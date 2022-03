HISTORIA/ Putin dhe Lyudmila u divorcuan para kamerës dhe i befasuan të gjithë

Lyudmila Alexandrova Putin (64 vjeç) dhe presidenti rus Vladimir Putin (69 vjeç) ishin të martuar për 30 vjet dhe kanë dy vajza: Maria (36 vjeç) dhe Katerina (35vjeç).

Në vitin 2013 u bë njoftimi më i çuditshëm i divorcit në historinë e Rusisë. Domethënë, atë ditë ata dukeshin si gjithmonë. Bashkëshortët e gëzuar që erdhën për të parë baletin “Esmeralda” në Kremlin. Pas baletit, ata dolën para gazetarëve dhe në mënyrë të pahijshme u thanë se martesës së tyre i erdhi fundi. Deklarata tronditi gazetarët dhe në vetë video dëgjohet një gazetar duke thënë i habitur: “Më falni, çfarë thatë? A po divorcohesh?

Njoftimi i divorcit para kamerës ishte i çuditshëm për shumëkënd, veçanërisht mënyra e të folurit dhe vetë gjuha e trupit të Ludmilës.

Shumë teoricienë që atëherë kanë spekuluar se Ludmila u detyrua të thoshte fjalë të mira për ish-bashkëshortin e saj tani.

“Jemi duke u divorcuar sepse mezi shihemi. Fëmijët tanë janë rritur dhe po bëjnë jetën e tyre. Të gjithë bëjnë jetën e tyre. I jam mirënjohës Vladimir Putin për mbështetjen e tij, ne do të jemi gjithmonë miq – tha më pas Ljudmila para kamerave.

Putin tha se së bashku ata rritën fëmijë të mrekullueshëm që u arsimuan në Rusi dhe që tani kanë jetën e tyre dhe se nuk kanë më nevojë për prindërit e tyre në atë mënyrë. Ata përfunduan një bisedë të shkurtër me gazetarët me fjalinë: “Po, ky është një divorc . Divorci i civilizuar”.

Mënyra e shpalljes së divorcit ka lënë gjithçka pa tekst, por jo edhe vetë divorcin. Domethënë, në atë kohë tashmë kishte shumë thashetheme për pabesinë e Putinit dhe lidhjen me Alina Kabayeva. Ai nuk e konfirmoi asnjëherë mashtrimin apo lidhjen, por vazhduan spekulimet se ai ishte martuar me të ndërkohë dhe kishte fëmijë me të, shkruan albeu.com marrë nga 24sata.

Ludmila rrallë flet për ish-bashkëshortin e saj. Ajo u përpoq të “fshihej” nga interesi publik menjëherë pas divorcit, por megjithatë ndonjëherë bënte deklarata duke treguar se martesa e tyre nuk ishte kurrë më e mira.

“Ai nuk pi dhe nuk më rreh, por ai është një vampir që më mori jetën nga unë,” i tha ajo shoqes së saj Irene Pietsch.

Thuhet se ai ishte aq “i ftohtë” ndaj saj sa ajo mori lule në spital vetëm pasi pati një aksident me makinë. Ai nuk u shfaq atëherë, dhe u bë më keq pasi fitoi më shumë pushtet. Mediat ruse janë përpjekur të “rrëmbejnë” informacione për numrin dhe identitetin e fëmijëve të tij, si dhe disa fakte interesante nga jeta e tij private, por Putin ka vite që i persekuton këto media dhe gazetarë. G.D /albeu.com/