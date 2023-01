Habit princ Harry: Dua familjen mbrapsht, babain dhe vëllain tim

Duka i Sussex-it duket se po hedh pak më shumë “benzinë ​​në zjarr”, pak kohë pas publikimit të dokumentarit “Harry dhe Meghan” i cili solli ulje-ngritje në Buckingham, teksa përshkruante gjendjen e rëndë të “rebelëve të pallateve britanike.

Vetëm disa ditë para publikimit të librit të Princit Harry, ai duket më i afërt dhe i gatshëm për të rindërtuar urat që u thyen pas daljes së çrregullt të Meghan Markle nga Buckingham, e njohur si Megxit. Në videot e publikuara rishtazi, ai duket se këmbëngul se gjërat nuk duhej të ishin kështu në familjen e tij, duke theksuar se si Charles dhe William nuk ishin të gatshëm të pajtoheshin.

Duka i Sussex-it dha një intervistë me Tom Bradby të ITV dhe Anderson Cooper të CBS News një javë përpara publikimit të autobiografisë së tij Spare. Në të vërtetë, në një nga dy intervistat, të cilat janë një lëvizje marketingu dhe promovimi për kujtimet e Dukës, Princi Harry duket se thekson se do të dëshironte të kthente babain dhe vëllain e tij.

Në trailerin e intervistës për ITV, Duka i Sussex-it, martesa e të cilit ka shkaktuar trazira në mesin e anëtarëve të familjes së tij, shihet duke folur me Bradby-n dhe duke thënë se gjërat nuk duhej të shkonin deri në këtë pikë, duke iu referuar marrëdhënies së tij të dobët tani me familja mbreterore. Ndër të tjera, djali më i vogël i mbretit Charls dhe i princeshës së ndjerë Diana, flet edhe për lajmet e rreme, që lidhen me jetën e tij personale, duke komentuar: “ Dua familje, jo institucion ”.