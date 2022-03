Heroike! 66,000 ukrainas kthehen nga jashtë për të luftuar

Ministri ukrainas i mbrojtjes konfirmoi këtë mëngjes se gjithsej 66,224 burra ukrainas janë kthyer në shtëpi për të luftuar pushtimin rus, raporton Sky News

“Këta burra u kthyen nga jashtë në këtë moment për të mbrojtur vendin e tyre nga turma. Këto janë 12 brigada të tjera luftarake dhe të motivuara! Ukrainas, ne jemi të pathyeshëm”, tha ai.

66224. That’s how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022