Hëna e plotë e gushtit, cilat janë shenjat që do të ndikohen më shumë

Deri tani sezoni i Luanit ka qenë dinamik, intensivedhe plot energji. Energjia e Hënës së Plotë të ardhshme më 1 gusht nuk do të jetë ndryshe. Në vend të kësaj, do të sjellë ndryshime, të cilat ne mund të refuzojmë t’i pranojmë, por në fund do t’i përqafojmë me kënaqësi. Meqenëse kjo hënë kualifikohet gjithashtu si një ‘superhënë’, sigurisht që do të përkojë me disa zbulime përçarëse, prandaj sigurohuni që të jeni gati.

Ajo zhvillohet në shenjën e Ujorit dhe konsiderohet veçanërisht optimiste, pasi na jep mundësinë të shijojmë momente të bukura. Ajo imponon ndërveprime sociale dhe veprime që ndikojnë pozitivisht në jetën tonë dhe shoqërinë në tërësi.

Lexoni më poshtë cilat shenja preken më shumë:

Demi

Gushti është një muaj mjaft shqetësues për Demin dhe Hëna e Plotë vepron si një shkëndijë për disa ndryshime që kanë ardhur në jetën tuaj prej disa kohësh. Ajo zhvillohet në shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës dhe imazhit publik dhe zbulon çështje të rëndësishme rreth strukturave dhe rregullave që ju respektoni në jetën tuaj profesionale, duke ju kërkuar t’i vini në dyshim ato. Si një shenjë fikse e tokës, ju prireni të lëvizni shumë ngadalë (dhe nuk ju pëlqen të nxitoni gjërat), por jeni të uritur për diçka të re në jetën tuaj dhe karriera juaj është ndoshta e vetmja gjë që ju pengon.

Luani

Mund të jetë stina juaj, Luan, por dridhjet ndryshojnë ndjeshëm pasi hëna e plotë ndodh në shtëpinë tuaj të shtatë të marrëdhënieve. Ka qenë një kohë pavarësie për ju, por tani është koha për të vlerësuar se si strukturat dhe kufizimet në marrëdhëniet tuaja me të tjerët mund të jenë sfiduese për ndjekjet dhe ndryshimet që ndodhin në karrierën tuaj. Rregullat që keni ndjekur në lidhje me marrëdhëniet tuaja nuk ju shërbejnë më në të njëjtën mënyrë dhe megjithëse mund të jenë të njohura, ato nuk janë të favorshme për rritjen tuaj. Shfrytëzojeni energjinë tuaj. Dijeni se çfarë dëshironi – mos lejoni që dikush tjetër t’ju ndalojë nga ajo që është më e mira për ju.

Ujori

Kjo Hënë e Plotë sigurisht që do t’ju ndikojë më shumë pasi ndodh në shtëpinë tuaj të parë. Duke filluar nga 1 gushti, hëna e plotë do të nxjerrë në pah çështjet rreth kufijve dhe rregullave tuaja personale, duke ju shtyrë të reflektoni se si e ndani veten dhe t’i jepni hapësirë për t’u shprehur pa kufij dhe kufizime.