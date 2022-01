Haklaj “zbërthen” deklaratat e Escobar: PD nuk mund të jetë “non grata”, ja cilat Bashki fitojmë

Ish-deputeti i PD, Azgan Haklaj, u shpreh pas deklaratave të Escobar, se ky është tregues i qartë se SHBA kanë në vëmendje fenomenin e korrupsionit në Shqipëri.

Ndërsa për sa i përket zgjedhjeve lokale të 6 marsit, Haklaj tha se PD fiton, Shkodrën, Dibrën, Durrësin dhe Lushnjën.

“Kemi një marrëdhënie të shkëlqyera me institucionet tha. Nëse i nisni hetimet, do ju sjellin provat. Po përplasen dy mentalitete, një tribal, me vare, dhe një perëndimor që përfaqëson Basha. Takimet e Fierit, Korçës, Kurbinit, janë një fytyrë e re. Kjo parti me fytyrë të re nuk mund të jetë non grata. PD fiton në zgjedhjet Durrësin, Shkodrën, Dibrën dhe Lushnjën”, tha Haklaj./albeu.com/