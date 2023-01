Historia e ullirit 2042 vjeçar të Gjormit, pema që prodhon ende ullinj i rezistoi zjarreve dhe luftërave

Ullinjtë e Gjormit shquhen për shijen e mirë dhe cilësinë e vajit. Kokrrat shtypen me dorë dhe fara del lehtësisht.

“Amvisat ju heqin farat dhe me dy ujë të valuar dhe me pak kripë bëhen tepër të shijshme. S’kanë nevojë për asgjë tjetër. Është shumë cilësor. Përqindja e vajit varjon nga 25-35% në kohën e pjekjes së plotë.”

Studiuesi kërkon që ky ulli të shpallet monument i natyrës.

“Nuk kam reshtur së kërkuari që të shpallet monument kulture ose natyre. Për faktin se se tregon historinë e kësaj ullishte, shpreh traditën e zonës. Është ulli që tregon sfidën ndër shekuj dhe që nuk ka vdekje vazhdon nxjerr filiza të rinj. Kam kërkuar t’i vihet tabela ulli që mbrojet nga shteti.”

Hysa tregon dhe objekte të tjera të fshatit të ndërtuara shekuj më parë.

“Ky është një gur masiv me sipërfaqe të madhe se shërbente për të të shtypur ullinjtë. Rruga është historike, kjo avlli është 150 vjeçare dhe kjo port është me dimensione të mëdha. Kur ndërtonin porta të tilla llogarisnin të futej dhe kali me ngarkesa. Këtu janë të gjitha kullat. Janë bërë nga ustallarë gollobordas pasi ishin mjeshtra të punimit të murit të gurit.”

Gjormi, ky fshat i Kurbinit është njohur dhe për një prej betejave më të famshme të Skënderbeut, atë të Albulenës, e cila u zhvillua në vitin 1457 në një zonë fushore mes fshatit Gjorm dhe Zheje.