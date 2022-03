Hakmarrje për fëmijët sirianë të vrarë nga rusët, kush janë dy pilotët e avionit të rrëzuar sot në Ukrainë (VIDEO)

Ukrainasit kanë publikuar detaje të tjera nga rrëzimi i avionit rus në rajonin e Chernihivit mëngjesin e sotëm.

Mësohet se avioni u godit nga një raketë tokë-ajër nga forcat ukrainase, ndërsa pilotët u hodhën me parashutë.

Pas rënies në tokë, njëri prej tyre u gjet i vdekur, kurse tjetri i plagosur.

The second pilot, “Maj. K.V. Krivolapov”, was reportedly dead https://t.co/0IVxCBP5QT

— English Luhansk (@loogunda) March 5, 2022