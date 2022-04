Hapen kutitë e para në Serbi, “shkëputet” Vuçiç

Në Serbi u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare dhe qytetarët zgjodhën udhëheqjen e re në 12 bashki lokale.

Mediat serbe raportojnë se për herë të para pas 20 vjetësh, Komisioni Republikan i Zgjedhjeve nuk do të shpallë rezultate preliminare pas mbylljes së vendvotimeve e as nuk do të tregojë përqindjen e daljes.

Deri më tani raportohet se Aleksandër Vuçiç është duke udhëhequr me 70% të votave. Zdravko Ponos është në vend të dytë me një diferencë të madhe nga Vucic.

Rezultatet nuk do të shpallen deri të hënën në mbrëmje, shkruan B92. /Express