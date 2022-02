HISTORIKE/ Zvicra merr vendimin, ky është qëndrimi i saj ndaj Rusisë

Zvicra neutrale do të miratojë të gjitha sanksionet e BE-së kundër Rusisë.

Nuk do të ketë përjashtime, pesë oligarkëve tashmë u është ndaluar hyrja në Zvicër, llogaritë bankare të të gjithë 336 personave në listën e BE-së, përfshirë Vladimir Putin dhe Sergei Lavrov, do të ngrihen me efekt të menjëhershëm.

Bankat zvicerane besohet se mbajnë miliarda dollarë fonde ruse, shkruan BBC.

Hapësira ajrore e vendit është e mbyllur për avionët rusë, ndërsa linjat ajrore zvicerane kanë anuluar fluturimet e tyre drejt Rusisë.

Ky është një hap i madh për Zvicrën, e cila shpesh ka vuajtur se çfarë do të thotë të jesh neutral.

Sot presidenti zviceran Ignazio Cassis e bëri të qartë, sulmi ndaj Ukrainës ishte një sulm i papranueshëm ndaj lirisë dhe demokracisë, “të luash në duart e agresionit nuk është asnjanës”, as nuk është duke qëndruar pranë ndërsa Konventat e Gjenevës, ku Zvicra është shtëpia e tyre, janë “ shkelur me këmbë”.