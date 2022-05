Hapin dyert e shtëpisë për “Netflix”, si e priti Pallati Mbretëror veprimin e Princ Harry dhe Meghan Markl

Princi Harry dhe bashkëshortja e tij Megan Markle kanë hapur dyert e rezidencës së tyre luksoze, me vlerë 17 milionë euro, në Montecito për ekipin e Netflix, që të xhirojë një seri dokumentarësh. Duka dhe Dukesha e Sussex thuhet se po filmojnë momente të jetës së tyre të përditshme në Netflix, si pjesë e një marrëveshjeje ari prej 100 milionë dollarësh me platformën amerikane. Nuk dihet ende se çfarë do të bëjë ai pas largimit nga posti.

Megan Markle dhe Princi Harry: A do regjistrojnë momente të jetës së tyre të përditshme?

Nëse informacioni është i vërtetë, është e qartë se seriali i ri i dokumentarëve të Netflix për jetën e Harry-t dhe Megan-it ka shkaktuar shqetësim të madh në pallat. Në vazhdën e udhëtimit të Megan dhe Harry në Mbretërinë e Bashkuar për Jubileun Platinum të Mbretëreshës Elizabeth për të plotësuar 70 vjet në fronin britanik, monarku me gjelbërim të përhershëm thuhet se ka ndaluar ekuipazhet televizive të Netflix të hyjnë në pallatet.