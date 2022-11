Hiqni dorë nga këto 6 gabime që dëmtojnë fytyrën

Një ndër gabimet më të mëdha që mund të bëni është kur flini pa pastruar grimin. Por, shpeshherë bëhen edhe disa gabime të tjera, që ndikojnë drejtpërdrejt në lëkurën e fytyrës.

Larja e tepërt

Larja shumë e shpeshtë e fytyrës mund të plakë lëkurën tuaj. Mos e lani fytyrën më shumë se dy herë në ditë, me përjashtim kur stërviteni.

Përdorni produkte të gabuara

Sigurohuni që të përdorni produkte të përshtatshme për larjen e fytyrës. Produkte si sapuni dëmton dhe than lëkurën, shkatërron yndyrnat natyrale të fytyrës dhe shkakton acarim. Përdorni produkte me përbërës qetësues si çaji jeshil ose aloe vera. Nëse keni probleme me aknet, përdorni produkte që përmbajnë acid salicilik.

Përdorimi i gabuar i peeling-ut

Nuk duhet të bëni shumë shpesh peeling. Rekomandohet një herë në javë. Shërben për të hequr qelizat e vdekura dhe për të rigjeneruar sa më shumë lëkurën.

Nuk e lani fytyrën para gjumit

Mund ta pastroni rregullisht grimin para se të shkoni në shtrat por mos harroni ta lani fytyrën pasi të keni hequr grimin. Qumështi dhe pastruesit e shumtë të make-up-it do ta pastrojnë fytyrën tuaj, por jo aq thellë sa një locion pastrues.

Përdorni ujë shumë të nxehtë

Është mirë që fytyrën ta lani me ujë sa më të ftohtë. Shmangni ujin e nxehtë, veçanërisht në verë dhe dimër, sepse uji i nxehtë vetëm do ta thajë më shumë lëkurën.

Përdorni peceta të lagura

Pecetat e lagura për të hequr grimin janë të mira për t’u përdorur herë pas here, për shembull kur shkoni në palestër ose jeni me nxitim. Por në asnjë mënyrë nuk duhet t’i bëni rutinë.