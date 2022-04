Hiqni ngjyrën e verdhë nga jastëkët në shumë pak minuta

Nëse ka një gjë që duket e pashmangshme, është që jastëkët të zverdhen gjatë viteve. Ndoshta zgjidhja më e shpejtë është që të merrni vetëm disa jastëkë të rinj, pasi ngjyra e verdhë ju jep idenë e diçkaje të pisët dhe jo të bukur.

Jastëkët gjithashtu priren të jenë të mbushura me lëkura të vdekura, insekte mikroskopike dhe merimangat pluhur, kështu që është e rëndësishme t’i lani ato shpëlarje ato në mënyrën e duhur.

Do t’ju duhet disa artikuj për këtë recetë shtëpie. Ju do të nevojitet, një filxhan me ilaç zbardhues dhe një filxhan me detergjent të rregullt. Ju ndoshta keni të gjitha këto objekte të zakonshme diku në shtëpi, e cila e bën këtë metodë të gjithanshëm, pa dhimbje dhe të shpejtë.

Jastëkët duhet të lahen në lavatriçe kështu që sigurohuni që të kontrolloni etiketat e jastëkëve për të parë nëse është e mundur.

Hapi i parë: Vendosini jastëkët në ujë të nxehtë.

Hapi i dytë: Përgatitja e përzierjes: Thjesht merrni një tenxhere të madhe me ujë dhe lëreni të valojë. Kur fillon të valojë, hidhni dy detergjentët. Përzieni dhe sigurohuni që përbërësit të jenë tretur plotësisht.

Hapi i tretë: Aplikoni përbërjen: Tani që e keni krijuar në tenxhere përbërjen derdheni atë në vendin ku keni lënë jastëkët me ujë të nxehtë për 15 minuta dhe më pas lajini në lavatriçe. Më pas lërini të thahen.