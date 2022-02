“Hë boss, sa do?”, zbardhen përgjimet që çuan pas hekurave zyrtarët e Transportit dhe mjekun

Bashkëpunëtori ka zbardhur të gjithë linjën e falsifikimit të dokumenteve për autorizimin e xhamave të zinj, duke çuar në pranga shtatë persona, mes tyre edhe zyrtarë të Drejtorisë së Transportit rrugor. E gjitha ka nisur kur në datën 16 nëntor 2021 kur bashkëpunëtori ka shkuar tek Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor për t’u interesuar sa kushton rinovimi i dokumentacionit të makinës së tij pasi ai mund të shkonte jashtë shtetit muajin tjetër dhe makinën do ta përdornin familjaret e tij.

“Pak metra pa shkuar tek Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë janë zyrat e disa kompanive të sigurimeve dhe agjentët që punojne në këto zyra të kapin vete dhe të pyesin se për çfarë shërbimesh je i interesuar”. Sapo është afruar aty e ka pyetuar 55 vjeçarja Yllka Graceni (Pronja), me detyrë agjente sigurimesh prane kompanise INSIG.

Ajo e ka pyetur se për çfarë interesohej dhe pasi i ka treguar dokumentat e makinës i thotë sa kushtonte siguracioni mjetit dhe sa rinovimi i te gjithë dokumentave.

Kur e ka parë makinën që kishte të parkuar jashtë ajo i thotë “se perse nuk e vishte me xhama te zinj”. Bashkëpunëtori i ka thënë se do kishte deshirë por ka hallin mos i nxjerr probleme policia pasi këto makina i ndalojnë shpesh herë nëpër postoblloqe.

Gjatë bisedës së bërë Yllka i thotë sepse falë njohjeve që kishte me punonjës te Drejtorise Rajonale te Sherbimit të Transportit Rrugor Tiranë e bente çdo gje te rregullt me letra duke i dhene atyre shume parash ne forme rryshfeti.

Kur kallëzuesi e pyeta se si duhet te vepronte ajo i “thotë shko tek një miku im në Sukth” që ka një servis për veshje xhamash dhe i çon direkt numrin e tij të celularit. Mbasi kallëzuesi të vishte xhamat e makinës së errët 100% të përparmet dhe të pasmet do shkonte ta takonte atë (Yllken) e cila do ta pajiste me një autorizim ne vleren 5000 lekë të reja e më pas do kalonte makinë në kontroll fizik.

Më pas duhej paguar mandati 20000 lekë të reja (taksa shteterore pese vjecare) dhe tek punonjesit e Drejtorise Rajonale te Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane nepermjet Yllkes do çohej shuma 4000 leke te reja ne forme rryshfeti ne menyre qe xhamat te ishin me te erresuar se sa e lejon ligji.

Gjate bisedes se bere kallezuesi ka mesuar se agjentja e sigurimeve merrte persiper dhe kalimin e mjeteve ne kualidim ne Fushe Preze sepse aty kishte njohje me punonjes te ndryshem pasi kishte punuar me pare aty. Nga biseda e bere me Yllken kallezuesi ka kuptuar se ajo bashkepunonte me nje punonjes me emrin Erjon sepse dhe tek servisi qe do te bente xhamat e zinj kallezuesi do te prezantohej si miku i Erjonit.

Nga sa ka pare ne pak minuta qe ka ndejtur aty kallezuesi ka vene re se gati te gjithe agjentet e sigurimeve qe ishin me zyra aty ishin te perfshire ne veprimtari korruptive me punonjesit e brendshem te Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane. Kur ka folur ne telefon me pronarin e servisit ai i ka thene qe ta merrte serisht ne darke dhe ti linte orar per neser.

Per nje hetim te plote dhe te gjithanshem, prokurori i çeshtjes ka dhene autorizim per kryerjen e vezhgimeve dhe filmimeve ndaj shtetases Yllka Pronja (Graceni) me detyrë agjente sigurimesh në kompaninë INSIG, si dhe personave te tjere dyshuar si autore te veprës penale autorizimi I v;eftesuar nga Gjykata e Shkalles se Pare Tirane.

Përgjimet



A-Bashkepunetori B-Gersi C-Yllka D-Redi

Takimi i parë

A-Mirmëngjesi si je?

B-Si u gëdhive ti?futu brënda

A-A e ke hapë?,Si duket si ka dalë?

B-Si të duket ty?

A-Mir ka dal

B-Ashtu siç e doje ti

A-Po

B-Më rregull

A–Po tash ça letra duhen me mar un,për me i çu atje

B-Ja ku i ke aty mbi kroskot

A-Këto jan mei mar me i bashkangjit për me i çu atje

B-Jo jo te kontrolli fizik

A-Ça ështe kjo faturë

B-Po

A-A e ke bërë xhamin e par ?

B-Po pse më ke thën për xhamin e parë?

A-Po o vëlla xhanin e parë

B-Nuk më ker thën se e para nuk lejohet me letër xhami i parë ska ligj që e lejon, pagu taksë sa të dush ti,me ligj nuk lejohet

A-Po jo o vëlla a të tha Erjoni bëhet ty

B-Dy të parët,jo të parin

A-Po jo or burr un të thashë e të parin dje ty

B-O vëlla se jemi keq kuptu këtu nuk ka llogjik që ti të marësh lej,e të besh xhamin e parë se ti nuk bën dot kolaudim,ata mu nuk më ka thën gjë për të parin po për dy të parët.I pari nuk ka ligj që e mban,se nuk lejohet as me ngjyr as pa ngjyr,pastaj po qe se ky do e bëj është gjë tjeter ,po un e di që ky më ka then

vetëm dy te parët,e këtej,jemi keq kuptu gjëra që ndodhin ,dhe thjesht nuk desh ta besojsha për deri sa po me kerkoje fatur,se fatura nuk lidhet me të parin

A-Tjetër fatura tjetër xhami parë

B-Po thjesht jemi keq kuptuarë

A-Po deri në njezet e pes përqind kalohet në kolaudim në kolaudim

B-Kë ?

A-Xhamin e parë

B–Xham ballor e ke vizë,ja ta ka vu shteti nuk lejohet asë njezet e pes asë zero ketu lejohet,ketu ta kam pezjet pavarsisht se ti e ke një qind,ketu ta kam bo nëdhjet pavarsisht se e ke njëqind kupton

A-Sa lejohet aty për mbrapa?

B-Nëdhjet përqind

A-Lejohet me ligjë

B-Më ligjë

A-Vetëm i pari slejohet me ligjë

B-Me kët errsir që ke ti edhe i pari mer ersir

A-Për kët të parin si tja bëj

B-Këtu e ke vizë

A-Po nga njëzet përqind sja vë dot,tja kishe bo se un kam fol me Erjonin

B-Ti nuk ke për ta kuptu që e ke të vesh atë lloj xhani se është i bardhë

A-Po bëje o vëlla

B-Në rregull

A-Sa duhet me të prit?

B-Për atë do shtosh e pezjet mij lek

A-Sa total?

B-Dyqind mij lek

A-Po mir mo vëlla beje ,por sa duhet me të prit?

B-Dyzet minuta der në një orë

A-Si e ke emrin ti?

B-Gesi

A-Po dalim ne po pim një kafe e po vijmë

B-Okej

Takimi i dytë

A-Hë Boss,apo nuk ëhtë këtu ai?

B-Kjo është ajo që më ke kërku njëzet përqind

A-Ti je shefi,më duket sikur ai erjoni jo andej jo këtej

B-Përgjeqsia ime është zero të kam paralajmëru qysh dje

A-Mir mir ti e di

B-Un jam më rregull për vete

A-Sa përqind ja ke vesh

B-Kjo këtu

A-Sa ja ke vendos që ta di un

B-Ketë ja kam vendos nëdhjet e pes përqin

A-Kurse kjo sa ka shku

B-Një qind

A-Tani për ket këtu mbrapa në baz të takses që paguj jam më rregull un?

B-Me kët përqindjen nuk je në rregull se ska lidhje fare taksa me përqindjen

A-Der në sa përqind e ka taksa

B-Dy të parët e kan sa po bën ti xhamin e mbrapëm,pjesa mbrapa sa ke kët këtu

A-Do me thën se kjo lejohet për mbrapa

B–Po mbrapa nuk gricet kush,vetëm po u gricën per dy të parët

A-Po po pan letrën e taksave të pagume skan se ça të thon

B-Thjesht ke për ta kalu më letshëm

A-Po kështu sa garanci kanë qeset e plasmasit

B-Pes vjetë kan e ke te letrat

A-Nuk bje në sy shumë ky xhami parë

B-Jo jo

A-Ta bej pagesën un?

B-Po lejen e ke aty

A-Pesdhjet njëqind,njëqindepesdhjet,dyqint,po mu prishën do vij prap

B-Pa problem

A-A të iku un,Gers me të mira të lumshin durte,me të mira kalofshi mir

Takimi i tretë

A-Po

C-Nga që bje djelli nuk dukesh fare

A-Te Parkingu të thashë

D-Po keto i ka të veshur

A-I ka pas gjazhjet përqind po Ça i ka shtu ai

D–Se di për keto të parmet është bër problem dhe dje ishte një i kishte më pak se kjo që ke ti nuk i bëm dot

A-Po un të thashë që dje,o bish

C-Po un pse të mora që dje të thashë ansoret e parme të thashë un

A-Po un i kisha pak pak i kisha nuk kisha nevoj

C-Se te kolaudimi rrikan me atë të xhamave,dhe kolaudimi nuk ta kalon

A-Ore halli të ma kaloin këtu se rrugës e kaloi vet

C–Është bër shum keq,tet veta ju ka ardhe për………

A-Po un dje isha pse nuk më the dje

C-Oj zëmër,dje un nuk e dij sot në mëngjes ndaj të thashë

A-Harxhova dyqind mij lek,se nuk është halli i dyqind mij lekve,du ta mbaroi atë

pun,oj bishë

C-Shife ti tani dje un ty të thashë sot kur ty të mora,edhe të parmet??

A-Po i kishte bër ai

C-Po le ti ndërronte,se i ke përmend e emirin tim e ta ka rras sa i ka dash trapi ati

legenit se dhe ky u çudit ,ska mundësi Yllka si dyqind mij lek,mori atë shokun e vet Erjoni ,e i kishte thën ai që më ka çu Yllka

A-Jo jo i kam thën Erjoni ka folme Erjonin,në telefon ai.Erjoni i ka thën bëja qysh të thot ai djali komplet qind per qind,e kam dëgju vet për kok të fëmijve,dhe i ka

bënja qysh i don ai djali.Tani të lutem më mbaro pun mos më lër në rrug të

madhe

C–Të lutem situatat ndërrojn me orë në vend pune,e kupton

A-Ndërroin me???

C–As ajo ka momente as ajo nuk lun rol,pse do thush ti?Un kapa vet shefin

Yllka tha tet veta ju ka ardh emiri tha e shei tha që un jam distancu, spo bej fare tha spo merem fare tha,sepse është situata e atill tha

A –Po tash ,ca po bëhet tashë sipas teje?

C–Po ja po shkoj të flasë

A-Shif një her mundou me shpirtë

C-Pa merakë pa merakë

A-Më qafshë mu interesou si për vëllain tatë

C-Të lutem jam interesu pa ardhur ti edhe ato të parmet

A-Ato të parmet me the boni,mos e vrai menjen,po ik mbaro pun tash e hajde

D-Kur i ke marë letrat e servisit ti?

A-Sotë

D–Bashkë me ato letrat e servisit ke të drejt me ec dhjet dit,Mbaj një her më që u ka shtrëngu situata,po presim pak se ti do me i mbajt xhamat mos me i heq

A-Po

D-Thash tu lironte pak situata e vije mershe direkt çertifikatën para e mbrapa

A-Po pse më shtin në kët punë,se i thashë kam koë boll,kam pun me lëviz

D-Për zotin nuk e di

A-Pagova dyqind mij lek atje te xhamatë ,do i kisha bo më më lirë në Tiranë

D–Fundja e fundit bëj veç mbrapa se për mbrapa nuk besoi se e kan shumë problem ata,edhe pse i ke qind për qind i ke tull fare

A-A thu çaloin te no një gjë?

D–Po të ishe për lek e kishim bo ne të thoja duhen kaq lek e kishim bo ne ,po është shtrëngu situata e nuk bejm dot asnjë gjë,nga që ka ardh shefi ri e do dy tre dit sa të ambjentohet, se me të gjet një gabim të vogël,të thon nuk e bëjm dot, nga që ka ardhë shefi ri,sa të ambjenohet, numrin ta ka kjo e të mer ka e hëna i them un.

A-Po ça më doli mua për ça erdha e ça më doli,o vëlla i thashë shif mos më shti ti

bëj kot,bani bani tha

D–Dje pra dje që djëe e morëm veshë,kët lloj gjëje

A-Po ti punon aty per mrena?

D–Po un punoj me atë ixhinjerin aty te fiziku,fola me atë më tha mos më bje më qaf se nuk kena asnjë lloj mundësie,me bo asnje lloj gjëje për momentin Për të qën ke dhjet dit afat po të ndaloi kush thuj qe jam duke prit certefikatën ,por prit sa të shkoj der te fiziku,sa të mar iformcjon

A-Po taksa sa është?

D-Dyqind e tridhjet mij lek fatur shtetrore ,te arka po qe se i bën me ket përqindje që i ke,se me kët je tu un ,mundu

A-Po jo mo se për ndryshe ja heq krejt

D-Po shif lëviz nja dhjet dit,se po e mar dhe një her një iformacjon

A-Shif mundou mos më mbaron pun?

D–Për zotin për momentin,nuk bëhet dot gjë,e kan shtrëngu situaten,mu po më ikën zari,se e di sa vet jan kështu si ti ,per pun të ndryshnme e gjëra të vogla,të kisha mundësi tjeter do kisha ik veç të mbaroja pun ty se un me kët punoj,do kisha ik te tjetri,e kupton sishte problem,veç të mbaroja punën ty,është shtrëngu kjo pun nga që ka ardhë shefi madhë nga Drejtoria e Përgjithshme ka fillu pune ketu,sa tja gjëjn lidhjet sa te ambjentohet ,që tu thot këtyre lirouni pak mos rrini kështu,se normal dhe ky lek do se i bje me mar veç rrogën,e mos me mar lek,se për pun kan dal e këta,do të kosultohem e një her me këta

A-Kosultohu një her me këta,e thuj kësaj të mari ose hajd vet më tako e me thuj nje minutë

D–Po si të dush,ndaç ma jep numrin,po ashtu të mar vet

A-Sa e ke numrin se nuk e mbaj mend

D-Po 0676959889,më ço një zile ta kem numrin tatë,po ashtu të them

A-A të erdhi

D-Po

A-Shif e më boj telefon

D-Okej

A-Hë shef?

D–Nuk të mora telefon sa ishe këtu afër,sa fola me kët shefin e fizikut, si ligj ishte dhjetë dit,po mora vesh të njoftoi sa më shpejt ,do mundohem se i ngacmoj vet këta

A-Për gjana mos më lë keq,mos më lë në rrug se un lëviz andej smë gacmon kush

D-Do mundohem për zotin

A-Okej shif,a ta pres kët yllkën amos ta pres,

D-Po ske pse e pret

A-Okej më shkruj në Ëacap,si e kishe emrin

D-Redi

A-Okej më shkruj

D-Okej

A-A moj Yllka më le në balte

C-Duhet të më kuptosh dhe mua ?

A-Ky djali erdhi prap po na jep ko tha për një periudhë dy ditore

C-Hë sepse?

A-Se mos ju vjen zor du aq du kaqë?

C-Po jo o shpirti po të qe gjë të thoja vet un ty

A-Po dyqindë mij lekë shkojn kot po mbaroi shtatë ditshi ha gjob un

C–Është ndërru drejtori këtu më kupton?Dhe akoma nuk ka ardh prezentë

A-Po ky djali që erdhi këtu a punon me ty aty?

C-Po punon pra

A-Po e ka në dore,njerzit po i bejn letrat pa e fut makinën aty fare e ti sjellintë

gatshme letrat këtu

C–I kemi bër i kemi bër ,po per momentin që flasim nuk ka shancin

A-po sipas teje si do ja bëjm tani

C–Po presim këto gjashtë dit

A-Po është halli pa mbaru afati

C–Pa mbaru pra thash asë të vetët nuk po i bëjn se ai është caktu po nuk ka ardhë që tja gjëjm,anën se kështu fuksjononë,thashë jemi konsumuare

A-Këtë se di unë?

C-Po të kishe bër si këto,si ajo

A-Po ça mu deshën mua që të shifen anë e mbanë,për ça më duhen mua ,ajo nuk hyn në bagazhë,un të thashë që dje ndaj të mora

C–O zotë që në mëngjes të mora në telefon të thashë ato të parët ansore bëj si ajo përpara

A-Po i kishte mbaru moj ti

C-Po qënka bo problem më thanë

A-Shif një her Yllka zbëethe no një lojë,dhe në darkë me më bo telefon un vij

C-Sbëhet fjalë

A-Hajd çao

Legjenda: A-Bashkepunetori B-Yllka Graceni C-Redi Allmeta D-Qamil

A–Ku je moj?.

B-Si je ti?.

A-S’kam kan mirë fare.

B-Bajamet!?.

A-Mora dhe gjobë sot,kshu për telefon.Ça ke bo, si do bëjmë?.

B-Ja more dorën ti , më duket.

A-Isha me makinë tjetër, jo me këtë.

B-Nuk ka rëndësi, të ishe me këtë do ta kishin blloku.

A-Po po, sot as letra asnji gjo.

B-Unë i bëra që në mëngjes,se thash si do vijë ky!.

A-Ça do bëjmë tani?.

B-Ja të çoj lekët e taksave, se i kam bo gati.

A-Po.Sa janë taksa dhe siguracion?.

B-Dhe siguracionin e kam bo gati.

A-Po për atë taksën e xhamave, kur do e presim?.

B-Të bëhet kolaudimi.

A-Po

B-Sepse janë më të sigurtë, këto kur u bëhet kolaudimi.

A-Po

B- Se këto kanë hallin e kolaudimit.

A–Tani, ai tash si e sheh makinën me xhama të zi, te kolaudimi e kalon, s’ka problem?.

B-Po po

A–Po pra, se pranaj po k’ha i lyp lekt!.A do vijn ky djali?.A kush do vij me mu?.Tani ky Redi do vije me mu?.

B-Po po

A-Se un nuk njof kand atje!.Pastaj do kthem ktu për xhamat, aaa!?.

B-Jo.Xhamat pastaj, ketu je mbyll moj nanë.

A-Po kur pra?.

B-A kupto?.Nesër, pastaj të thot ai hajde për xhamat.A kupto?.Me jep të fus një çik lekët e

ta k save.

A-Sa ishin këto?.

B-Treqind e pesëdhjetë taksat.

A-Treqind e pesëdhjete taksat?.

B-Po

A-Edhe siguracioni?.

A-Po kjo e xhamave, nuk bohet pa khan këtu makina?.

B-Eee ishte kollaj ashtu, po ku ka shance!.

A-Duhet me bo çmos me maru punë nesër, se mbasnesër do iki atje un , në Tropojë.Nuk

shkoj me makinë të vogël un gjall.

B-Ja të shkoj të mar taksat.

B-Më jep.

A-Sa shkojn pra gjithsej, të tana?.

B-Ja

A-Mi mbledh.

B-Katër qind e njëzët, tre katër

A-Po jo moj!.Pësëqin e njëzet.

B-Pësëqin e njëzet.

A-Po çaç se i pata bo llogarit unë, së çaç më the ti. (Fillon të numëroj leket)pësëdhjetë, njëqind, njëqind e pesëdhjete, dyqind, dyqind e pesedhjetë, treqind,treqin e pesëdhjete, katërqind, katërqind e pesëdhjetë, pesëqind e njëzet(fillon të numëroj leket).

A-Po shko ora katër, pa ik atje!.

B-Pa merak ti, së ësht ora tre e dhjetë moj nëna!.

A-Aman thuj atij Redit, mos na mbaron sot oj bij!.

A-Mere një herë Redin moj!.

B-Vetëm mos u mërzit.

A-Po kam hall, të mbaroj krejt.E te hiku oj bij, të hiku mbasnesër.

B-Mbarova.

A-A i more taksat e mia?.

B-Ëëë

A-A i more taksat e mia?.

B-Po po

A-A ti jap ato lekt e kolaudimit, jepja këtij.

B-Po

A-Tash e prêt vetë kuponin ai ee?.

B-Po, po.

A-Njëzet, dyzet,gjashtëdhjetë, tetëdhjetë , njëqind , njëqin e njëzet.A moj makinë moj makinë!.

B-Sivjet të ran një çik keq.

A-Tashti taksat i kemi për dy vjet?.Edhe kolaudimin, për dy vjet.

B-Tashti taksat vitin tjetër do ti presim.

A-Po veç taksën?

B-Kemi njëzet e njëshin, njëzet e dyshin.Njëzet e treshin do presim taksat dhe siguracion.

A-Aa!.

B-E kupton motrën.

A-Kur të vijë Redi fol me këta, të na e mbaroj kët punë, o sot o nesër mjes .

B-Po sot do mbaroj e kjo punë.

A-Jo kjo kolaudimi, se kolaudimi mbaroj, ajo xhamat

B-Jo xhamat jo mi zemër, jo sot!.

A-Te paktën nesër në mjes, e të hikun un.

B-Nesër tashti të flasim më ketë.

A-Me i mbaru në mjes unë, të iki në drekë të shpija, e të hikun un.

A- Hë o Red ça bone?

C-Ça bone?

A-I rregullova një të rregullume dritat unë.

C- Mu më ka ndodh një rast vdekje, ketu në Domje, nje komshi aty në lagje.A e ke problem

të shkosh atje, se ai esht aty.Ta takosh ti atë ne Domje, e do vijë ai me ty.

B-Jepja dhe numrin e atij.

C-Po ja jap dhe numrin e atij, po se ke të vështirë me e gjet.Sa të futesh ne Domje

A-Jo më jep numrin ti.

B-Jepi numrin.

C-Unë numrin ta jap, po dhe ta shpjejoj që të shkosh deri diku ti, dhe ti thush jam filani.

A-Po me ketë ça do bëjmë o burre ?.Se pasnesër ikun për Tropojë.

C-Thjeshtë do e takosh.

A-Po ky është thjesht për kolaudimin.

C-Po.Pastaj ….për të nesërmen.A më kupto?.

A-Aman duhet me mbaru nesër se du me hik mbasnesër për Tropojë.

C-Po hë mo se shofim e bëjm, folim dhe një herë me këtë, e ti themi kshu kshu.Mbaje një

herë numrin ta kesh .

A-Zero

C-068288

A-288

C-8885

A-Prap tre teta?

C-Po.A i ke fiks?.

A– Tre, e dy pese dhjetë.

C-A di me u fut për Domje ti?

A-Po ore.Domje në rrugë kryesore?

C-A hyre në dytësore këtu, rruga e parë djathtas.

A-A sonte apo nesër?

C-Tashti more.

A-A ti shkruj un, e ti them.

C-Kur të shkosh atje mo burrë, thuj jam në filan vend.

B-Ta presi në Rinas ky, mos të ngatërrohet në Domje.

A-Po në Rinas është blloku rruga.

C-Të vije ai djali më ketë….dhe atje s’do futet ky.Do zbresë dhe do e fusë ai makinën .

B-A do e fuse ai!?.

C-Thjeshtë sa të futesh në rrugë dytësore, sa futesh për në Domje, rruga e parë djathtas, do kalosh shinat.Në moment që do kalosh shinat, do futesh majtas, vetëm drejt fare do ecësh.

A-Në rrugë të Domes.

C-Do kalosh shinat, në moment që do kalosh shinat do marësh majtas.

A-Do ta lej rrugen që kalo në Fushe Prezë ëë ?.

C-Po jo mo se nuk ke punë atje, këtu do futesh te mbikalimi këtu.E kthehesh majtas pastaj.

A-Pa shku te mbikalimi?

C-Pa shku mo burrë je shumë larg atje, këtu mo këtu sa del në dytësore.

A-Si lexo tabela atje?.

C-Hyrja e parë djathtas.

A-E kalo Dakun ?.

C-As aurorën se kalo as dakun.Sa të kalosh kthesën do presësh, e do i thush në telefon.

B-Nxirri xhipiesin çunit.Nxirre telefonin.

C-Ose hape ta shoh një herë.Hape një herë te lokacioni ta tregoj kshu.

A-Të këtij çunit a?

C-Vendin ku do e takosh, këtë.Po mos u nis tani, nisu pak më mbrapa kur të të them unë.

A-Prit se duhet me shkrujt emrin, shoku i Redit.

C-Prit tani ketu je ti te targat, a e sheh?.

A-Po

C-Tashti dole në dytësore, futesh direkt këtu në Domje.

B-Shpirti tani ai është pa makinë.

C-Po këtu ka shpinë ai, thjesht del dhe hik me këtë pastaj.

B- A është pa makine ai?.

C-E ço ky pastaj.

A-A se po lidhena në telefon.Tani s’kam për t’dhan ma gja unë?.

B-Aa?.

A-Tani s’kam për të dhën ma gja unë?.

C-Jo jo.E rregullo ai vetë.

B-I ka dhanë Redi, s’ke punë ti.

C-E takoj unë më vonë.

A-Këtu janë taksat dhe siguracioni?.

B-Po

C-Leje qarkullimi.Po rri dhe një çik të mos shkosh tani.

A-Po te shkoj avash, avash.E të pres atë unë

C-Po ësht problem me nejt makina aty, se e ka krejt me xhama te zi.

B-Ulu te lokali.

A-Yllka, me të mira.Hëjde

A-Ej , o Red qafsh mu fol, e ta mbaroj nesër e unë të hikun pasnesër.

C-Ta maresh atë të kesh, se ajo ke shume avantzh me atë…makinen .

A-Po rregulloje ti si të dush o vella.Hajt Ciao

Veprimi i dytë

Shënim:A bën një bisedë telefonike me personin të cilin Redi i dha numrin per tu takuar. Mbas dhjetë minutash hypën përsoni në automjet.

A-Si je?

D-Ça bone?

A-A kena me u kthy knej a?.

D-Jo drejt, se jena fiks.Unë në katër e gjysëm i thash të jet aty.

A-Rrijm ku të dush.

D-Tani, ti xhamat e zi i ke pa leje ti?.

A-Tani Redi e di tash

D-Shenim:Bisedon me dike ne telefon, duke i thënë është me xhama të zi,t’ja ulim xhamat thu ti ?Personi në telefon i kërkon targën dhe D ja jep Aa 535 XA.Duke i thënë që po vjen vetë personi D.Personi në linjë telefonike dëgjohet duke i thënë Jo jo, prit një sekond.

A-Ça ke bo ti?.

D-Po hiç.Ça ke bo ti?

A-Ça e ke Redin e ke shok?

D-Jena rrit me një vend.

A-Me ça merresh?

D-Un punoj me Italine.

A-A nuk puno kha!?.

D-Jo mo burrë un punoj këtu për ndonje shok, të kisha qënë këtu ta kisha bo deri në mëngjes.

A-Aha

D-Po sa ka ik drejtori ka gjysëm ore, që ka ik.Tash duhet me u mor me këto kolopuçat e tjerë tashti.

A-Po ça me bo?.

D-Po mund e ke mbajt me xhamat e zinj, se jan në aksion këto dy jave këto .Eshtë shumë keq.

A-Po s’kam dal

D-Këto taksa e siguracion i ke pre ti?.

A-Aty mo jan, ç’ato të rejat.

D-Jo s’me hyn në punë, vetëm kjo me hyn në punë.

A-Unë mbarova me Redin ça pata.

D-S’ka gjë mo burrë.

A-As s’ke ku fol, asnjë gja se ke kry punë me mua.

D-Po s’ka gje, mos e vrit mendjen.Më tha më tha në telefon.Ooo drit e djegme ?Ça drite ke të djegme?.

A-Jo mo e hap një llampë, nje llampë mjergulle.Se ja bona do, se me ka një problem të

paketa.Po se kam një elektroud këtu.Po Redi më tha s’ke punë.

D-Të jete dritë mjegulle nuk na prish punë.

A-S’ke punë me tha Redi, kurrgjë mos me pa se të mbaro punë me tha.

D-Të mbaro punë ai, po te ngelet me bo pagese tjetër, lerë ça te thotë Redi po hë!.Redi e

quan kshu, po e humb dhe gjysëm ore kohë për nje llape.Apo jo?.Vetëm për llampat

nuk bëhet shaka.Nejse, a e ka të mjergullës poshtë?.

A-Ansore

D-Këto ansoret a i ndes, te shkurtrat të gjatat!?.

A-Po po

D– Se i bie me bo pagesë tjeter prap, a e kupton?.

A-Fol me Redin një herë.

D-Po jo mo, nuk prish punë.Po për dritën a ngel neve makina, na ngel veç për nje llampë.A me kupton?.Dhe i bie me bo dhe një herë pagesë, dhe me mbaru punë.

A-O vëlla dil përpara ti,ene shifja dritat.

D-I ke ne rregull.Mos të ka djeg ndonje sinjal !.

A-Jep diçka me pakëten e dritave.

D-Nuk na prish punë drita ne, na prish punë llampa mos të punojë.A e kupto ….

A-Un bile i thash Redit, ka problem me paketën.

D-Nuk na prish punë.

D-Kshu makinën e paske full opsion, po këto xhamat e zi bëja, bëja se mbaro punë.

A-Po më ka thenë Redi, o burrë më ka thënë Redi ti bëj o vëlla.Se dyqind mije lek më kan bo me i vesh.

D-Bo bo bo sa shumë të paskan morë.

A-Po s’jan më qese.

D-Me ça janë more?.

A-Jan te pjekun me nxemje.

D-Do me thënë janë si origjinal?.

A-Po po.

D-E në ça vendi e bone?.

A-Në Shijak.

D-Do me thënë, pjesa mbrapa nuk ka nevojë për çertifikatë ti?.

A-Jo o vëlla, gjashtëdhjetë përqind i kisha unë, fabrikisht.

D-E sa i ke bo tani?.

A-Nënëtëdhjetë e pesë.Duket zi sterr.

D-Dëgjo pika e fizikut, pika më e dobët është të xhamat.Domethënë, nëse ti i bën xhamat e

zi mbi të lejushmen, nuk ta japin çertifikatën. Domethënë pika më e dobët kjo është.

A-Ore mu më tha Redi boni, çishtu.Sa do?.

D-Po thotë Redi, se e ka kolaudimin në dorë, se te mos ketë kolaudimin ne dorë shife a e ben

Redi a jo!.

A-Po pra po.Unë i kam thënë sa lek do.

D–Se ka kualidim në dore Redi, se thotë ja kam bo dhe kolaudimin çdo gjë është okej.Dhe

thotë çao.

A-I kam thënë sa do?.Çi kaq, çe baba ja lekët.Edhe atje, sa të dush.Se taksën e di sa është,

se taksa është dyqin e tre mijë.

D-Ku?.

A-Taksi i xhamave.

D-Dyqind e tridhjetë është, para mbrapa.Tridhjetë është mbrapa dyqind është para.

A-Po.Dhe sa të marri ai

D-Në moment që të bësh kolaudimin ti, nesër të mbaro punë Redi ty, në qoftë se është

drejtori aty.

A-Aty është drejtori përditë.

D-Po jo mo, se lëviz.

D-E di si e kanë bërë për këto xhamat e zi, në qoftë së nuk ke çertifikatë, mos me marë

shërbim fare.Të mer, të fut makinën në testin e parë, te testi i gazrave.Dhe të vjen ty e të thotë, e ke çertifikatën e xhamave të zi?.Se kam .Okej.Kaloje makinën mbrapsht, nuk e

fut fare në shërbim.A më kupto?.

A-Po

D-Po për të të rregjistru të rregjistro ai.E ta kthe makinën mbrapsht, po për të ta rregjistru ta rregjistro ai.E ta kthe makinën mbrapsht,Ik e bëj xhamat e zi.Me thënëtë drejtën mu më

kanë mbaru punë.Edhe pse i kan fut , po unë nuk merëm me këto langarqët inxhinjerat,

po unë merem me drejtorin e madh.Se drejtori këtë javë është turni i parë, nuk është

turni i dytë.Se nuk merem fare me këto unë.

A–Tashti a ke fol me nanja ti?.

D-Po ç’ke o burrë ti!.A e pe që e mora në syrin tat.

A-Po

D-A më tha ma jep nje çik targën.E pastaj tha o bo bo, sa pa për xhamat e zi, e me tha të

mar unë ne telefon.Po s’ka nevoj sa të shkoj aty unë mar drejtorin në telefon, e vjen ai e

mer lejen e qarkullimit, pa hy mrena e pa bo pagesë fare vjen e mer vetë ai.

A-Ishallah, kshu është sikur thu ti.

D-Po ça thu ti, po mbaroj pun pa e fik makinën fare aty o zemra.Po ça thu mo burrë!.E

bëjmë këtë taten dhe ti ik, se un do pres dikë tjetër.A me kupto?.

A-Okej.

D-Po rripin se vendos fare?.

A-Kush po të sheh?.Në momentin që vjen polici.

D-Nxjerr nji dokument mo burrë, siç e kam nxjerre unë.

A-Ça dokumenti!?.

D-Dokument mos me vendos rripin.

A-Po ku e ke marë atë?.

D-Po e mer te doktorri mo burrë.Duhet të jetë një doktor i fuqishëm.

A-A e ke nanji doktor?.

D-E kam po!.

A-I jap lëkt mo vëlla.

D-Po njëqind mijë lek shko ajo mo burrë.

A-Po mirë, ma jep numrin e atij e i them, më ka çue.

D-Po jo mo, ta jap un ti veç emer e mbiemer do plotësosh, dhe do të plotësosh atë datën e

leshimit.

A-E ma jep letrën ti?.

D-Po ta jap unë mo burrë.Ja ku e ke, plotësohet emer e mbiemer e datën.

A-Është e vulosur ajo ëë

D-Po po është e vulosur e me të gjitha.Nuk ka te drejtë polici me.Kjo bëhet për asmatik.

A-Shtatëdhjetë mije mora, se isha me golf jo me këtë. Shtatë mbëdhjetë mije mora një

gjobë sot për telefon.

D– Shtatëdhjetë mije për telefon!?.Më ndalun dhe mu mbrëm për telefon, po u dhashë një

dhjetë mije leksh.

A-Po s’mi mori fare mu se i dhash.

D-Po mu më njofin, se kam drejtorin e madh.Kam drejtorin e madh, te bllokimi i patentave,

kam Selami Kapedanin, Jashar Domin që esht drejtor i gjithe këtyre të rrugore.

A- Jashar Domin, sikur ja kam dëgju zanin.

D-Nesër në mëngjes ma kujto dhe një herë ti, më mer në whatsap, e ta mar un atë në

telefon dhe hajde e mere në darkë.

A-Po ore

D-E ke për nji vit a.

A-Po ani.

D-Se mos kujto se është ë përhershme.

A-Po jo mo burrë

D-Se të përhershme se ben dot kurrë, as për vete se ben dot.Për nji vit mbaj dokumentin me

vete, kam leter se vendos rrypin.Urdhero!.I rregjistrum del në sistem.Mer dokumentin ,

mbaje në makinë, dhe kur të qesësh dokumentin nuk do ngrej kush dorë për rryp një

herë.Ta kesh të garantume.Kam tre muj qe e kam nxjerr dokumentin un.Po ma pruni

doktori mu nesër, te shkruj un ty e të them hajde se e ke gati.

A-Po shkruj në whatsap.

D-A po se boni këto ditë, vetëm nëse ka ndonjë gjendje.I bie me e bo të hanën.Te hanën në

mëngjes e bën ai.

A-Po nuk o problem mo, për dy ditë.

A-Dritat i rrijnë fik, se ka problem te paketa.

D-Nuk kemi për ta fik fare, ne makinën .Kemi për ta lën keshtu siç është.

A-Okej

D-I ulim dhe katër xhamat, ja ulim ne.

D-E di si është puna, unë gjithë makinat ja jap drejtorit.Nuk merem me këto kolopuçat fare.

A-Po

D-Kur nuk kanë makina, thon a mo burrë na kalo ndinje makinë, mos ja jep krejt këtij.Kur

kan makina, që e mora në telefon e më pyeti ça makinash janë.He se ka ik drejtori, një

është më xhama të zi i thash është tuareg.Ma thuj pak targën, ça lidhje ka targa o vëlla.O

i kam kaq, do me i mar a s’do me mor, jo dhe drejtorin në telefon dhe i jep urdhër

drejtori, me e morë.A e kupton?.

A-Ehë.Nëse të njohin, e se ke lidhje me drejtorin.

D–Po krejt mo burrë, mu më njofin të krejt .Unë i njof një për një aty.Po ç’ke mo burrë, se e

shumta dhjetë minuta punë kena me makinë tate ne aty.Ti mos u shqtëso hiç.E vetmja gjë

që na prish punë, që si puno ndonjë llapë, i bie me e qit jashtë me bo pagesë prap, se nuk

jena tu i bo llampën jo!.

A-A do me i lan të gjatat ndez?.

D-Po jo mo burrë.Fute mrena.Tani ku të duash ti, vetëm ulja xhamat krejt.Ulja krejt

xhamat.A nuk ulem ma ato mbrapa?.

A-Jo

D-Hajt, s’ka gjë.Parkoje mirë ti, vetëm zbrit nga makina të bëj pagesën unë.

A-Po e laj çitu.

A-Ça bohet mo?.

D-S’po ma hap drejtori mo burrë.Kanë dhan urdhër me mos me u bo më makinat me

xhamat e zi.Se po i ndjekin shum policia thon.

A-Ça thotë?.

D-Ndrija pak xhamat, te vij sa të bëj atë pagësë atje.Të vij ta shofë një herë për

xhamat.Është vështirë, shum ësht tha!.Ka dy ditë që ka dal urdhër, me mos ba më. Se po

i ndalo policia tha.Është aksion.

A-Po po bajn sa të dush mo burrë.

A-Ha?.

D-Ikim.Do vijm një herë nesër.

A-Su bo gjë sonte më duket!?.

D-Jo.Se dhe drejtori nuk ma hapi telefonin, ti bie dhe një herë tashti.

A-Si nuk u bo mo burrë!.

D-Do jo do e bëjmë patjetër nësër ne ketë.

A-Po ska rrugë,si e kan pa bo pa e fut makinën fare o burrë.

D–Po jo s’ka shans!.Asnjëherë nuk i kan bo ato.Po taksirat i jot me ardhë dhe një herë

nesër.

A-Po vi , se se kam problem.

D-Ishallah po të kryj dhe atë të doktorit unë ty, e me atë rrugë të jap dhe atë të doktorit e të

mos vish ma.Ka dy ditë thojn që nuk bëjnë ma.Sa e bona nji me xhama të zi, para ca

ditësh javën që kaloi.

A-Po e ka bo, dhe një shoku jemi sot.Ajo Yllka, si më ka fut me bo xhamat.

D-Kush është kjo Yllka?.

A-Ku di gja unë, Redi njifet me ta.

D-Me ça mert kjo?.

A-Siguracion, e taksat e ku di gja unë ça bo aty.Robt e shpis me ma bo mue, o me me kthy

lekët mbrapsht.Se dyqind mijë lek nuk jan qese dyzet mijë lekshe, po janë dyqind mijë.

D-Po pse ja ke dhanë këtë dyqind mijë lekshin ti?.Për ça arsye!.

A-Me mi bo çto xhamat.Mos e vrit mendjen me tha, a i ke leket .Po,çikaq dum na, çikaq

dun xhamat.Ai do xhamat me nxehmje, po.Nuk dune nxemje sa të mi kapi ngrica në

Tropojë të më dalë copa copa.E kap ngrica mo burre, se s’ta di emrin.

D-Qamil.

A-A thu kena gja të sigurtë nesër?.

D-S’po ma hap ky ….telefoni.Po do të të kthej përgjigje sonte un ty.Po nëntë dhjetë e nëntë

përqind do ta bëj un kolaudimin ty.Tani mos u nxito një herë , me prish llaf me to.Se nuk

e di si i ke bo pagesat, s’di asnjë gjo ça ke bo ti me to.Mos e prish ti me to, pa të than un

për kolaudimin.A e kupto?.Mos u thuj asnjë fjal ti deri nesër.

A-O shok, un njëqind e njezet mijë lek ua kam dhanë.Se sa të thonë ty, unë se di!.

D-Ua ke dhan për kualidim a!?.

A-Po.Unë u kam dhanë lekët, për taksa a kupon a për krejt, me e kalu me xhama të zi!.Se di

at te japin a s’te japin.

D-Jo mo jo, atë timen që e kam rregullu unë do ma japin ato .

A-Unë di qe ja dhash Yllkës lekët në dorë.

D-Tashti ne nesër bëjm kolaudimin, e bëj ça të dush ti me ato.Dëgjohemi nësër o vëlla.

A-Ej, po u desh lek më thuj o vëlla.

D-Me mu s’di gja, se je në rregull me të.Bashkë do folim për pjesën e kolaudimit.

A-Okej.

D-Na e boj hallall ee.

A-Natën.

A-Bashkepunetori B- Qamili C- Yllka Graceni D- Tani

B-He m.

A-He me bos.

B-Ça bone?

A-Ça të bëjmë.

B-A u lodhe?

A-U lodha diçka.

B-Nga mbasditja e ke gati atë.

A-Po mirë m ,ça bone nai gjo?

B-Hiç …. Ndrova letrat bona I ndrrim pronësie.

A-A më burr fol me të.

B-Ja më se i kam çu kartën e ktij shokut se do boj dy copë prandaj …..

Do ta bëj se nuk do ta bëj si ajo do ta bëj si e imja.

Nuk e di si I ke kto letrat , do ta bëj me shkrim më të saktë se ky doktorri

Shënim:(Bën një bisedë telefonike me një person ku e pyet, në çfarë ore e bo gati

Ok pyte njëherë se jam me zotrinë ktu me personin pranej .Ja ku ja kam çu kartën tate dhe kartën e ktij.)

A-Se m thanë prandaj po më thoshin se ka dal model I ri.

B-Po pra kjo është i ri nuk prish punë fare o burr ,kshu do ta bëjmë si e imja.

A-Kjo është modeli i ri si lypin tani.

B-Po kjo është nuk prish punë vetëm ta kesh ….. ai mtha jo po të vonoj jo po doktorri

jo po leshi.

A-Flasim

B-Ej më dëgjo mu ktu mos kshu më dëgjo …..bëj koalidimin atje ….. si bo kush ka

dy ditë sepse janë nën.

A-Të mbaroj punë me këtë o.

B-Më dëgjo mu te koalidimet janë dy ditë.

A-Se ta harrova emrin.

B-Qamil , janë dy ditë se kanë marrë konfirmim me ik nga puna atje poshtë.

A-Po mir më mir të mbaroj punë me ktë ça po m thojn kto iher.

B-Bashk po takohena në darkë kismet.

A-Se në fund të fundit na I kanë marrë xhixhat se sna kan dal tepër.

B–Përzotin më ka ngel merak shumë ,a do me e dit ja të tregoj mesazhet sa makina ka

bo pa shku hiç ,kur vje puna.

A-Hajt se do takohena do flasim.

B–Po rrespekete ajd se me kismet do takohena në darkë

A-Hajd

B-Çao

A-O Yllka si je?

C-I shkreti !

A-Ky është ai çuni I ….. që shkum atje, ky është ai çuni që shkum ….. atje.

C-Ë

A-Ishte tu bë një aktshitje a prone a ku di unë ça.

C-Ë

A- Hë Yllka.

C-E ka motra burrin me kancer.

A-Ai ishte ai djali që na çoi pram në Fushë Prezë Qamili shoku Redit.

C-Merri kto.

A-Që e kishte të shkrujtme emrin Mondi edhe folka thoka drejtori drejtori ai Mondi.

C-Mondi është.

A-Ça do bëjmë tani.

C-Unë fola me.

A-Ça është Mondi aty .

C-Mondi është shefi i ….. , lëre tani shko atje , shko te Tani se fola me Tanin…..

A-A e ke gocën ktu, ajde të ikim bashkë …..

C-Ë

A-Ça dorë në dorë njerz ,mbas njerzve.

C-Ikim bashkë.

A-Ku ta njof unë ku ta di atje, ajde shkojmë bashkë sa vonojmë me shkue le gocën. ktu a në makinë jena , ikim i ….. e vijmë.

C-Ai e ka shi ça btë bëjnë kta , ai e ka aprovimin për printuar , ato i thonë s ka dal vendimi.

A-Po ajde të ikum për vrap a të ka garantu ai në Durrës se e bën.

C-Ë

A-A të ka garantu ai në Durrës që ta bëj?

C-…..

A-Po si të shkoj o ti Yllka se nuk është të shkoj kot atje o bish , shko ….. në Fush Prezë se po…. lshoj zonin prej ksaj ….. , shko në Fush Prezë kam harxhu tridhjetë mijë lekë naftë ….. për me mbaru kto.

C-Tani tani ti të kapi situata e keqe.

A-Kurfar lloj situate smë ka kap vetëm thjesht janë mashtruesa.

C-Shiko

A-Asnjë lloj situate ….

C-Atëhere

A-Unë skam njoftje tani ktu se ….. ndejt gurbet e rrugash tan jetën se unë e gjej për dy ditë.

C-….. kjo është e keqja.

A-Yllka mrëmë erdhi çuni i huj e pyta ky mashtruesi që më dha ky Redi me vete ,ishte fut mren prit një sekondë dhe hini erdhi burri me ….. që rrin në Tiranë rri te Oxhaku erdhi thash si do e kalosh se me xhama të zinj i thash e ki me çertifikatë ,jo m bur tha ça çërtifikate thash po si do e kalosh ,mkan kërku tha njëqindë e pesëdhjetë mijë lekë tha ky ustai ktu që inxhinieri që kalo makinat edhe hini e doli e mbaroi punë për pesë minuta erdhën ja murën ….. iku shkoi , a e kupto domethënë.

C-E kuptoj

A-Po tani i thash a po i thu edhe për mu se po i jap ….. tha nuk e konsumoj dot e kam mik shok m ka thënë mos më bi në qafë për ….. , tani ça lidhje do gjejë.

C-Ka qenë një rast që ….. nuk themi neve që ska faj , por tani më lodhe

A-…… një minutë o ….. se po erdhi kush.

C-Më lodhe , mos më lodh më shumë se po më lodhe unë pastaj Shënim:Bisedon në telefon.

D-Hë Yllka

C-Shpirti është e nevojshme të vij unë apo ta sjell të vij direktë.

D-Ë

C-Është e nevojshme t vij unë apo të vij çuni direkt.

D-Po të vij çuni direkt të më takojë mua ktu.

C-Ok zemër hajd

D-Hajd

A-Ça tha të vij?

C-Prandaj pra….. vivavoche.

A-Ma shkruj numrin e tij.

C-Sepse unë.

A-Shkruma numrin e tij.

C-Nuk është se .

A-Po s është puna e vivavoches se spo të besoj o ….. se ti.

C-Ë bravo, që ta dish.

A-Ky punon aty apo është sekser?

C-Është si puna ime , po të ishte më thoshte …… sille iher ktu më tha mu se kupto në telefon ne nuk ….

A-Po tani ai vetëm kolaudimin do të bëj?

C-Ë

A-Atje vetëm kolaudimin do të bëj atje apo do bëj dhe xhamat.

C-Po xhamat nuk të takojnë ty atje se e bëshim edhe atë , por nuk i bën dot.

A-Shkruma edhe emrin se e harroj.

C-Nuk i bën dot ato se je banor i Tiranës , ti fole iher thuj po e di unë që s bëhet

A-Shënim:Bisedo në telefon

C-….. kur të shkosh që ta njofësh kupto ka një axhensi kshu po e ka që bën edhe targa bën edhe të gjitha.

A-Po ku …..ky , në çfarë vendi është në Durrës?

C-Mu te …..

A-Po ku në çfarë quhet në çfarë lagje është koalidimi?

C-Shkozet

A-Shkozet thuj se s di me ma se s di me ma dhan tan …..

C-Hap hap atë

A-Po çlidhje ka se se gje dot me google?

C-E gjen më …. me google , hap një çik te ….. , drejtoria rajonale.

A-Ore më thuaj te mbikalimi Shkozetit do kthehena për Shkozet do futna posht.

C-Nga posht bravo do ecësh drejtë.

A-Jo në krah të Shijakut në krah andej.

C-Krah që shkon për nga Durrsi.

A-Po pra

C-E

A-Po pra ndahet tabela për në Shkozet , do futna poshtë sa kalo mbikalimin ndahet tabela për në Shkozet.

C-Është aty Drejtoria Rajonale Durrës.

A-Ok

C-Lexo aty është tabela , është më duket se është kthesa e dytë.

A-Tani ke fol me të ti , kam për ti pagujt gjë unë.

C-Do flasish me ….. s ja ….. të keqen nona.

A-Domethënë kto do t ia jap atij kaq sa.

C-Kur të shkosh te Tani nuk do thush fare që shkova në Tiranë s marova punë.

A-Ska lidhje jam porosia.

C-Dëgjo içik ktu , unë e di që ti ke siklet po e kam mbajt edhe unë sikletin.

A-Po kam siklet se kam rrugëme bo.

C-E kam mbajt edhe unë sikletin tënd.

A-Si do i them Tanit tani?

C-Tanit do i thush jam ai miku i Yllkes.

A-Po

C-E kupto po nuk do thuash isha në Tiranë se.

A-Po spo i them gjë.

C-Se kam frikë po thot ishte rregjistru targa në Tiranë i hy frika më çon Yllka ngaqë moment që neve bëm kto ….. do t thot edhe vetë ai që është situata shumë kshu , thuj unë nuk po marr dot për momëntin çërtifikatën sa të qetësohet gjëndja , dhe më thanë ato bëj koalidimin dhe hajde të shohim ça bëjmë .A mund të bëj edhe xhamat , e di që si bën sepse je i rregjistruar në Tiranë.

A-Po pra po koalidimin ça do i them?

C-Tashi koalidimin nuk flasin kto në telefon.

A-Unë ca do i them që mos të bie ndrysh me burrin e huj se …..

C-Nuk ke për ti dhënë lekë se ashtu duket sikur e bën ti pazarin ,do i thush kaq ma kry ktë punë sa bën.

A-Po

C-Kto …..

A- Ok

C- Ok hajd se

A-U kry ajde çao

C-Të pres se jam në merak.

A-Ok

C-Unë jam në merak për …..

A-Ishalla marrim ktë që të mbarojmë punë ….. , po mbarova punë andej po të them që mbarova edhe po vij tek ti.

C-Hajde shpirt

A-Hajde çao

A-Alo ,Tan si kalove, ai shoku Yllkës jam

D-Po

A-Erdha unë jam fut ktu me i rrugic ishalla po di me ardh aty

D-Po hajde o shok ….. je tu ardh

A-Hajt

D-Hajt

A-Hë shok

D-Po ti e paske bo burg o vlla , hec hec pak më para , ti dukesh në kilometër larg , ndalu ktu ndalu , o vlla.

A-Hë

D-Fute pak me kokë ,hape krahun se ….. makinë mbrapa.

A-Ej , si je o shok a je mir.

D-Ça ke bo si dukesh?

A-Si je

D-A ke bo …..

A-Ça ke bo nai gjo?

D-Si je ti?

A-Mirë

D-…..

A-Lodh me shnet marshalla.

D-Ajt m kalojmë ,mirë mirë.

A-Ça ke bo?

D-M rritje e sipër nja …..

A-Lodh

D-Hajt për zotin mirë.

A-Tash a ke fol me Yllken , a ça tha?

D-Kam fol me Yllken.

A-Hë

D-Edhe xhamin përpara e paske bo të zi.

A-Ne për xhamat thjesht e lam.

D-Ça është ajo qanta a do me e marr a ke ni gjë?

A-Çanta ime aty kemi pasurinë.

D-Ku i ke …..

A-Ça do leje qarkullimi ça do?

D-Nuk o fut nai herë ktu , ku e ka letrën e xhamave , a ke letër për xhamat.

A-Që janë bo në.

D-Po ti si ke bo fare xhamat ,si ke xhamat o bom fare në …..

A-Po o vlla po.

D-Jo më vlla ti ke bo vetëm faturë xhamash ke bo ke për ti kalu.

A-Po pra

D-Ti ke për të qit kartelë për xhamat.

A-Po pra po si kena bo ne duhet me u bo kjo?

D-Ku ke me i bo?

A-Po s bëhen në Durrës më tha Yllka.

D-Xhomat s bëhen ktu xhomat , ti a do me bo koalidimin o vlla?

A-Po vetëm koalidimin.

D-Për dy vjet koalidimi jepi me gjithë mandatin m jep njëqindëmijë lekë.

A-Njëqindë mijë lekë.

D-Ulu pi nai kafe ktu mren sa t shkoj të t çoj …… ta çoj edhe ..

ADhjet,njëzet,tridhjet,dyzet,pesëdhjet,gjashtëdhjet,shtatëdhjet,tetëdhjet,nëntëdhjet, njëqind, në rregull.

D-Ulu aty te lokali p i nai kafe.

A-Po

D-…..

A-Hë bos

D-Futu pi nai kafe të qerasim na.

A-Jo s është problem.

D-S pagu gjo ti.

A-(I bie telefoni) te tjetra a ktu?

D-Te kjo m mrena futu ktu.

A-Ok hajt

D-Vij t thirr unë kur t …..

A-Pa ….. Shënim:Bisedon në telefon , hë shok na mbarove gjë a jo, e bone?

D-E ke për dy vjet

A-Shkova hëngra i paç aty , a deshe të haje gjë?

D-Shkova te lokali …..

A-Ika atje.

D-Shumë mirë ke bo.

A-Mthan ….. sanduiç atje.

D-Po jo m ça sanduiçi , vllai im hajde.

A-Ta shënoj numrin tënd ta kem .

D-Rrespekte.

A-Ajde gjithë të mirat.

A-Shyqyr që paske shok të mir …..

C-Po e kam shok të mir po unë të thashe edhe dje çdesha mender hëngra.

A-Epo mos u mer se kesh ka thënë një fjalë tjetër tani.

C-Ej dëgjo nënën , problemi qëndron tashi ….. edhe thjesht për të …… xhamat e kupto nonën , pastaj ngaqë ….. edhe ti e kishe marr kishe ….. hajd mos thoshte o none pse ma hoqe nda duart , kupto nonën.

A-Tani ktu marum , ktu marum tani ça do bëjmë atje?

C-Tashi të shofim javës tjetër mir shpirt.

A-Ok

C-Se nesër pasnesër pushim.

A-Po ok hajde pra më lajmëro vetë.

C-Po po

A-Vetëm mos ma lë pas …..

C-Me shumë ….. pastaj dëgjo nonën e fundit fare hiqe ndrroji se skemi çfarë të bëjmë e fundit nëse ashtu.

A-Ti shife iher shkrije talentin.

C-Po pra , ej po nuk futem dot nona nuk futem se mkan …..

A-Po mir m thuj atij thuj Redit e maroi ajo punë.

C-Do ti them atij që e mbarova , të hënën flasim , mir të keqen.

A-Thuj atij që e mbarova e mbaroi burrri huj.

C-Po mos fol o mos fol shumë në telefon.

A-Po jo bre se sjam tu fol.

C-Ë

A-Sjam tu fol po hajt ik.

C-Jo të keqen nona aman të keqen.

A-Po ça jena tu bo ne spo shesim gjë as spo bëjm gjëra budalliqe.

C-O nona edhe ktë që po e thu po e bo gabim.

A-Hajt ik

C-Hajde me nonën.

A-Alo o gjigand ça po bën Shënim:Bisedo në telefon

B-Hiç o vlla ktu në Domje jam me të thënë të drejtën ktu afër shpisë

A-Se marova punë …..

B-A kreve punë ë.

A-Po m po.

B-Shyqyr shyqyr vallaj më bëhët qefi.

A-Sna le zoti pa miq po t kisha ardh të kisha ,mbaru punë edhe me ty.

B-Po m direkt ja ta mar në telefon ja po iki një sekondë për Bathore t iki ta mar takohena në bathore e ta jap , është në Bathore o vlla .

A-A në bathore takohemi diku nga Kaza o burr.

B-Te Kaza Italia

A-Hë

B-Po m po po është muhabeti se në orën katër del ajo dhe nuk e di a arrij.

A-Ora katër , ora katër pa pesë.

B-Ok

A-Fol me të dhe më thuj ,po ashtu po e lëmë për masdreke.

B-Po jo m jo po shkoj ta mor e ta bij unë te Kaza Italia mos e vrit menjen.

A-Ok hajde te Kaza Italia po të pres aty.

B-Ok hajde

A-Hajde,hajde ulu

B-Jo m se ska gjë se ….. , amon sa lekë të shkoi o vlla.

A-Njëqindë mijë lekë.

B-Po po e shof unë që ta dish ti unë ….. i pata kërku me gjithë gjithë pagesën që….. pata bo unë personalisht .

A-Atij…..

B-Ë

A-Atij atje

B-Po për ty

A-Ej ,ajo që qe dje qe më e mirë kje me kshu.

B-Asnjë lidhje ska mos e rruj trapin ,për një vit mbas një viti nuk funksionon më.

A-Qa ke shkrujt ktu

B-Emri dhe mbiemri jot.

A-Po jo

B-Po emri jot është o burr

A-Si është o vlla emri im , Oltjan unë e kam ______ o vlla ta kam çu kartën.

B-Oltion është kjo, ________ e ke ______ se Oltion është e ktij ja për një vit mos e vrit mendjen e ke në rregull.

A-Po jo m shok se s lexo _________, Oltjan.

B-Ar e ka bo

A-Po jo m burr e ke bo gabim s rekomando me emrin.

B-Po mbiemri?

A-______unë ta kam çu kartën m burr mos ja fut pordhës , shife si lexo ktu në leje të qarkullimit, kur t ma shofi njeri s është e vërtetë kjo.

B-Po mbiemri.

A-Mbiemri në rregull ______ hajt.

B-Mbaji një minutë Shënim:Bisedon në telefon, o shpirto merre në telefon po ja paska bo me të dy emrat Oltjon m burr mbiemrin ja paska bo në rregull i paska bo të dy emrat Oltjon mbiemrin ja ka bo në rregull po emrin ja ka bo Oltjon, merre në telefon më kthe përgjigje.Ja e kam kartën ktu jam ka çu

A-Po çoje o vlla është krejt e kollajt, po është Oltjon o vlla jo.

B-Po pra i ka ngatërru të dyja ndoshta ja ta shofim ja të shoh ça do të thoje, se ja kam çu iher kartën tate edhe kartën e ktij.

A-E fshi ktu dhe e bën.

B-E bëjmë të re o burr,të bëjë të re o burr e fshi hajde hajde, po prit të shof nëqoftëse ashtu.

A-Ajo smë pin uj kërkund ti e shef vetë se ai të thotë ktu e ke përshëmbull.

B-Po tashi e kuptoj unë se se kuptoj e.

A-_______ me një l.

B-Po sonte se bën më ai veç kur ta bëj nesër i bie për të hënën.

A-Po thuji.

B-Nesër është e shtunë drejtori e ka pushim veç nëqoftëse e bën nëqoftëse është drejtori aty kthe përgjigje tashi direkt.Si thu e kishte mor për poshtë ….. ka dy ditë ….. te koalidimi se unë kam bo me mijra makina kam katër vjet që i bëj.

A-Ë , po pse

B-Jan krejt ….. , o bo nomi o burr krejt jan prej me ik nga puna aty,krejt krejt krejt.

A-Leje t ja boj i foto.

B-Po çke se do bëjm tjetër po na iku kjo rruga na shkoi dom.

A-Po jo m ndoshta ja ndrysho kush mbiemrin a e kupton.

B-Do e mbash gjithmonë në makinë ktë.

A-Po pra

B-Gjithmonë në makinë,Shënim:Bisedon në telefon hë shpirto merre njëherë se jam me ktë burrin ktu se do me lëviz ky se ka për të shku me marr njerëz , po merre pyte njëherë po ku di djë unë mu mi dha të palosme ….. sa më mori në telefon ky shoku ktu i mora thash prit se po nisem një sekondë hajde mos më vono.Tani ti nesër s ke ku me ik të hënën ke me shku me bo çrtifikatën për xhomat e zinj.

A-Kur të më thotë Yllka se m ka thënë …… javës tjetër.

B-Të hënën thuj.

A-M duket rren o vlla.

B–Jo se i bëjnë i pata bo dhe i makine unë ma ….. makinën me xhama të zinj ja bona unë koalidimin dhe ja kan bo ishte nga …..një bmv seria pesë ishte e kishte bo burg,ja bona koalidimin unë.

A-O vlla nuk lejohet tha ai në Durrës se do bëj …..

B-Ë

A-Nuk lejohet tha se e ke pashaportizimin në Tiranë duhet me xhama të zinj në Tiranë se në Durrës ta bëj unë.

B-Si me e bo?

A-Siç boni kto.

B-Si me ta bo ….. , nuk ka lidhje koalidimi me xhamat e zinj o vlla duhet fizik.

A-Po pra

B-Duhet të jesh te fiziku jo te koalidimi.

A-Po pra duhet me qenë në …… , e ke pashaportizimin në Tiranë.

B-Po jo më xhamat e zinj i bo ku të dush ti e ma rru.. ka… i thu ku të dush ti hik e …. ti vlla.e vejmë me bast.

A-Me sa të dush ….

B-Xhamat e zinj

A-Po jo pra….

B-Moj ja q.. nonën se i kam pru unë nga …..

A-Do kalojë ktu o vlla do lexojë Tiranë.

B-Nuk ka lidhje çërtifikata o vlla çërtifikata e xhomave të zinj ,ajo nuk del as adresë asigjo çërtifikatën….. e ka pru nga Peshkopia nga Dibra e kam pru e ja kam bo ktu m burr,leje ça ka thënë.Është si puna e koalidimit që është e bo ku të dush ti amo në ….aty ku e bën nuk është mo siç ka qenë koalidimi, aty ku e bo aty do e bësh, s ka mo ngele aty do e bësh s ka mo ajde mbas një muaji ik në vend tjetër s ka mo.

A-Mir mir unë ja bona për dy vjet marova.

B-Je në rregull o burr.Ça veni ja bone në Durrës ë?

A-Shkozet

B-Shkozet po.Shënim:Bisedon në telefonpo mirë ja marojm sonte po ,sonte sjom tu u mor me ktë t iki sot t iki ky e nesër po ja bëjmë.

A-Jo m ma mbaro sonte se do iki për Tropoj o burr.

B-Po mir nëqoftëse ….. ma bëj sonte nëqoftëse është turni tretë drejtori duhet me ardh dhe iher tjetër sonte dhe ja bëjm sonte thotë.po sonte ku ta ….. unë ty.Vetëm me ta çu me foto në ëhtas up.Po me foto ty , ajde ajde në rregull.po m po të vjetrën e kam unë mos e vrit menjen e kthejmë të vjetrën , për një minutë ok hajd.Ok ok ja kshu do ….. hajd.

A-Ça thotë

B-Nëqoftëse është turni tretë me ardh drejtori turni i trëtë se ka mundësi vje turni i tretë e bëjmë sonte tha.

A-Po e bëjmë sonte vij unë o burr e marr .

B-Po ….. turni tretë i bie me e bo nesër prpaë a kupto.

A-Po ti merrja sonte e nesër vjen e ma jep dy minuta.

B-Po me e bo sonte po o burr …… vij dhe unë nëqoftëse ashtu a kupto po ta jap sonte, po nëqoftëse nuk e bën sonte i bie nesër.

A-….. nesër ta boj o vlla e ma jep të hënën.

B-O sot o nesër e ke të sigurt .

A-Ok hajt pra.

B-Shifemi dëgjohemi, më bëhet qefi që ke maru punë.

A-Kena o bur njerz kemi ça të bëjmë.Hë shok , se e rregulloj vetë se dy gërma janë.

B-Po mir nëqoftëse ashtu merr në telefon veç do ma bish ktë dhe bëjmë tjetrën mos e vrit mendjen .

A-Sa kam me të dhënë

B-Njëqindë mijë lekë.A kupto nëqoftëse ashtu mbrapa do ma bish ktë mos ma humb ktë.

A-Shi pesëdhjetë ,gjashtëdhjet,shtatëdhjet,tetëdhjet,nëntëdhjet,njëqind a je në rregull?

B-Në rregull vlla ,rrespekte dëgjo kshu nëqoftëse nuk të bën punë vetëm mos ma humb.

A-Po jo m

B-E….. emrin e bëjmë tamam.

A-Po ska gjë po ma bone mirë po sma bone.

B-Maje i numër rregjistroje…..

A-Ta kam rregjistru.Hajde çao.

B-Gjithë të mirat.Rrespekte.