG nga Rusia. Importuesit e LNG-së në Spanjë morën një letër nga qeveria në Madrid duke u kërkuar kompanive që të mos regjistroheshin në blerjet e reja për furnizimet ruse.

Vendi i tranzitit

Lëvizja nga Holanda do të zbatohej si për kontratat spot ashtu edhe për ato afatgjata. Vendi është një vend tranzit për furnizimet me gaz, që do të thotë se vendimi mund të ketë një ndikim më të gjerë evropian.

Holanda ende blen LNG-në ruse përmes marrëveshjeve më të vjetra të nënshkruara para vitit 2023, duke përbërë rreth 15% të totalit të importeve të saj të karburantit. Këtë vit, ai ka qenë blerësi i katërt më i madh në Evropë i LNG-së ruse, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve të përpiluara nga Bloomberg.

Vendi aktualisht mund të importojë dhe përpunojë 24 miliardë metra kub LNG. Terminali Eemshaven, i cili u hap vitin e kaluar, ka një kapacitet prej 8 miliardë metra kub. Terminali i Portës së Roterdamit mund të përballojë 16 miliardë metra kub.

Asnjë ngarkesë ruse nuk ka mbërritur në Eemshaven që kur u hap, ndërsa një dërgesë në muaj ka mbërritur në Gate që nga shtatori, tregojnë të dhënat e gjurmimit të cisternave. Qeveria dëshiron të zgjerojë kapacitetin e importit në të dy objektet këtë vit.

Përpjekjet evropiane

Bashkimi Evropian po synon një mënyrë që vendet anëtare të kenë opsionin për të ndaluar në mënyrë efektive dërgesat ruse të LNG pa zbatuar sanksione të reja energjetike. Ministrat e energjisë të bllokut kanë miratuar një propozim që do t’i lejojë qeveritë të parandalojnë përkohësisht eksportuesit rusë të rezervojnë kapacitetin e infrastrukturës së nevojshme për dërgesat.

Ndërsa kombet individuale do të kishin ende nevojë për konsultime për të përdorur mekanizmin, duke përfshirë vendet e tjera të BE-së dhe Komisionin Evropian, mjeti mund të vazhdojë të reduktojë rrjedhën e produkteve të energjisë nga Rusia.

Edhe pse blloku ndërmerr hapa për t’u larguar nga energjia ruse, një anëtar i BE-së po forcon lidhjet. Hungaria këtë javë siguroi marrëveshje për të zgjeruar rrjedhat e gazit nga Rusia dhe rinovoi një marrëveshje financimi, duke nënvizuar përçarjen e Budapestit me bllokun për luftën në Ukrainë./Albeu.com/