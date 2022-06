Historia e trishtë e Darwin Nunez: Nga i varfër, në “bomber” dhe në lojtarin më i kushtueshëm te Liverpool

Përkthyer nga Hergi Llupi, burimi “MARCA”

Benfica ka njoftuar kalimin e Darwin Nunez në Liverpool. Lojtari i Uruguait mund të jetë bërë nënshkrimi më i shtrenjtë në historinë e “Reds”, por në të kaluarën familja e tij luftoi për të përballuar jetesën.

Ish-sulmuesi i Almerias ka kujtuar rrënjët e tij në disa intervista dhe nuk do të harrojë kurrë atë që i është dashur të sakrifikojë nëna që ai dhe vëllai i tij të kenë ushqim në tavolinë çdo ditë.

“Po, shkova në shtrat i vetmuar me stomakun bosh”, tha Nunez në një nga ato intervista.

“Por ajo që shkoi më shumë në shtrat me stomakun bosh ishte nëna ime. Ajo u kujdes që unë dhe vëllai im të hanim të parët. Mamaja ime shkonte në shtrat pa na bashkuar për të ngrënë. Nuk do ta harroj kurrë nga vij.”

Një fillim i vështirë për Darwin Nunez

Nunez iu afrua për herë të parë nga një nga klubet kryesore të Uruguait në vitin 2013, kur një skaut i Penarol e çoi atë nga Artigas në Montevideo për një provë.

Atëherë 14-vjeçari Nunez nuk nënshkroi për Penarol dhe u kthye të jetonte me prindërit e tij në Pirata, një vendbanim në brigjet e lumit Cuareim.

Atij do t’i jepej një mundësi tjetër një vit më vonë, kur do t’i bashkohej Penarol për një provë. Pas nënshkrimit për klubin uruguaian, ai pësoi një tjetër pengesë.

“Ti rri, ke të ardhme, unë po iki”, tha vëllai i tij, i cili merrej me tregtinë në divizionin e tretë, pas një problemi familjar.

Në moshën 16-vjeçare, Nunez dëmtoi ligamentet e kryqëzuara dhe u desh të linte jashtë fushës për një vit e gjysmë. Ai e kaloi këtë kohë në Artigas me familjen e tij më parë, kur u kthye në Penarol, trajneri Leo Ramos e thirri atë për t’u bashkuar me ekipin e parë dhe për të bërë debutimin e tij zyrtar.

I riu hyri në vend të Maxi Rodriguez, por dhimbja e shkaktuar nga operacioni në ligament e bëri atë të përfundojë lojën në lot.

Ai iu nënshtrua një operacioni tjetër, këtë herë në kapakun e gjurit, por ai u rikthye dhe arriti të futet edhe në listën e skuadrës për Kampionatin U-20 të Amerikës së Jugut 2019.

Atje, Nunez nuk performoi aq mirë sa pritej, pasi ai ishte në vështirësi për shkak të mungesës së një hapi përfundimtar dhe ai ishte në krye të kritikave.

Kjo e bëri atë të shkojë te një psikolog për t’u marrë me këtë çështje. Por, falë talentit të tij, ai arriti të depërtojë dhe të emigrojë në Evropë, ku fillimisht iu bashkua Almerias dhe më pas kaloi në Benfica. Tani ai është bërë nënshkrimi më i shtrenjtë në historinë e Liverpool-it.

Nëna e tij shiste shishe

Në një intervistë për Referin, Nunez ka kujtuar gjithçka që prindërit e tij kanë bërë për të sjellë ushqim në shtëpi, si dhe sakrificat për t’i blerë këpucë futbolli.

“Nuk harroj nga vij, një familje e përulur, punëtore”, tha Nunez disa vite më parë.

“Babai im punoi tetë ose nëntë orë në ndërtim për të na blerë atë që na nevojitej dhe për të ngrënë. Nëna ime ishte gjithmonë shtëpiake dhe dilte në rrugë për të mbledhur shishe për të shitur.”

Rekordi që tërhoqi vëmendjen e ekipeve të mëdha evropiane

Në moshën 22-vjeçare, Nunez e ka vendosur veten si një nga sulmuesit më të mirë në Evropë. Sezonin e kaluar, ai shënoi 34 gola dhe regjistroi katër asistime në 41 ndeshje për Benfica-n.

Nunez u bë lojtari uruguaian me më shumë gola në sezon, pasi as Edinson Cavani dhe as Luis Suarez nuk shijuan shumë kohë për të luajtur.

Duhet të theksohet gjithashtu se ai u bë lojtari më i ri uruguaian që shënon në një ndeshje të Champions League në moshën 22 vjeç e 264 ditë./ h.ll/albeu.com