Hakohet Gjykata Ndërkombëtare Penale? Zbulohen “veprimtari anormale” në sistemet e informacionit

Gjykata Ndërkombëtare Penale tha të martën se zbuloi “veprimtari anormale që prek sistemet e saj të informacionit” javën e kaluar dhe mori masa urgjente për t’u përgjigjur.

Gjykata nuk shtjelloi atë që e quajti “incident të sigurisë kibernetike”.

Zëdhënësi i gjykatës Fadi El Abdallah tha në një deklaratë me shkrim se “përgjigjja dhe masat shtesë të sigurisë tani janë në vazhdim” me ndihmën e autoriteteve në Holandë, ku ndodhet gjykata.

“Duke parë përpara, Gjykata do të ndërtohet mbi punën ekzistuese që po zhvillohet aktualisht për të forcuar kuadrin e saj të sigurisë kibernetike, duke përfshirë përshpejtimin e përdorimit të teknologjisë cloud”, shtoi deklarata e tij.

Gjykata nuk pranoi të hyjë në ndonjë detaj në lidhje me incidentin, por tha se ndërsa “vazhdon të analizojë dhe zbusë ndikimin e këtij incidenti, prioritet i është dhënë gjithashtu sigurimit që puna thelbësore e Gjykatës të vazhdojë”.

ICC ka një sërë hetimesh të profilit të lartë dhe hetime paraprake që po zhvillohen në vende anembanë botës dhe në të kaluarën ka qenë objektiv i spiunazhit.

Vitin e kaluar, një agjenci e inteligjencës holandeze tha se kishte penguar një përpjekje të sofistikuar nga një spiun rus duke përdorur një identitet të rremë brazilian për të punuar si praktikant në gjykatë, e cila po heton akuzat për krime lufte ruse në Ukrainë dhe ka lëshuar një urdhër arresti për krime lufte për presidentin Vladimir Putin, duke e akuzuar për përgjegjësi personale për rrëmbimet e fëmijëve nga Ukraina.

Në një përgjigje me shkrim ndaj një kërkese për koment, Ministria e Jashtme holandeze tha: “Çdo aktivitet me qëllim të keq që minon sigurinë kibernetike të Gjykatës ose ndërhyn në aftësinë e saj për të përmbushur mandatin e saj në një mënyrë të sigurt dhe të sigurt, është një shqetësim i madh për ne. Holanda do të vazhdojë të ndihmojë ICC-në në adresimin e incidentit.”